पाकिस्तानच्या U-Turn मुळे आयसीसीला किती कोटींचा झाला फायदा? India vs Pakistan लढत सर्वांसाठी फायद्याची

Pakistan U-Turn cricket revenue benefit explained : भारत-पाकिस्तान सामन्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पाकिस्तान सरकारने त्यांच्या बहिष्काराच्या भूमिकेपासून घुमजाव केला अन् आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचा ( ICC ) जीव भांड्यात पडला. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील हा सामना आर्थिक फायदा लक्षात घेता सर्वात महत्त्वाचा होता आणि त्यामुळे तो होणे गरजेचा होता. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( PCB ) बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला पाठिंबा दर्शवताना IND vs PAK सामन्यावर बहिष्कार टाकला होता. पण, आठवडाभर चर्चा झाल्यानंतर पाकिस्तानने यू टर्न मारला. आता हा सामना होणार असल्याने आयसीसी किती कोटींचा फायदा होणार आहे हे जाणून घेऊया....पाकिस्तान सरकारने सोमवारी अधिकृत निवदेन जाहीर करताना सलमान अली आघाच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या संघाला भारताविरुद्ध खेळण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे १५ फेब्रुवारीला कोलंबो येथे हा महामुकाबला होणार आहे. बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड, संयुक्त अमिराती बोर्ड व श्रीलंका क्रिकेट यांच्या विनंतीचा मान राखत हा निर्णय मागे घेत असल्याचे पाकिस्तान सरकारने निवेदनात स्पष्ट केले. पण, हा सामना होणार असल्याने आयसीसीचे आर्थिक नुकसान टळले आहे..How Much Money Did ICC Save?इंडियन एक्सप्रेसच्या एका वृत्तानुसार, पाकिस्तानने या स्पर्धेत खेळण्याचा निर्णय घेतल्याने आयसीसीला १७४ दशलक्ष डॉलर्स (१५६० कोटी रुपये) नुकसान होण्यापासून वाचवण्यात यश आले आहे. यामध्ये ब्रॉडकास्टरशी संबंधित पैसे, तिकीट विक्री आणि प्रायोजकत्व यांचा समावेश होता..Why Did Pakistan Change Its Decision?पाकिस्तान सरकारने जाहीर केलेल्या निवेदनात असे म्हटले की, 'बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने आम्हाला हा सामना खेळण्याची विनंती केली. क्रिकेटच्या भल्यासाठी ती आम्ही मान्य केली.' त्यानंतर आयसीसीने एक निवेदन जाहीर केले आणि लिहिले की, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डावर स्पर्धेतून माघार घेतल्यामुळे कोणत्याही प्रकारची दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. शिवाय त्यांना २०२८ व २०३१ मधील आयसीसी स्पर्धेचे यजमानपद दिले जाणार आहे.."शेहबाज शरिफ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने दावा केला की आयसीसी, पीसीबी आणि बीसीबी यांच्यातील चर्चेनंतर तसेच मित्र देशांच्या विनंतीवरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे." त्यांनी असेही म्हटले आहे की 'क्रिकेटच्या भावनेचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने आणि सर्व सहभागी देशांमध्ये या जागतिक खेळाच्या सातत्यतेला पाठिंबा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.