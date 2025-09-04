Asia Cup 2025 : भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या तिकीट विक्रीला सुरूवात; जाणून घ्या कसे खरेदी करता येणार, किंमत किती

आशिया चषक २०२५ ची सुरुवात ९ सप्टेंबरपासून यूएईमध्ये होत असून भारताचा पहिला सामना १० तारखेला आहे.भारत-पाकिस्तान महामुकाबला १४ सप्टेंबरला खेळला जाणार असून त्यासाठी चाहत्यांची सर्वाधिक उत्सुकता आहे.ACC ने स्पर्धेच्या तिकिटांसाठी तीन पॅकेजेस जाहीर केली आहे. .How to buy Asia Cup 2025 India vs Pakistan tickets online : आशिया चषक २०२५ स्पर्धा पाच दिवसांवर आली आहे आणि भारताचा पहिला सामना १० सप्टेंबरला संयुक्त अरब अमिरातीविरुद्ध होणार आहे. ९ तारखेपासून सुरू होणाऱ्या या स्पर्धेच्या तिकीट विक्रिला सुरुवात झाली आहे आणि सर्वांना उत्सुकता आहे ती, १४ सप्टेंबरला होणाऱ्या भारत-पाकिस्तान लढतीची. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर प्रथमच भारत-पाकिस्तान क्रिकेटच्या मैदानावर एकमेकांना भिडणार आहे. भारताने शेजाऱ्यांविरद्ध खेळू नये आणि IND vs PAK लढतीवर बहिष्कार टाकावा अशी मागणी करणाराही गट आहे. पण, हा सामना पाहण्यासाठी क्रिकेट चाहते आतूर आहेत आणि हे सत्य नाकारता येणारे नाही..आशियाई क्रिकेट परिषदेने आशिया चषक स्पर्धेच्या तिकिटांच्या ऑनलाईन बुकींगला सुरूवात केली आहे. ACC ने दिलेल्या माहितीनुसार चाहत्यांना तिकिटांसाठी तीन वेगवेगळी पॅकेज दिले गेलेले आहेत.Package 1: यामध्ये अ गटातील सामन्यांचा समावेश आहे आणि चाहत्यांना भारत, पाकिस्तान, ओमान व यूएई यांच्या लढती पाहता येणार आहेत. या पॅकेजसाठी चाहत्यांना ११ हजार रुपये मोजावे लागतील..Asia Cup 2025: हार्दिक पांड्याला इतिहास घडवण्याची संधी; १७ धावा अन् जगात कुणालाच न जमलेला विक्रम होणार नावावर.Package 2: यामध्ये सुपर ४ च्या सामन्यांचा समावेश आहे आणि या तिकिटांची सुरूवात १२,५०० रुपयांपासून सुरूवात होणार आहे.Package 3: आशिया कप २०२५ साठी चाहत्यांसाठी आणखी एक खास पॅकेज उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे. या पॅकेजअंतर्गत प्रेक्षकांना दोन सुपर-४ सामने आणि अंतिम सामना पाहण्याची संधी मिळणार आहे. यामध्ये A2 विरुद्ध B2 (२५ सप्टेंबर) आणि A1 विरुद्ध B1 (२६ सप्टेंबर) सह अंतिम सामना (२८ सप्टेंबर) यांचा समावेश आहे. या पॅकेजची सुरुवातीची किंमत १२,५०० आहे..भारताचे माजी क्रिकेटपटू मदन लाल यांनी आशिया कप स्पर्धेत भारतीय संघाला प्रबळ दावेदार मानलं आहे. मदन लाल म्हणाले, " ट्वेंटी-२० फॉरमॅट अनिश्चित असला तरी पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान हे संघसुद्धा मजबूत आहेत. विशेषतः अफगाणिस्तानचा सध्याचा खेळ पाहता ते पाकिस्तानसाठी मोठे आव्हान ठरू शकतात..Asia Cup History: ३ संघांपासून सुरू झाला होता प्रवास, दुसऱ्याच हंगामात भारताने घेतलेली माघार...; जाणून घ्या इतिहास.आशिया चषक स्पर्धेसाठीचा भारतीय संघ : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार ), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिळक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंग..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.