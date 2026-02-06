Cricket

U19 World Cup: पुणेकराचं मार्गदर्शन अन् टीम इंडियाने जिंकला वर्ल्ड कप! भारतीय क्रिकेटचे भविष्य घडवणारा मराठमोळा प्रशिक्षक

भारतीय युवा क्रिकेट संघाने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ जिंकला. भारताच्या या विजयात हृषिकेश कानिटकर यांचाही मोलाचा वाटा राहिला आहे.
भारतीय क्रिकेटचे भविष्य सुरक्षित हातात असल्याचे दिसत आहे. भारताच्या युवा संघाने नुकतेच शुक्रवारी (६ फेब्रुवारी) १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा जिंकली. भारताचे हे सहावे विश्वविजेतेपद आहे. पण भारताच्या या युवा संघाच्या यशात खेळाडूंच्या कामगिरीसोबतच पडद्यामागे काम करणाऱ्या सपोर्ट स्टाफचाही मोलाचा वाटा राहिला आहे.

त्यातही पुण्याचा एक क्रिकेटिंग मास्टरमाईट आज भारचीय युवा क्रिकेटची मोठी ताकद आहे. हा मास्टरमाईंड म्हणजे हृषिकेश कानिटकर. ते या भारतीय संघासाठी खरेखुरे पडद्यामागील नायक ठरले आहेत.

U19 World Cup: भारताची 'यंगिस्तान' सहाव्यांदा वर्ल्ड चॅम्पियन! अंतिम सामन्यात इंग्लंडवर मिळवला 'वैभव'शाली विजय
