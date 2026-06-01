क्रिकेटविश्व हादरलं! वर्ल्ड कप खेळलेल्या देशावर ICC ची मोठी कारवाई, सदस्यत्व निलंबित केलं

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने कॅनेडियन क्रिकेट बोर्डाला तात्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे. कॅनडा क्रिकेट आपल्या सदस्यत्वाच्या जबाबदाऱ्यांचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप आहे. हा निर्णय ३१ मे रोजी अहमदाबाद येथे झालेल्या आयसीसी बोर्डाच्या बैठकीत घेण्यात आला. आयसीसीने एक निवेदन जारी करून सांगितले आहे की, कॅनेडियन बोर्डाला निलंबित करण्यात आले आहे. .याचा खेळाडूंवर परिणाम होणार नाही आणि ते नेहमीप्रमाणे आयसीसी स्पर्धांमध्ये सहभागी होऊ शकतील. हा निर्णय प्रशासकीय स्तरावर घेण्यात आला आहे. त्यामुळे खेळाडूंना आर्थिक फटका बसू नये यासाठी, निधी एका नियंत्रित प्रणालीद्वारे वितरित केला जाईल. प्रशासकीय त्रुटी दूर करण्याच्या उद्देशाने, आयसीसीने कॅनेडियन क्रिकेट बोर्डाच्या पुनर्स्थापनेसाठी काही अटी ठेवल्या आहेत. .या संदर्भातील प्रगतीवर देखरेख ठेवण्यासाठी आयसीसी एक समिती स्थापन करेल. अहमदाबाद येथे झालेल्या बोर्डाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. अपुऱ्या प्रकाशामुळे कसोटी सामने अनेकदा दिवसा लवकर संपतात. दोन्ही संघांच्या संमतीने गुलाबी चेंडू वापरण्याच्या शिफारशीलाही आयसीसीने मंजुरी दिली. भविष्यात कमी प्रकाश असलेल्या कसोटी सामन्यांमध्ये गुलाबी चेंडूचा वापर केला जाऊ शकतो..याशिवाय, पुरुष टी-२० विश्वचषकासाठी जागतिक पात्रता स्पर्धा आयोजित करण्याच्या कल्पनेवरही चर्चा झाली. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनेही फ्रँचायझी क्रिकेटच्या विस्ताराबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचे वेळापत्रक आणि फ्रँचायझी क्रिकेट यांच्यातील सुसंगततेचे मूल्यांकन करण्यासाठी आयसीसी एक समिती स्थापन करणार आहे..गेल्या काही आठवड्यांपासून कॅनेडियन क्रिकेट वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. आयसीसी सध्या कॅनडा आणि न्यूझीलंड यांच्यातील टी-२० विश्वचषक सामन्याची चौकशी करत आहे. माजी प्रशिक्षक खुर्रम चौहान यांचा एक लीक झालेला कॉल या वादात आणखी भर घालत आहे, ज्यात संघ निवडीत बाह्य दबाव आणि सामना-निश्चितीच्या प्रयत्नांचे आरोप आहेत. यामुळे आयसीसीला निलंबनाची कारवाई करावी लागली.