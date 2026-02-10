T20 World Cup: न्यूझीलंडच्या सलमीवीरांनी वर्ल्ड रेकॉर्ड करत जिंकला सामना; स्पर्धेत्या इतिहासात पहिल्यांदाच असं घडलं

Tim Seifert & Finn Allen T20 WC Record Break Partnership: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत रोज रोमांचक सामना पाहायला मिळत आहे. तसेच सुरुवातीच्या दिवसांमध्येच अनेक विक्रमही झाल्याचे दिसले. मंगळवारी (१० फेब्रुवारी) न्यूझीलंड विरुद्ध संयुक्त अरब अमिराती (New Zealand vs UAE) यांच्यात चेन्नई येथे झालेल्या सामन्यातही विश्वविक्रम (World Record) झाल्याचे पाहायला मिळाला आहे. या सामन्यात न्यूझीलंडने युएईविरुद्ध १० विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला..T20 World Cup 2026: भारत-पाकिस्तान सामन्याचा फिव्हर! विमान तिकीटांना सोन्याचे भाव, चाहत्यांच्या खिशाला कात्री.या सामन्यात युएईने १७४ धावांचे लक्ष्य न्यूझीलंडसमोर ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग न्यूझीलंडने १५.२ षटकातच एकही विकेट न गमावता पू्र्ण केला. न्यूझीलंडकडून सलामीवीर टीम सिफर्ट आणि फिन ऍलेन (Tim Seifert & Finn Allen) यांनी विकेट न गमावता विजय मिळवून दिला. टीम सिफर्टने ४२ चेंडूत १२ चौकार आणि ३ षटकारांसह ८९ धावांची खेळी केली. तसेच फिन ऍलेनने ५० चेंडूत ५ चौकार आणि ५ षटकारांसह नाबाद ८४ धावांची खेळी केली. या दोघांनी सलामीला १७५ धावांची भागीदारी केली..सलामीवीरांचा विश्वविक्रमटीम सिफर्ट आणि फिन ऍलेन यांनी केलेली नाबाद १७५ धावांची भागीदारी विश्वविक्रमी ठरली. टी२० वर्ल्ड कपच्या स्पर्धेच्या इतिहासातील ही कोणत्याही विकेटसाठीची सर्वात मोठी भागीदारी ठरली. त्यांनी जोस बटलर आणि ऍलेक्स हेल्स यांच्या विक्रमाला मागे टाकले आहे. बटलर आणि हेल्स यांच्यात २०२२ मध्ये भारताविरुद्ध ऍडलेडला १७० धावांची नाबाद भागीदारी झाली होती.टी२० वर्ल्ड कपमध्ये सर्वोच्च भागीदारीनाबाद १७५ धावा - टीम सिफर्ट आणि फिन ऍलेन (न्यूझीलंड विरुद्ध युएई, चेन्नई, २०२६)नाबाद १७० धावा - जोस बटलर आणि ऍलेक्स हेल्स (इंग्लंड विरुद्ध भारत, ऍडलेड, २०२२)१६८ धावा - क्विंटन डी कॉक आणि रिली रुसौ (दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध बांगलादेश, सिडनी, २०२२)१६६ धावा - माहेला जयवर्धने आणि कुमार संगकारा (श्रीलंका विरुद्ध वेस्ट इंडिज, बार्बाडोस, २०१०)१५४ धावा - इब्राहिम झाद्रान आणि रेहमनुल्ला गुरबाज (अफगाणिस्तान विरुद्ध युगांडा, प्रोव्हिडेन्स, २०२४).याशिवाय न्यूझीलंडसाठी टी२०मधील ही दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वोच्च भागीदारी आहे. त्यांनी २०१६ मध्ये हेमिल्टनला पाकिस्तानविरुद्ध मार्टिन गप्टिल आणि केन विलियम्सन यांनी केलेल्या नाबाद १७१ धावांच्या भागीदारीला मागे टाकले आहे. या यादीत अव्वल क्रमांकावर डेवॉन कॉनवे आणि ग्लेन फिलिप्स आहेत. त्यांनी माऊंड मौंगानुईमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध २०२० साली १८४ धावांची भागीदारी केली होती..T20 World Cup : नेदरलँड्सकडून पाकड्यांना धक्का; भारत १५ तारखेला त्यांचा करेक्ट कार्यक्रम करणार, जाणून घ्या नेमकं काय घडलं.युएईच्या १७३ धावामंगळवारी झालेल्या सामन्यात युएईने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ६ बाद १७३ धावा केल्या होत्या. युएईकडून कर्णधार मुहम्मद वासिम (६६) आणि अलिशाह शराफू (५५) यांनी अर्धशतके केली होती. मयंक कुमारने २१ धावा केल्या. बाकी कोणाला खास काही करता आले नाही.न्यूझीलंडकडून मॅट हेन्रीने २ विकेट्स घेतल्या. जेकॉब डफी, लॉकी फर्ग्युसन, कर्णधार मिचेल सँटेनर आणि ग्लेन फिलिप्स यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.