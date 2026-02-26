Cricket

India Semi-Final Scenario: द. आफ्रिकेच्या विंडीजवरील विजयानं भारताचं नेट रन रेटचं टेन्शन झालं कमी! आता कसं आहे सेमीफायनलचं समीकरण?

India's T20 World Cup 2026 Semi-Final Qualification Scenarios: टी२० वर्ल्ड कपमध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या वेस्ट इंडिजवरील विजयाने भारताच्या सेमीफायनलच्या आशा वाढवल्या आहेत. आता कसं समीकरण आहे, जाणून घ्या.
India's Semi-Final Qualification Scenarios: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील सुपर -८ फेरीतील गुरुवारी होत असलेले दोन्ही सामने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. पहिला सामना पूर्ण झाला असून या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने वेस्ट इंडिजला ९ विकेट्सने पराभूत केले.

आता दुसरा सामना चेन्नईमध्ये भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे (India vs Zimbabwe) संघात होत आहे. दरम्यान, दक्षिण आफ्रिकेने वेस्ट इंडिजला मोठ्या फरकाने पराभूत (SA beat WI) करत भारतासमोरील सेमीफायनलचं समीकरण (Semi-Final Qualification) सोपं केलं आहे.

