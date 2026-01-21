T20 World Cup: भारतात खेळा, नाहीतर खड्ड्यात जा! जय शाह यांनी बांगलादेशला दिले शेवटचे 24 तास; Inside Story

ICC Ultimatum for Bangladesh over T20 WC Travel Controversy: भारत आणि श्रीलंका देशात होणाऱ्या टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेसाठी आता साधारण तीन आठवड्यांचाच कालावधी राहिला आहे. पण त्याआधी काही समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. बांगलादेशने ही स्पर्धा भारतात खेळायला येण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे त्याबाबत बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाची (BCB) जय शाह यांच्यात अध्यक्ष्यतेखालील आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेशी (ICC) चर्चा सुरू आहे. याबाबत बुधवारी (२१ जानेवारी) बीसीबी आणि आयसीसी यांच्यात पुन्हा चर्चा झाली आहे. यावेळी आयसीसीने बीसीबीला एका दिवसाचा कालावधी पुन्हा विचार करण्यासाठी दिला आहे, अन्यथा त्यांच्याजागी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी (T20 World Cup 2026) दुसऱ्या संघाला संधी दिली जाईल..T20 World Cup साठी तिलक वर्माचे होणार टीम इंडियात पुनरागमन? दुखापतीबाबत आली महत्त्वाची अपडेट.भारत आणि बांगलादेश या दोन देशात सध्या तणावाचे वातावरण आहे. काही दिवसांपासून बांगलादेशमधील हिंदूवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर बीसीसीआयने (BCCI) बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रेहमानला आयपीएल २०२६ साठी काढून टाकण्याचे निर्देश कोलकाता नाईट रायडर्सला दिले होते. त्यानंतर दोन्ही देशातील क्रिकेट संबंधही बिघडल्याचे स्पष्ट झाले. या घटनेनंतर बीसीबीने टी२० वर्ल्ड कपसाठी सुरक्षेचे कारण सांगून संघाला भारतात पाठवणार नसल्याचे म्हटले.मात्र, टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचे वेळापत्रक आधीच निश्चित झालेले असल्याने आयसीसीने त्यांना त्यांच्या भूमिकेचा पुन्हा विचार करण्यास यापूर्वीच सांगितले होते. मात्र बीसीबीकडून अनेकदा याबाबत विचारणा झाल्यानंतरही आयसीसीने अनेकदा त्यांची विनंती फेटाळली होती. .भारतात खेळा अन्यथा...आता बुधवारी झालेल्या बैठकीनंतर असे समजत आहे की आयसीसीने बीसीबीला सांगितले आहे की जर त्यांनी भारतात जाण्यासाठी नकार दिला, तर स्पर्धेत त्यांच्यासाठी दुसऱ्या संघाला संधी दिली जाईल. या निर्णयासाठी मतदान झाले असून आयसीसीच्या सदस्यांच्या बहुमत बदली संघासाठी आले आहे. त्यामुळे बीसीबीला त्यांच्या भूमिकेबाबत विचार करण्यासाठी आयसीसीने एका दिवसाचा कालावधी दिला आहे.दरम्यान, जर बांगलादेशने (Bangladesh Cricket Team) यानंतरही भारतात येण्यास नकार दिला, तर त्यांच्या जागेवर स्कॉटलंड संघाला खेळवले जाऊ शकते. स्कॉटलंडला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी पात्रता मिळवता आलेली नव्हती. युरोपियन क्वालिफायर्समध्ये ते नेदरलँड्स, इटली आणि जर्सी यांच्यानंतर चौथ्या क्रमांकावर राहिले होते..या बैठकीसाठी आयसीसीचे पूर्ण सदस्य असलेल्या सर्व संघांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यात बीसीसीआयचे सचिव देवाजित सैकिया, श्रीलंकेचे अध्यक्ष शम्मी सिल्वा, पाकिस्तानचे अध्यक्ष मोहसीन नाक्वी यांच्यासह ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, वेस्ट इंडिज, अफगाणिस्तान, झिम्बाब्वे या क्रिकेट बोर्डांचे अध्यक्षही होते. आयसीसीमधील जय शाहांसह अनेक सदस्यही होते.तथापि, बांगलादेशच्या भूमिकेला पाकिस्तानकडून पाठिंबा मिळाला होता. आयसीसीने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की भारत - पाकिस्तान यांच्यातील तणावामुळे हे दोन्ही संघ एकमेकांच्या देशाचा दौरा करणार नाहीत. त्यामुळे टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मधील पाकिस्तानचे सर्व सामने श्रीलंकेत होणार आहेत..T20 World Cup पूर्वीच ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का; हुकमी एक्का असलेला पॅट कमिन्सच होणार संघाबाहेर?.सी ग्रुपसध्याच्या टी२० वर्ल्ड कप २०२६ वेळापत्रकानुसार बांगलादेशचा साखळी फेरीसाठी सी ग्रुपमध्ये समावेश आहे. या गटात बांगलादेशसह इंग्लंड, वेस्ट इंडिज, नेपाळ आणि इटली या संघांचा समावेश आहे. बांगलादेशला साखळी फेरीतील सामने कोलकाता आणि मुंबईत खेळायचे आहेत. बांगलादेशचे कोलकातामध्ये ६,९ आणि १४ फेब्रुवारी रोजी अनुक्रमे वेस्ट इंडिज, इटली आणि इंग्लंडविरुद्ध सामने आहेत, तसेच १७ फेब्रुवारीला मुंबईत नेपाळविरुद्ध सामना होणार आहे.विशेष म्हणजे बांगलादेशने टी२० वर्ल्ड कपसाठी त्यांचा संघही जाहीर केला आहे. मात्र आता जर ते भारतात येणार नसतील, तर त्यांना ही स्पर्धा खेळता येणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.