IND vs PAK: जय शाह यांचा पाकिस्तानला दणका; आशिया कपवर बहिष्काराची दिलेली धमकी, आता तोंडावर आपटण्याची वेळ

ICC Rejects PCB Complaint: आशिया कप २०२५ सामन्यात भारताने पाकिस्तानवर ७ विकेट्सने विजय मिळवला. या सामन्यादरम्यान भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन टाळल्यानंतर पाकिस्तानने आयसीसीकडे तक्रार केली होती.
Summary

  • भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील आशिया कप २०२५ सामन्यात भारताने ७ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • सामन्यात भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन टाळले.

  • पाकिस्तानने आयसीसीकडे तक्रार केली, परंतु आयसीसीने ती नाकारली.

