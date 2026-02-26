India Semi-Final Scenario: बापरे! भारताला तब्बल २९० धावांनी झिम्बाब्वेला हरवावं लागेल? नेमकं कसं आहे गणित, जाणून घ्या

India's T20 World Cup Semi-Final Qualification Scenarios: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय संघाला सुपर -८ स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पराभवाचा सामना करावा लागला, त्यामुळे भारताला त्याचा धक्का बसलाच, पण ज्या फरकाने पराभव झाला, त्याने भारताला जबरदस्त धक्का दिला. अहमदाबादला झालेला हा सामना दक्षिण आफ्रिकेने ७६ धावांनी जिंकला. .T20 WC, IND vs ZIM: संजू सॅमसन, अक्षर पटेलचं पुनरागमन होणार, पण मग कोणाला मिळणार डच्चू? अशी असेल भारताची Playing XI.दक्षिण आफ्रिकेने (South Africa) प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ७ बाद १८७ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर १८८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताचा संघ १८.५ षटकात १११ धावांवर सर्वबाद झाला. त्यामुळे भारताचा (Team India) नेट रन रेट -३.८०० इतका घसरला, तर दक्षिण आफ्रिकेचा नेट रन रेट +३.८०० झाला. त्यातच नंतर याच ग्रुपमध्ये असलेल्या वेस्ट इंडिजने झिम्बाब्वेला (Zimababwe) पहिल्या सुपर-८ सामन्यात तब्बल १०७ धावांनी विजय मिळवला. त्यामुळे वेस्ट इंडिजचा (West Indies) नेट रन रेट +५.३५० झाला आहे..त्यामुळे आता भारताला सेमीफायनलला (Semi-Final) पोहोचायचे असेल, तर फक्त दोन सामने जिंकायचेच नाही, तर मोठ्या फरकाने जिंकावे लागणार आहेत. कारण दक्षिण आफ्रिका किंवा वेस्ट इंडिज यांच्या गुणांशी भारताची बरोबरी झाली, तर नेट रन रेटचा विचार होईल. भारताचा आता सुपर-८मधील दुसरा सामना झिम्बाब्वेविरुद्ध २६ फेब्रुवारीला खेळायचा आहे, त्यानंतर १ मार्चला वेस्ट इंडिजविरुद्ध सामना होणार आहे..कसं असेल समीकरण?नेट रन रेटच्या गणितानुसार जर भारताने प्रथम फलंदाजी करताना झिम्बाब्वेविरुद्ध २५० धावा केल्या, तर त्यांना झिम्बाब्वेला २२ धावांवर सर्वबाद करावं लागेल. त्यामुळे ते २२८ धावांनी जिंकतील आणि दक्षिण आफ्रिकेचा नेट रन रेट मागे टाकतील. पण वेस्ट इंडिजचा नेट रन रेट मागे टाकण्यासाठी भारताला तब्बल २९० धावांनी विजय मिळवाला लागेल..T20 World Cup 2026: पाकिस्तान स्पर्धेतून 'आऊट'? न्यूझीलंडच्या विजयाने वाढवलंय टेन्शन, पाहा कसं आहे समीफायनलसाठी समीकरण.तसेच जर धावांचा पाठलाग करायचा झाल्यास जर भारताने झिम्बाब्वेला १५० धावांपर्यंत रोखलं, तर भारताला दक्षिण आफ्रिकेचा नेट रन रेट मागे टाकणयासाठी ८ षटकांपर्यंत धावांचा पाठलाग पूर्ण करावा लागेल, तसेच वेस्ट इंडिजचा नेट रन रेट मागे टाकण्यासाठी ७ षटकात धावांचा पाठलाग करावा लागेल. जर झिम्बाब्वे १८० धावांपर्यंत पोहचले, तर भारताला दक्षिण आफ्रिकेचा नेट रन रेट मागे टाकणयासाठी ९ षटकांपर्यंत धावांचा पाठलाग पूर्ण करावा लागेल, तसेच वेस्ट इंडिजचा नेट रन रेट मागे टाकण्यासाठी ८ षटकात धावांचा पाठलाग करावा लागेल.एकूणच हे समीकरण अत्यंत कठीण आहे. पण जर दक्षिण आफ्रिकेने वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वेला पराभूत केलं आणि भारताने झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजला पराभूत केलं, तर भारतीय संघ थेट सेमीफायनसाठी पात्र ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.