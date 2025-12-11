T20 World Cup 2026 चं तिकीट १०० रुपयांपासून सुरू, आजपासून बूक करता येईल तिकीटं; पण, कुठे अन् कसं? घ्या जाणून

ICC ticket booking process for India and Sri Lanka : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) पुढल्या वर्षी भारत व श्रीलंका यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या तिकीट विक्रीची घोषणा केली आहे. ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च या कालावधीत ही स्पर्धा पार पडणार आहे आणि या स्पर्धेची सुलभता वाढवण्यासाठी तिकिटांच्या किंमती कमी ठेवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला गेला आहे. भारतीय वेळेनुसार तिकिटांची विक्री ६:४५ वाजता सुरू होईल, ज्यामध्ये भारतातील काही ठिकाणांच्या तिकीटांची किंमती फक्त १०० आणि श्रीलंकेत LKR१००० पासून सुरू होत आहे..ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेची सुरुवात कोलंबोमध्ये पाकिस्तान विरुद्ध नेदरलँड्स यांच्यातील सामन्याने होईल, त्यानंतर कोलकाता येथे वेस्ट इंडिज आणि बांगलादेश यांच्यात सामना होईल. त्याच दिवशी मुंबईत भारत आणि अमेरिका यांच्यात सामना खेळवला जाईल. आयसीसीने पहिल्या टप्प्यात तिकीटे अत्यंत परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून दिल्या आहेत. २० लाखांहून अधिक तिकीटे विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत..भारतीय संघावर कामाचा 'भार'! T20I World Cup 2026 पर्यंत सूर्याची टीम दमणार, ऑस्ट्रेलिया रिलॅक्स होऊन जेतेपदासाठी उतरणार... .आयसीसीचे सीईओ, श्री. संजोग गुप्ता म्हणाले,“तिकीट विक्रीचा पहिला टप्पा हा आतापर्यंतचा सर्वात सुलभ आणि आयसीसी स्पर्धा आयोजनाच्या आमच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. प्रत्येक चाहत्याला जागतिक दर्जाच्या क्रिकेटचा स्टेडियममधील अनुभव घेण्याची संधी मिळाली पाहिजे, हा आमचा दृष्टीकोन आहे.''. बीसीसीआयचे सचिव देवाजित सैकिया म्हणाले, “केवळ १०० रुपयांपासून तिकीटे उपलब्ध असल्याने, ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेबद्दलची उत्सुकता अनेक पटींनी वाढली आहे. ही स्पर्धा चाहत्यांसाठी एकत्र येऊन क्रिकेटच्या सर्वात रोमांचक स्वरूपात उत्सव साजरा करण्याची एक संधी आहे.”.Explained : विराट कोहली, रोहित शर्माचा फॉर्म सुसाट... BCCI तरीही २२ डिसेंबरला दोघांच्या बाबतीत मोठा निर्णय घेणार; नेमकं काय?.स्पर्धेचं स्वरूप...२० संघांची प्रत्येकी ५ अशा चार गटांत विभागणी केली गेली आहे आणि प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ पुढील फेरीसाठी पात्र ठरणार आहेत. या स्पर्धेत एकूण ५५ सामने खेळवले जाणार आहेत. भारतातील नरेंद्र मोदी स्टेडियम (अहमदाबाद), एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम (चेन्नई), अरुण जेटली स्टेडियम (नवी दिल्ली), वानखेडे स्टेडियम (मुंबई), ईडन गार्डन्स (कोलकाता) येथे, तर श्रीलंकेतील आर. प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो), सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड (कोलंबो) आणि पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (कँडी) येथे वर्ल्ड कपचे सामने होतील. ( तिकिट बूक करण्यासाठी येथे क्लिक करा ) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.