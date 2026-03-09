भाई, तू काय सांगतोस; मी २ वर्ष संघाबाहेर होतो! Ishan Kishan पत्रकारांसमोर असं का म्हणाला? अभिषेक शर्मासोबतचा Video Viral

Ishan Kishan hilarious banter with Abhishek Sharma video: अभिषेक शर्मा आणि इशान किशन यांच्यासाठी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेपर्यंतचा आणि स्पर्धेतील प्रवास हा संघर्षात्मक आणि टीका झेलणारा ठरला. पण, या दोघांनी अंतिम सामन्यात वैयक्तिक अर्धशतक झळकावून भारताच्या विजयात मोलाची भूमिका पार पाडली. भारताच्या २५५ धावांचा पाठलाग करणारा न्यूझीलंडचा संघ १५९ धावांवर गडगडला आणि सूर्यकुमार यादवच्या संघाने जेतेपद कायम राखण्याचा विश्वविक्रम केला. वर्ल्ड कप संघाच्या स्पर्धेत नसताना इशानची एन्ट्री झाली आणि तो स्पर्धेत भारताकडून सर्वाधिक धावा ( ३१७) करणारा दुसरा फलंदाज ठरला. त्याने तीन अर्धशतकं झळकावली. तेच दुसरीकडे अभिषेकचा या स्पर्धेतील प्रवास हा आव्हानात्मक होता. .स्पर्धेच्या आधी जोरदार हवा करणाऱ्या अभिषेकला वर्ल्ड कपच्या पहिल्या तीन डावांत भोपळ्यावर बाद व्हावे लागले, त्यानंतर आफ्रिकेविरुद्ध १५, झिम्बाब्वेविरुद्ध ५५ आणि वेस्ट इंडिज व इंग्लंडविरुद्ध अनुक्रमे १० व ९ धावा केल्या. पण, संघ व्यवस्थापनाने त्याच्यावरील विश्वास कायम ठेवला आणि फायनलमध्येही त्याला खेळवले. त्याने न्यूझीलंडविरुद्ध २१ चेंडूंत ५२ धावांची खेळी केली आणि टीकाकारांना शांत केले. इशान तर दोन वर्ष टीम इंडियाबाहेर होता. त्याने देशांतर्गत स्पर्धा गाजवून टीम इंडियातील स्थान पुन्हा मिळवले..India World Champion: संजू सॅमसन नव्हे, तर 'या' खेळाडूला मिळाला Players of the Match चा पुरस्कार... सारेच चकित....ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर इशान व अभिषेक पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी आले आणि त्यांच्यात एक मजेशीर प्रसंग घडला. पत्रकारांनी दोघांना त्यांच्या संघर्षाबद्दल प्रश्न विचारला.. त्यावर अभिषेकने माईक उचलला आणि म्हणाला, याचं मी चांगलं उत्तर देऊ शकतो.. तेव्हा लगेच इशानने त्याला रोखले, तो म्हणाला, तू एक महिनाच फॉर्मात नव्हतास, मी तर दोन वर्ष संघाबाहेर राहिलोय. या दोघांमधील हा मजेशीर व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे..मानसिकदृष्ट्या मजबूत राहण्यावर इशानने सांगितले की,"मला वाटते की माझ्यासाठी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आत्मविश्वास. कारण एकदा तुम्ही स्वतःवरील विश्वास गमवायला सुरूवात करता तेव्हा तुमच्या खेळावर दबाव येतो. ते वैयक्तिकरित्या मदत करत नाही आणि तुम्ही संघालाही मदत करत नाही. म्हणून, आत्मविश्वास, कठोर परिश्रम आणि जेव्हा तुम्ही इतरांना त्यांच्या वाईट काळात मदत करता तेव्हा ते तुमच्यासाठीही मदतीला येतात.".T20 World Cup विजेती टीम इंडिया पुन्हा निळ्या जर्सीत केव्हा दिसणार? जाणून घ्या २०२६ मधील वेळापत्रक; संजू पुन्हा इंग्लंड, किवींना झोडणार.इशानचं बोलून झाल्यानंतर अभिषेक म्हणाला, "तुम्ही या काळात कोणासोबत असता, हेही महत्त्वाचे आहे. तुम्हाला आनंदी करण्यासाठी आणि तुम्ही काहीतरी साध्य केले आहे असे सतत तुम्हाला सांगण्यासारख्या लोकांभवती जर तुम्ही असाल, तर तुम्हाला मदत मिळणार. संघातील प्रत्येकजण मला खूप पाठिंबा देणारा आणि खूप आनंदी ठेवणारा होता. सर्व खेळाडू, प्रशिक्षक आणि सपोर्ट स्टाफ, मला कधीही कोणाच्याही चेहऱ्यावर शंका दिसत नाही.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.