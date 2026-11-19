New Zealand vs India 1st Test: भारत आणि न्यूझीलंड संघातील कसोटी मालिकेला गुरुवारी (१९ नोव्हेंबर) वेलिंग्टनच्या बेसिन रिझर्व्ह स्टेडियमवर सुरुवात झाली. पहिल्या दिवशी सुरुवातीला भारतीय गोलंदाजांचे वर्चस्व राहिले, मात्र नंतर हेन्री निकोल्स आणि ग्लेन फिलिप्स (Henry Nicholls - Glenn Phillips) यांनी न्यूझीलंडला सावरले. त्यांनी सुरुवातीच्या धक्क्यांनंतरही न्यूझीलंडला २०० धावा पार करून दिल्या. निकोल्सने शतकही साजरे केले, तर फिलिप्स शतकाच्या उंबरठ्यावर आहे. .IND vs NZ, 1st Test: हा काय मुर्खपणा.... शतकवीर निकोल्सलची विकेट मिळाली होती, रिषभ पंत- पडिक्कलमध्ये गोंधळ अन् सुटला सोपा झेल.या सामन्यात भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकून न्यूझीलंडला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. न्यूझीलंडकडून पहिल्या डावात कर्णधार टॉम लॅथमसह डेवॉन कॉनवे सलामीला फलंदाजीला उतरला. मात्र भारतासाठी पुनरागमन करणाऱ्या जसप्रीत बुमराहने तिसऱ्या चेंडूवर लॅथमला क्लिन बोल्ड करत माघारी धाडले. चौथ्याच षटकात कॉनवेलाही अंशुल कंबोजने ४ धावांवरच बाद केले. त्यामुळे तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या निकोल्सला रचिन रवींद्रची साथ मिळाली. त्यांनी संघाला ५० धावा पार करून दिल्या. .यादरम्यान, भारताने रचिनविरुद्ध DRS घेण्याची संधी गमावल्याने त्याला ५ धावांवर जीवदान मिळाले होते. पण त्याला त्याचा फायदा घेता आला नाही. २० व्या षटकात रचिनला आकाश दीपने यष्टीरक्षक रिषभ पंतच्या हातून १५ धावांवर झेलबाद केले. पुढच्याच षटकात डॅरिल मिचेलला बुमराहने १ धावेवर बाद केले. त्याचा अफलातून झेल यशस्वी जैस्वालने घेतला. भारताने पहिल्याच सत्रात हे ४ विकेट्स घेतले होते.त्यानंतर दुसऱ्या सत्राच्या सुरुवातीलाच बुमराहने २९ व्या षटकात टॉम बंडेलला ५ धावांवर बाद केले. त्यामुळे ७० धावांवर ५ विकेट्स अशी स्थिती न्यूझीलंडची होती. पण तरी निकोल्स एका बाजूने खंबीरपणे खेळत होता. त्याला फिलिप्सची साथ मिळाली. .या दोघांनी नंतर भारताला मोठे यश मिळू दिले नाही दुसरे आणि तिसरे सत्रही त्यांनी न्यूझीलंडच्या नावावर केले. दोघांनीही आधी खेळपट्टीवर स्थिरावण्यास वेळ घेतला. तसेच खराब चेंडूंचाही समाचार घेत धावफलक हलता ठेवला. त्यामुळे त्यांनी त्यांची अर्धशतके पूर्ण केली. नंतर दीडशतकी भागीदारीही पूर्ण केली. यादरम्यान निकोल्सने ७० व्या षटकात १२ वे शतक पूर्ण केले. शतकानंतर त्याचा सोपा झेल देवदत्त पडिक्कल आणि रिषभ पंत यांच्याकडून सुटल्याने त्याला जीवदान मिळाले. यादरम्यान फिलिप्सनेही शतकाच्या दिशेने वाटचाल केली आहे. फिलिप्स आणि निकोल्स यांनी पहिला दिवस संपेपर्यंत त्यांच्या विकेट्स जाऊ दिल्या नाहीत..IND vs NZ, 1st Test: बुमराहचा वेलिंग्टन कसोटीत धुमाकूळ; भारताच्या टॉप-१० बॉलर्समध्ये एन्ट्री, जवागल श्रीनाथचा विक्रम मोडला.पहिल्या दिवस अखेर न्यूझीलंडच्या ८२ षटकात ५ बाद २४३ धावा झाल्या. निकोल्स २२१ चेंडूत ११३ धावांवर नाबाद राहिला, तर ग्लेन फिलिप्स १८२ चेंडूत ९४ धावांवर नाबाद राहिला. फिलिप्सने यापूर्वीही भारताविरुद्ध दमदार खेळ केला आहे. त्याने टी२० मालिकेतही दोन शतके केली होती. आता पुन्हा एकदा तो भारतीय गोलंदाजांना सतावताना दिसत आहे.पहिल्या दिवशी भारताकडून जसप्रीत बुमराहने तीन विकेट्स घेतल्या, तर अंशुल कंबोज आणि आकाश दीप यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.