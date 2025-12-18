Cricket

Cameron Green: कॅमेरून ग्रीनच्या हाती TAX कापून किती रक्कम येणार? आधीच Welfare Fund मुळे ७.२० कोटी कापले जाणार...

Cameron Green’s IPL Earnings Explained: IPL लिलावात कॅमेरून ग्रीनला मिळालेली रक्कम कागदावर जितकी मोठी दिसते, प्रत्यक्षात त्याच्या हातात येणारी रक्कम मात्र त्यापेक्षा बरीच कमी असते. IPL च्या नियमानुसार परदेशी खेळाडूंच्या करारातून Player Welfare Fund साठी ठराविक टक्केवारी कापली जाते.
How much Cameron Green earns after tax in IPL

Swadesh Ghanekar
IPL 2026 Auction salary tax rules for overseas players : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ साठी मिनी ऑक्शन नुकतेच पार पडले. ऑस्ट्रेलियाचा ऑल राऊंडर कॅमेरून ग्रीन ( Cameron Green Salary) याच्यासाठी कोलकाता नाइट रायडर्सने २५.२० कोटी खर्च केले. आयपीएल इतिहासातील तो सर्वात महागडा परदेशी खेळाडू ठरला, तर एकंदर तिसरा महागडा खेळाडू ठरला.

