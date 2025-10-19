Cricket

Rohit Sharma ने वडापाव सोडला, तीन महिन्यांची न थकता ट्रेनिंग! ११ किलो वजन कमी करण्यामागचं गुपित अभिषेक नायरने उलगडलं

How Rohit Sharma Shed 11 Kilos Weight: रोहित शर्माने ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापूर्वी ११ किलो वजन कमी केले आहे. माजी सहकारी अभिषेक नायरच्या मदतीने रोहितने फिटनेसवर मेहनत घेतली. रोहितने वडापावसारखे आवडते पदार्थ सोडल्याचाही खुलासा अभिषेक नायरने केला.
Rohit Sharma

Rohit Sharma

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारताच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांचे पुनरागमन झाले आहे.

  • या दौऱ्यापूर्वी रोहितने ११ किलो वजन कमी केले अहे.

  • त्याने वजन कमी करण्यामागे किती मेहनत घेतली आणि काय केलं, याबाबत अभिषेक नायरचे खुलासा केला.

Loading content, please wait...
Cricket
Rohit Sharma
Cricket News
Weight Loss
Cricket News in Marathi
Team India
ind vs aus
Fitness Special
cricket news today
ODI cricket
Fitness mindset
Rohit Sharma fitness transformation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com