Team India: वैभव सूर्यवंशीची भारतीय T20 संघात निवड, शुभमन गिलसोबत सलामी; महान क्रिकेटपटूने निवडला संघ

Vaibhav Sooryavanshi India T20 debut chances : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२५ मध्ये आपल्या धमाकेदार फटकेबाजीने चर्चेत राहिलेला वैभव सूर्यवंशी ( Vaibhav Sooryavanshi) लवकरच भारताच्या सीनियर ट्वेंटी-२० संघात दिसल्यास आश्चर्य वाटायला नको. तो IPL 2026 च्या चालू हंगामातही आपल्या बॅटने धुमाकूळ घालत आहे. त्यामुळे १५ वर्षीय खेळाडूच्या आंतरराष्ट्रीय पदार्पणाबद्दलच्या चर्चांना जोर चढला आहे. वेस्ट इंडिजचे माजी वेगवान गोलंदाज आणि समालोचक इयान बिशप यांच्या मते, सूर्यवंशी आंतरराष्ट्रीय पदार्पणासाठी सज्ज आहे. .इयान बिशप यांना १५ वर्षीय वैभवने आपल्या कामगिरीने आधीच प्रभावित केले आहे आणि त्यांनी निवडलेल्या पर्यायी भारतीय ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय संघात वैभवची निवड केली आहे. शुभमन गिलसोबत सलामीवीर म्हणून यशस्वी जैस्वालऐवजी बिशप यांनी सूर्यवंशीची निवड केली आहे..IPL 2026 : रोहित शर्मा पुन्हा Mumbai Indians चा कॅप्टन? हार्दिकनंतर सूर्यकुमार यादवही MI vs RCB सामन्याला मुकणार? ."मी माझ्या संघात तीन सलामीवीर निवडत आहे. मला डावखुरे आणि उजव्या हाताच्या फलंदाजांचे चांगले मिश्रण हवे आहे. वैभव सूर्यवंशी हा आणखी एक डावखुरा फलंदाज आहे. मला वाटते की तो आणखी एक पाऊल पुढे टाकण्यास तयार आहे," असे बिशप यांनी ईएसपीएनक्रिकइन्फोला सांगितले. वृत्तानुसार, सूर्यवंशी जूनमध्ये भारताच्या आयर्लंड दौऱ्यादरम्यान आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करू शकतो..IPL 2026 : हार्दिक पांड्याने Mumbai Indians च्या इतर खेळाडूंसोबत रायपूरला नाही गेला; RCB विरुद्ध नाही खेळणार? नेमकं काय सुरू आहे?.बिशप यांच्या संघात शुभमन गिल आणि सूर्यवंशी हे सलामीवीर म्हणून खेळतील. प्रभसिमरन सिंग राखीव खेळाडू आहे. मधल्या फळीत बिशप यांनी पंजाब किंग्सचा कर्णधार श्रेयस अय्यर आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरूचे रजत पाटीदार व देवदत्त पडिक्कल यांचा समावेश केला आहे. त्यांनी ध्रुव जुरेलची यष्टीरक्षक म्हणून निवड केली..कृणाल पांड्या आणि नितीश कुमार रेड्डी या अष्टपैलू खेळाडूंचाही बिशप यांनी समावेश केला आहे. त्याशिवाय अनुभवी लेग-स्पिनर युझवेंद्र चहल आणि रवी बिश्नोई संघात आहेत. बिशप यांनी आपल्या पर्यायी भारतीय ट्वेंटी-२० संघात भुवनेश्वर कुमार, मोहसिन खान, प्रिन्स यादव आणि प्रसिद्ध कृष्णा या चार वेगवान गोलंदाजांचा समावेश केला आहे.इयान बिशप यांचा पर्यायी भारतीय ट्वेंटी-२० संघ : शुभमन गिल, वैभव सूर्यवंशी, देवदत्त पडिक्कल, श्रेयस अय्यर, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल, नितीश रेड्डी, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, मोहसिन खान, युझवेंद्र चहल, प्रभसिमरन सिंग, प्रिन्स यादव, प्रसीद कृष्णा.