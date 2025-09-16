IND vs PAK: जय शाह यांचा पाकिस्तानला दणका; आशिया कपवर बहिष्काराची दिलेली धमकी, आता तोंडावर आपटण्याची वेळ

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील आशिया कप २०२५ सामन्यात भारताने ७ विकेट्सने विजय मिळवला. सामन्यात भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन टाळले. पाकिस्तानने आयसीसीकडे तक्रार केली, परंतु आयसीसीने ती नाकारली. .रविवारी (१४ सप्टेंबर) दुबईत भारत आणि पाकिस्तान संघात आशिया कप २०२५ स्पर्धेतील सामना झाला. या सामन्यात भारताने ७ विकेट्सने विजय मिळवला. मात्र हा सामना वादग्रस्त ठरला. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर हा सामना झाल्याने आधीच या सामन्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला होता. त्यातच सामन्यात भारतीय संघातील खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंची कोणत्याही प्रकारे संबंध ठेवण्याचे टाळले. भारतीय संघाने पाकिस्तान संघातील सदस्यांशी सामन्यानंतर हात न मिळवण्याचा निर्णयही घेतला होता. इतकेच नाही, तर सामन्यापूर्वी भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघा यांच्यातही नाणेफेकीवेळी हस्तांदोलन झाले नव्हते. यावरून बरीच चर्चा झाली..Asia Cup 2025: जय शाह - शाहिद आफ्रिदीने खरंच एकत्र बसून पाहिला IND vs PAK सामना? जाणून घ्या Viral Video मागील सत्य.पाकिस्तान क्रिकेट वर्तुळातून या घटनेवरून प्रचंड नाराजी आणि राग व्यक्त करण्यात आला. या प्रकरणात पाकिस्तानने अगदी भारताविरुद्ध तक्रार करण्यापर्यंत हिंमत केली. आता यावर जय शाह अध्यक्ष असलेल्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) पाकिस्तानलाच धक्का देत त्यांची तक्रारच नाकारली आहे.पाकिस्तानने भारतीय संघाने हस्तांदोलन टाळल्याच्या घटनांमुळे आयसीसीकडे सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्याविरुद्ध तक्रार केली होती. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) अँडी पायक्रॉफ्ट यांनी खिलाडूवृत्तीच्या संबंधित नियमांचे उल्लंघन करण्याचा आरोप करत आशिया कपमधून हकालपट्टीची मागणी केली होती. पाकिस्तानने म्हटले होते की नाणेफेकीवेळी पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघाला भारतीय कर्णधारासोबत हस्तांदोलन करू नको, हे सांगण्यात त्यांची भूमिका होती..तथापि, आता आयसीसीने या तक्रारीवर प्रतिक्रिया दिली असून त्यांनी त्यांची मागणी अमान्य केली आहे. आयसीसीने म्हटले आहे की नाणेफेकीवेळी दोन्ही संघांच्या कर्णधारांमध्ये हस्तांदोलन होणार नाही, हे आशियाई क्रिकेट परिषदेच्या (ACC) अधिकाऱ्यानेच पायक्रॉफ्ट यांना कळवले होते. त्यामुळे त्यांनी तसं सांगितलं. आता आयसीसीने दिलेल्या अधिकृत पत्रामुळे या वादाला पूर्णविराम मिळाला आहे. तसेच सामनाधिकारी भारतीय संघासाठी काम करत असला पाकिस्तानचा गैरसमजही खोटा ठरला आहे..दरम्यान, पायक्रॉफ्ट यांची हाकालपट्टी केली नाही, तर १७ सप्टेंबर रोजी होणारा युएईविरुद्धचा सामना आम्ही खेळणार नाही, अशी धमकी पाकिस्तानने जिली होती. कारण या सामन्यातही पायक्रॉफ्ट हेच सामनाधिकारी आहेत. मात्र आता आयसीसीच्या निर्णयानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काय निर्णय घेणार हे पाहावे लागणार आहे. कारण सुपर फोर फेरीत प्रवेशासाठी या दोन्ही संघातील सामना 'करो वा मरो' असा आहे..IND vs PAK: पाकिस्तानविरुद्ध विजयानंतर भारताच्या सायलंट किलरला मिळालं 'इम्पॅक्ट प्लेअर' मेडल; पाहा ड्रेसिंग रुममधील Video.अ गटातून सलग दोन विजयानंतर भारताने सुपर फोरमध्ये प्रवेश निश्चित केला आहे, तर ओमानचे मात्र दोन पराभवांमुळे आव्हान संपले आहे. त्यामुळे आता या गटातून आता सुपर फोरमध्ये पोहचण्यासाठी एकच जागा शिल्लक असून यासाठी युएई आणि पाकिस्तान शर्यतीत आहेत. त्यामुळे १७ सप्टेंबरला होणाऱ्या सामन्यात विजय मिळवून त्यांना सुपर फोर गाठण्याची संधी आहे. पण आता या सामन्याचा काय निर्णय होणार हे पाहावे लागणार आहे..FAQsप्रश्न: भारत-पाकिस्तान सामना कुठे झाला?उत्तर: दुबईत आशिया कप २०२५ अंतर्गत हा सामना खेळवला गेला.(Q: Where was the India vs Pakistan match played?)प्रश्न: भारताने पाकिस्तानविरुद्ध किती विकेट्सने विजय मिळवला?उत्तर: भारताने ७ विकेट्सने विजय मिळवला.(Q: By how many wickets did India win against Pakistan?)प्रश्न: नाणेफेकीवेळी हस्तांदोलन का झाले नाही?उत्तर: एसीसी अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार हस्तांदोलन टाळण्यात आले.(Q: Why was there no handshake at the toss?प्रश्न: पाकिस्तानने कोणाविरुद्ध तक्रार केली?उत्तर: पाकिस्तानने मॅच रिफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्याविरुद्ध तक्रार केली.(Q: Against whom did Pakistan file the complaint?)प्रश्न: आयसीसीने या तक्रारीवर काय निर्णय दिला?उत्तर: आयसीसीने पाकिस्तानची तक्रार फेटाळली.(Q: What was ICC’s decision on the complaint?)प्रश्न: पाकिस्तानने धमकी का दिली होती?उत्तर: पायक्रॉफ्ट यांना सामनाधिकारीपदावरून हटवले नाही तर आम्ही पुढचा सामना खेळणार नाही, अशी धमकी पाकिस्तानने दिली होती.(Q: Why did Pakistan issue a threat?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.