Team India WTC Final Scenario: टीम इंडिया फायनलमध्ये जाणार की नाही? ICC ने सोपं गणित मांडून गुंता सोडवला की वाढवला?

World Test Championship 2027 qualification scenario : जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धा २०२५-२७ च्या पर्वात चुरस निर्माण झालेली पाहायला मिळतेय. गतविजेत्या दक्षिण आफ्रिकेने भारतात येऊन कसोटी मालिकेत २-० असा विजय मिळवताना समीकरणात रंगत तयार केली आहे. त्यात न्यूझीलंडने घरच्या मैदानावर वेस्ट इंडिजला हरवून दुसऱ्यांदा अंतिम फेरीत प्रवेश करण्याच्या दिशेने कूच केली आहे. या पर्वात ऑस्ट्रेलियाने अपराजित मालिका कायम राखून अव्वल स्थान निश्चित केले आहे. या सर्वात टीम इंडिया कुठेय आणि अंतिम फेरीत पोहोचण्याचे त्यांना किती चान्स आहे, याची आकडेमोड सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) गणित मांडून चाहत्यांचा गुंता सोडवला आहे..सध्या सुरू असलेल्या अॅशेस मालिकेत इंग्लंडचा संघ ०-३ असा पिछाडीवर फेकला गेला आहे. ऑस्ट्रेलियाने आतापर्यंत या पर्वातील सहापैकी सहा सामने जिंकून १०० टक्के निकाल नोंदवला आहे. २०२३ च्या विजेत्या ऑस्ट्रेलियाला उर्वरित मालिकेत इंग्लंड ( २ सामने), न्यूझीलंड ( ४), बांगलादेश ( २), दक्षिण आफ्रिका ( ३) व भारत ( ५) या देशांचा सामना करायचा आहे. यापैकी भारत व आफ्रिका दौऱ्यावरील मालिका त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक असतील. अंतिम फेरीत पोहोचण्याच्या शर्यतीत सध्या ऑस्ट्रेलियाचा संघ आघाडीवर आहे..न्यूझीलंडने घरच्या मैदानावर वेस्ट इंडिजविरुद्धची ३ सामन्यांची मालिका २-० अशी जिंकली आणि ७७.७८ टक्क्यांसह ते दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. त्यांना पहिल्या कसोटीत विजय मिळवता न आल्याचा फटका पुढच्या टप्प्यात बसू शकतो. त्यांना उर्वरित मालिकेत भारत ( २), श्रीलंका ( २), इंग्लंड ( ३), ऑस्ट्रेलिया ( ४), पाकिस्तान ( २) यांचा सामना करावा लागणार आहे. इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया दौरा त्यांना जड जाऊ शकतो, परंतु त्यांचे अंतिम फेरीत पोहोचण्याचे चान्स जास्त आहेत. आफ्रिका त्यांची डोकेदुखी वाढवू शकतात...टेम्बा बवुमाचा दक्षिण आफ्रिकेचा संघ ७५ टक्क्यांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यांनी भारताला भारतात पराभूत करून खूप मोठं यश मिळवलं आहे. पुढील मालिकेत त्यांना ऑस्ट्रेलिया ( ३), बांगलादेश ( २), इंग्लंड ( ३) व श्रीलंका ( २) यांचा सामना करायचा आहे. यापैकी ऑस्ट्रेलिया व इंग्लंडविरुद्धच्या मालिका घरच्या मैदानावर आहेत. गतविजेत्यांसाठी ही खूप मोठी संधी आहे. श्रीलंकेचा संघ ६६.६७ टक्क्यांसह चौथ्या क्रमांकावर आहे आणि त्यांच्यासमोर आगामी काळात भारत ( २), दक्षिण आफ्रिका ( २), वेस्ट इंडिज ( २), पाकिस्तान ( २) व न्यूझीलंड ( २) यांच्याविरुद्ध खेळायचे आहे. त्यामुळे त्यांचा कस लागलणार हे निश्चित आहे..पाकिस्तान सध्या ५० टक्क्यांसह पाचव्या क्रमांकावर आहे आणि त्यांना श्रीलंका ( २), न्यूझीलंड ( २), बांगलादेश ( २), वेस्ट इंडिज ( २) व इंग्लंड ( ३) यांच्याविरुद्ध खेळायचे आहे. आफ्रिकेविरुद्ध घरच्या मैदानावरील कसोटीत त्यांना १-१ असे समाधान मानावे लागले.त्यांना विंडीज व इंग्लंड दौऱ्यावर जावे लागणार आहे आणि श्रीलंका व न्यूझीलंड त्यांच्या घरी येणार आहे. अशात ११ पैकी किमान ९ ते १० सामने जिंकल्यास ते अंतिम फेरीत पोहोचू शकतात..How can India qualify for WTC Final 2027भारतीय संघ ४८.१५ टक्क्यांसह सहावा आहे आणि हिच खूप मोठी चिंताजनक बाब आहे. भारताने घरच्या मैदानावर आफ्रिकेविरुद्धची मालिका ०-२ अशी गमावली आणि स्वतःची कोंडी करून घेतली. त्यांना उर्वरित मालिकेत ऑस्ट्रेलिया ( ५), श्रीलंका ( २) व न्यूझीलंड ( २) यांचा सामना करायचा आहे. यात एकही चूक भारताला महागात पडू शकते. त्यांना किमान ८ सामने जिंकावे लागणार आहेत..