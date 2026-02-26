India Semi-Final Scenario: द. आफ्रिकेच्या विंडीजवरील विजयानं भारताचं नेट रन रेटचं टेन्शन झालं कमी! आता कसं आहे सेमीफायनलचं समीकरण?

India's Semi-Final Qualification Scenarios: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील सुपर -८ फेरीतील गुरुवारी होत असलेले दोन्ही सामने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. पहिला सामना पूर्ण झाला असून या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने वेस्ट इंडिजला ९ विकेट्सने पराभूत केले. आता दुसरा सामना चेन्नईमध्ये भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे (India vs Zimbabwe) संघात होत आहे. दरम्यान, दक्षिण आफ्रिकेने वेस्ट इंडिजला मोठ्या फरकाने पराभूत (SA beat WI) करत भारतासमोरील सेमीफायनलचं समीकरण (Semi-Final Qualification) सोपं केलं आहे. .T20 World Cup 2026: पाकिस्तान स्पर्धेतून 'आऊट'? न्यूझीलंडच्या विजयाने वाढवलंय टेन्शन, पाहा कसं आहे समीफायनलसाठी समीकरण.आता दक्षिण आफ्रिकेने सुपर-८ फेरीतील दोन्ही सामने जिंकल्याने सेमीफायनलमधील स्थान जवळपास पक्के केले आहे. कारण त्यांचा नेट रन रेट सध्या भारत आणि वेस्ट इंडिज या दोन्ही संघांपेक्षा अधिक आहे. त्याचे ४ गुण असून + २.८९० नेट रन रेट आहे. मात्र वेस्ट इंडिजचा नेट रन रेट घसरला आहे. त्यांनी झिम्बाब्वेला १०७ धावांनी हरवून त्यांचा नेट रन रेट ५ हून अधिक वाढवला होता. पण आता दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवानंतर त्यांचे दोन सामन्यानंतर २ गुण असून + १.७९१ नेट रन रेट आहे. भारतीय संघ पहिल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध हरल्याने त्यांचा नेट रन रेट -३.०० आहे, तर झिम्बाब्वेचा नेट रन रेट -५.३५० असा आहे..भारतासमोर कसे आहे समीकरण?आता भारताला जर सेमीफायनलमध्ये जायचे असेल, तर सर्वात सोपे समीकरण म्हणजे गुरुवारी झिम्बाब्वेला पराभूत करायचं आणि त्यानंतर रविवारी (१ मार्च) वेस्ट इंडिजला पराभूत करायचं. असं झालं, तर दक्षिण आफ्रिकेपाठोपाठ भारतीय संघ ४ गुणांसाठी थेट सेमीफायनलसाठी पात्र ठरतील. या परिस्थितीतीत नेट रन रेट विचारात घेतला जाणार नाही. त्यामुळे तसं पाहायला गेलं तर दक्षिण आफ्रिकेने भारतासमोरील नेट रन रेटचं टेन्शन दूर केलं आहे..परंतु, जर झिम्बाब्वेने भारताला हरवले, तर मात्र समीकरण पुन्हा बिघडेल. असं झाल्यास भारताला कोणत्याही परिस्थितीत वेस्ट इंडिजला पराभूत करावं लागेल आणि त्यांच्या नेट रन रेटलाही मागे टाकावं लागेल, तसेच झिम्बाब्वे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पराभूत होईल, अशी आशाही करावी लागेल.जर भारताने झिम्बाब्वेला हरवलं, पण वेस्ट इंडिजने भारताला हरवलं तर भारताचे आव्हान संपेल.त्यामुळे जर भारताने झिम्बाब्वेला हरवलं, तर रविवारी कोलकातामध्ये भारत आणि वेस्ट इंडिज (India vs West Indies) यांच्यातील सामना एकप्रकारे उपांत्यपूर्व सामनाच असेल..IND vs ZIM, T20 WC: आफ्रिकेच्या विजयाने टीम इंडियाचा भार हलका केला! झिम्बाब्वेविरुद्ध संघ प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करून उतरला.थोडक्यात आता भारताने जर सुपर-८ चे दोन्ही सामने जिंकले, तर ते सेमीफायनलमध्ये सहज जातील, पण जर दोन्ही सामन्यांपैकी एक सामना जरी पराभूत झाला, तरी नेट रन रेट सुधारावा लागेल. पण चांगली गोष्ट अशी की वेस्ट इंडिजचाही नेट रन रेट कमी झालेला असल्याने रविवारी होणाऱ्या सामन्यात भारताला नेट रन रेटचं गणित उभं राहिलंच, तरी ते सोडवता येऊ शकतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.