भारतात होणाऱ्या T20 World Cup 2026 पूर्वी आयसीसीसमोर उभं राहिलं संकट; चाहत्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी

T20 World Cup 2026 broadcast changes in India: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी आता सर्व संघ कंबर कसून तयारी करताना दिसत आहेत. भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यात उद्यापासून पाच ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका सुरू होत आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ या मालिकेतून ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या तयारीला लागणार आहे. भारत व श्रीलंका यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली २०२६ चा वर्ल्ड कप खेळवला जाणार आहे. भारतासमोर जेतेपद कायम राखण्याचे आव्हान आहे. ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च या कालावधीत होणाऱ्या वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेसमोर ( ICC) मोठं संकट ओढावलं आहे..आयसीसीने २०२४-२७ चे मीडिया हक्क जिओस्टारला दिलो होते, परंतु आता JioStar ने माघार घेण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. ३ बिलियन मध्ये JioStar ने हे मीडिया हक्क जिंकले होते. पण, आता JioStar ने मीडिया हक्क सोडण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे आणि ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी आयसीसीसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. आयसीसीने आता नव्या मीडिया पार्टनरचा शोध सुरू केला आहे..SMAT 2025 : संधीचं सोनं करणं...! जितेश शर्माच्या जागी संघात जागा मिळाली, पठ्ठ्यानं पहिल्याच ट्वेंटी-२०त वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला.Economic Times च्या वृत्तानुसार, जिओस्टारने आयसीसीला गंभीर आर्थिक तोट्यामुळे उर्वरित ४ वर्षांच्या कराराची पूर्तता करण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. आयसीसीने आता २०२६-२९ साठी भारतातील मीडिया हक्कांसाठी नवीन विक्री प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि सुमारे २.४ अब्ज डॉलर्सची मागणी करत आहे. ICC ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क, नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राइम व्हिडिओ सारख्या इतर प्लॅटफॉर्मशी करार ताब्यात घेण्यासाठी आणि उर्वरित दोन वर्षे सेवा देण्यासाठी संपर्क साधला आहे. .पण, किंमतींच्या चिंतेमुळे आतापर्यंत कोणत्याही प्लॅटफॉर्मने रस दाखवलेला नाही, ज्यामुळे आयसीसी अडचणीत आली आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे. शिवाय, या वर्षाच्या सुरुवातीला रिअल-मनी गेमिंगवर बंदी आल्यानंतर जिओस्टारचा ताण वाढला होता, असाही दावा केला गेला आहे. ."जिओस्टारने २०२४-२५ मध्ये मोठ्या क्रीडा करारांवरील अपेक्षित तोट्यासाठीच्या तरतुदी दुप्पट करून २५,७६० कोटी रुपये केल्या, जे एका वर्षापूर्वी १२,३१९ कोटी रुपयांवरून वाढले आहे, " असे अहवालात म्हटले आहे. आयसीसीला नवीन मीडिया पार्टनर शोधण्यासाठी धावपळ करावी लागत आहे. .IND vs SA T20I : भारत- द. आफ्रिका ट्वेंटी-२० मालिकेची उत्सुकता! जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक, संघ अन् महत्त्वाचे कुठे पाहाल 'फ्री' थेट प्रक्षेपण.भारताचे टी२० वर्ल्ड कपसाठी पहिल्या फेरीतील सामने७ फेब्रुवारी २०२६ - भारत विरुद्ध अमेरिका, मुंबई१२ फेब्रुवारी २०२६ - भारत विरुद्ध नामिबिया, दिल्ली१५ फेब्रुवारी २०२६ - भारत विरुद्ध पाकिस्तान, कोलंबो१८ फेब्रुवारी २०२६ - भारत विरुद्ध नेदरलँड्स, अहमदाबाद .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.