T20 World Cup: 'पाकिस्तान कनेक्शन' असलेल्या खेळाडूंना भारतात येण्याचं टेन्शन मिटलं! व्हिसा मंजूरीसाठी ICC ने उचललं मोठे पाऊल

ICC Facilitates Visas for Players of Pakistan Origin: भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांमध्ये टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च दरम्यान खेळवला जाणार आहे. या स्पर्धेत २० संघ सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे या स्पर्धेची उत्सुकता मोठ्या प्रमाणात चाहत्यांमध्ये आहे. तथापि, पाकिस्तानचा संघ त्यांचे सर्व सामने श्रीलंकेत खेळणार आहे, ते भारतात येणार नाहीत. तसेच बांगलादेशचा संघही भारतात खेळण्यावर सध्यातरी प्रश्नचिन्ह आहे. बाकी संघ भारत आणि श्रीलंका या दोन्ही देशात खेळताना दिसतील. .Bangladesh Cricket : बांगलादेशची ICC समोर नवी मागणी! आधी म्हणाले, भारतात T20 World Cup खेळणार नाही, आता म्हणतात....मात्र काही दिवसांपूर्वीच पाकिस्तानी नागरिकत्व किंवा पाकिस्तानी वंशाच्या खेळाडूंना (Pakistan origin players) आणि स्टाफ सदस्यांना जे पाकिस्तानव्यतिरिक्त इतर संघांसाठी खेळत आहेत, त्याच्या व्हिसाबाबत (Indian Visa) समस्या होती. त्यांना भारतात येण्यासाठी व्हिसा मिळणार की नाही असा प्रश्न होता. मात्र आता अशी माहिती समोर आली आहे की आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) यात लक्ष घातले आहे. आयसीसीने पाकिस्तानी वंशाच्या ४२ खेळाडूंना आणि अधिकाऱ्यांना भारतात व्हिसा मिळावा यासाठी पुढाकार घेतला आहे. .या ४२ जणांमध्ये इंग्लंडकडून खेळणारे आदिल राशिद, रेहान अहमद आणि साकिब मेहमूद आहेत, तर अमेरिका संघात अली खान आणि शायन जहांगीर आहेत. नेदरलँड्स संघातही झुल्फिकार साकिब आहे. पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार इंग्लंडच्या राशिद, रेहान आणि साकिब यांना आधीच व्हिसा मंजूर झाला आहे. नेदरलँड्समधील सदस्यांनाही व्हिसा मिळाला आहे. कॅनडामधील शाह सलीम झाफर यांनाही मंजूरी मिळाली आहे. तसेच अन्य संघातील खेळाडू आणि अधिकाऱ्यांच्या व्हिसाची व्यवस्था करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. .युएई, अमेरिका, इटली, बांगलादेश, कॅनडा अशा संघांतील सदस्यांच्या व्हिसा अपॉइंटमेंट पुढच्या आठवड्यात नियोजित करण्यात आल्या असून ही प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आहे. सहभागी संघांसाठी व्हिसा जारी करण्याची अंतिम तारीख ३१ जानेवारी आहे. ॉआयसीसीचे पूर्ण किंवा सहसदस्य असलेल्या अनेक संघांमध्ये पाकिस्तानी वंशाचे खेळाडू आहेत. त्यामुळे ही मंजूरी हे सर्वात महत्त्वाचे पाऊल आहे. .मोहम्मद सिराजने T20 World Cup साठी टीम इंडियात निवड न होण्यावर सोडलं मौन; म्हणाला, 'वर्ल्ड कपमध्ये खेळणं स्वप्न, पण...'.आयसीसीच्या उपक्रमात विविध संघातील खेळाडू, अधिकारी आणि राखीव सदस्यांचा समावेश आहे, या उपक्रमामुळे शेवटच्या क्षणी होणारा गोंधळ टाळण्याचा प्रयत्न आहे. आयसीसीचे अधिकारी भारताच्या अनेक शहराती उच्चायुक्तांशी सतत संपर्कात आहेत. यामुळे प्रक्रियेला उशीर होणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील बिघडलेल्या संबंधांमुळे पाकिस्तानी वंशाच्या व्हिसा अर्जदारांची भारतात अधिक तपासणी केली जाते. ही प्रक्रिया नेहमीपेक्षा जास्तकाळ चालते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.