Cameron Green: कॅमेरून ग्रीनच्या हाती TAX कापून किती रक्कम येणार? आधीच Welfare Fund मुळे ७.२० कोटी कापले जाणार...

IPL 2026 Auction salary tax rules for overseas players : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ साठी मिनी ऑक्शन नुकतेच पार पडले. ऑस्ट्रेलियाचा ऑल राऊंडर कॅमेरून ग्रीन ( Cameron Green Salary) याच्यासाठी कोलकाता नाइट रायडर्सने २५.२० कोटी खर्च केले. आयपीएल इतिहासातील तो सर्वात महागडा परदेशी खेळाडू ठरला, तर एकंदर तिसरा महागडा खेळाडू ठरला. .पण, कॅमेरून ग्रीनला २५.२० कोटींची पूर्ण रक्कम मिळणार आहे का? BCCI ने परदेशी खेळाडूंसाठी एक सॅलरी कॅप आणली आहे, त्यामुळे ग्रीनच्या रकमेतून काही कोटी कापले जाणार आहेत, इतकेच नव्हे तर भारतीय सरकारच्या नियमानुसार TDS ही कापला जाईल.. मग प्रश्न पडतो की असे किती कोटी ग्रीनच्या हातात प्रत्यक्षात येतील? .Why overseas stars are capped at Rs 18 croreइंडियन प्रीमिअर लीगच्या या लिलावात परदेशी खेळाडूंसाठी १८ कोटींची मर्यादा निश्चित केली गेली होती. मिनी ऑक्शनमध्ये परदेशी खेळाडूंना १८ कोटींच्या वर पैसे मिळू नये यासाठीचा हा नियम आहे. त्यानुसार परदेशी खेळाडू १८ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम कमवू शकत नाही. समजा जर परदेशी खेळाडूवर १८ कोटींपेक्षा जास्त रकमेची बोली लागली, तरीही त्याला १८ कोटीच मिळणार. उरलेली रक्कम ही बीसीसीआय खेळाडूंसाठीच्या वेल्फेअर फंडासाठी वापरणार..कलम 194E काय सांगतो?आयकर कायद्याच्या कलम 194E अंतर्गत भारतात खेळणाऱ्या अनिवासी (Non-Resident) खेळाडूंवर करकपात (TDS) केली जाते. या कलमानुसार भारतात क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभागातून मिळणारे उत्पन्न, जाहिरात उत्पन्न किंवा क्रीडाविषयक लेखनातून मिळणाऱ्या मानधनावर थेट २० टक्के TDS लागू होतो. या करकपातीसाठी कोणतीही मूलभूत सूट (Basic Exemption Limit) उपलब्ध नसते. हा नियम फक्त अनिवासी खेळाडू, क्रीडा संघटना किंवा मनोरंजन क्षेत्रातील अनिवासी कलाकारांनाच लागू होतो..मग, कॅमेरून ग्रीनच्या खात्यात किती रक्कम येईल?कॅमेरून ग्रीनला मिळालेल्या २५.२० कोटींतून १८ कोटी वजा केल्यास उर्वरीत ७.२० कोटी हे बीसीसीआयच्या प्लेअर वेल्फेअर फंडात जाणार आहेत. म्हणजेच ग्रीनच्या हातात १८ कोटीच उरतील. आता त्यातही TDS कापला जाईल. म्हणजेच सेक्शन 194 E नुसार या रकमेतून २० टक्के हा TDS कापला जाईल. म्हणजेच ३.६० कोटी अजून कमी करा... ऑस्ट्रेलियन खेळाडूच्या हाती १४.४० कोटीच रक्कम येईल.