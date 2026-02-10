T20 World Cup 2026: भारत-पाकिस्तान सामन्याचा फिव्हर! विमान तिकीटांना सोन्याचे भाव, चाहत्यांच्या खिशाला कात्री

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील बहुचर्चित भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना १५ फेब्रुवारीला नियोजित वेळेनुसार कोलंबोमध्ये होणार आहे. या सामन्यावर स्पर्धेला सुरुवात होण्यापूर्वी प्रश्नचिन्ह होते. पाकिस्तान सरकारकडून त्यांच्या संघाला हा सामना न खेळण्यास सांगण्यात आले होते. पण भारतीय संघाने आपली भूमिका स्पष्ट करत सामन्यासाठी मैदानात उपस्थित राहणार असल्याचे सांगितले होते. यानंतर रविवारी (१० फेब्रुवारी) आयसीसी आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) यांच्यात बैठक झाली. यानंतर पाकिस्तानने हा निर्णय मागे घेत सामना खेळण्याची तयारी दाखवली. .T20 World Cup Controversy : भारतीय खेळाडूंवर Bat-Tamperingचा आरोप! ते जास्त शक्ती निर्माण करणाऱ्या बॅटचा वापर करतात....मात्र हा निर्णय जाहीर होताच मुंबई ते कोलंबोचे विमान भाडे १० हजारांहून अधिक वाढल्याचे दिसले. भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India vs Pakistan) हा हायव्होल्टेज सामना आहे. या सामन्यातून मोठा आर्थिक फायदाही आयसीसी, आयोजक आणि दोन्ही क्रिकेट बोर्डांनाही होतो. इतकेच नाही, तर या सामन्यासाठी चाहत्यांमध्येही उत्सुकता असल्याने तिकीटांची मागणीही मोठ्या प्रमाणात असते. त्यामुळे हा सामना ज्या ठिकाणी असतो, तिथे पर्यटनव्यववसायालाही चालना मिळते. याचाच परिणाम आता दिसून येत आहे..मुंबई-कोलंबो-मुंबई ही राऊंड ट्रीपसाठी आता विमानभाडे जवळपास ६० हजारांच्या आसपास गेल्याचे दिसत आहे. इंडिगोच्या एअरलाईनच्या वेबसाईट नुसार १३ ते १५ फेब्रुवारीदरम्यान साधारण १५ हजार ते ५० हजारादरम्यान विमानाचे भाडे आहे..भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना कोलंबोमधील आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. हा सामना रविवारी संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होईल. भारत आणि पाकिस्तान हे संघ आशिया कप २०२६ नंतर पहिल्यांदाच आमने-सामने असणार आहेत..T20 World Cup: भारत-पाकिस्तान सामन्यात खेळाडू हस्तांदोलन करणार का? समोर आले अपडेट्स.आमने-सामने आकडेवारीभारत विरुद्ध पाकिस्तान संघात आत्तापर्यंत १६ टी२० सामने खेळवण्यात आले आहेत. यातील १२ सामने भारताने जिंकले आहेत, तर ३ सामना पाकिस्तानने जिंकेल आहेत. एक सामना बरोबरीत सुटला होता. टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ८ सामने या दोन संघात झाले असून ६ सामने भारताने जिंकले आहे आणि एक सामना पराभूत झाला आहे. तसेच एक बरोबरीत सुटलेला सामना भारताने बॉलआऊटमध्ये जिंकला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.