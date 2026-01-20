T20 World Cup साठी तिलक वर्माचे होणार टीम इंडियात पुनरागमन? दुखापतीबाबत आली महत्त्वाची अपडेट

Tilak Varma Injury Updates : टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला ७ फेब्रुवारी सुरुवात होणार आहे. या स्पर्धेपूर्वी २१ ते ३१ जानेवारी दरम्यान भारत आणि न्यूझीलंड संघात पाच सामन्यांची टी२० मालिका खेळली जाणार आहे. पण ही मालिका सुरू होण्यापूर्वीच भारतीय संघाला मोठा बसला होता. भारताचा मधल्या फळीतील भरवशाचा फलंदाज तिलक वर्मा दुखापतग्रस्त झाला. त्यामुळे त्याला न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या तीन टी२० सामन्यांना मुकावे लागणार आहे. पण आता त्याच्या दुखापतीवर महत्त्वाच्या अपडेट्स आले आहेत. .IND VS NZ ODI दरम्यान विराट कोहलीने काय पिऊन तोंड वाकडं केलं? दिग्गज खेळाडू का निवडत आहेत 'हे' ज्यूस, जाणून घ्या.२३ वर्षीय खेळाडू तिलक वर्मा (Tilak Varma) वर्षाच्या सुरुवातीला विजय हजारे ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेत खेळत असताना त्याच्या ओटीपोटाजवळ वेदना होत होत्या. त्यामुळे त्याच्यावर शस्त्रक्रिया (Surgery) करण्यात आली होती. पण आता टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार तिलक वर्मा आता दुखापतीतून सावरत असून बीसीसीआयच्या बंगळुरूमधील सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये (BCCI's CoE) पोहोचला आहे. त्याला आता कोणतीही वेदना होत नाही. त्यामुळे तो आता CoE मध्ये त्याच्या फिटनेटची टेस्ट करेल. या तमापसणी नंतर तो खेळण्यासाठी सज्ज आहे की नाही, याचा निर्णय घेतला जाईल. .सुत्राने माहिती दिली की जर सर्वकाही ठीक झाले, तर तो न्यूझीलंडविरुद्ध विशाखापट्टणमला होणाऱ्या चौथ्या टी२० सामन्यापूर्वी तो पूर्ण फिट होईल. तो फिजिकल ट्रेनिंग पुढच्या एक-दोन दिवसात सुरू करेल. .त्यामुळे आता तो टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा खेळण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे ही भारतीय संघासाठी दिलासा देणारी बातमी आहे. तिलक सध्या चांगल्या फॉर्ममध्येही आहे. त्याने दुखापतीपूर्वी विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत चंदिगढविरुद्ध १०९ धावांची शतकी खेळी केली होती..IND vs NZ 1st T20I : हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह यांचे पुनरागमन; दोन वर्षांनंतर तगडा खेळाडू परतणार, भारताची संभाव्य Playing XI.तिलकने यापूर्वी भारतासाठी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध डिसेंबर २०२५ मध्ये टी२० मालिका खेळली आहे. तो भारताच्या टी२० संघातील प्रमुख फलंदाज आहे. त्यामुळे टी२० वर्ल्ड कपपर्यंत तो पूर्ण तंदुरुस्त असावा, अशीच भारतीय संघाची इच्छा आहे. सध्या त्याच्या जागेवर न्यूझूलंडविरुद्धच्या पहिल्या तीन टी२० सामन्यांसाठी भारतीय संघात श्रेयस अय्यरला संधी मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.