भारतात होणाऱ्या T20 World Cup 2026 पूर्वी आयसीसीसमोर उभं राहिलं संकट; चाहत्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी

T20 World Cup 2026 Shock: भारतामध्ये होणाऱ्या टी२० विश्वचषक २०२६पूर्वी आयसीसीसमोर मोठं प्रसारण संकट उभं राहिलं आहे. ICC च्या 2024-2031 या कालावधीतील मीडिया राईट्स जिंकणाऱ्या JioStar कंपनीनं अचानक करारातून बाहेर पडण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे
T20 World Cup 2026 broadcast changes in India: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी आता सर्व संघ कंबर कसून तयारी करताना दिसत आहेत. भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यात उद्यापासून पाच ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका सुरू होत आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ या मालिकेतून ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या तयारीला लागणार आहे. भारत व श्रीलंका यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली २०२६ चा वर्ल्ड कप खेळवला जाणार आहे. भारतासमोर जेतेपद कायम राखण्याचे आव्हान आहे. ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च या कालावधीत होणाऱ्या वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेसमोर ( ICC) मोठं संकट ओढावलं आहे.

