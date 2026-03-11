ICC T20I Rankings: वरुण चक्रवर्तीनं 'नंबर वन'चा ताज गमावला, तर अभिषेक शर्माच्या सिंहासनाला इशान किशनचं देतोय आव्हान

भारतीय टी२० संघाने रविवारी (८ मार्च) अहमदाबादमध्ये न्यूझीलंडला ९६ धावांनी पराभूत करत तिसऱ्यांदा टी२० वर्ल्ड कप उंचावला. अंतिम सामन्यात भारतीय फलंदाजांनी दमदार कामगिरी केली. त्यामुळे अभिषेक शर्मा, इशान किशन आणि संजू सॅमसन यांना टी२० क्रमवारीत मोठा फायदा झाला आहे. मात्र या स्पर्धेत फारसा प्रभावी न ठरलेल्या वरुण चक्रवर्तीला मात्र आपला अव्वल क्रमांक गमवावा लागला आहे. आयसीसीने बुधवारी ताजी टी२० क्रमवारी जाहीर केली आहे. .ICC T20I Rankings: इशान किशन, शिवम दुबेची टॉप-१० मध्ये एन्ट्री! अभिषेक शर्मा तीन डकनंतरही अव्वल क्रमांकावर कायम .फलंदाजांमध्ये भारतीय खेळाडूंचे वर्चस्वभारतीय फलंदाजांनी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या (T20 World Cup) उपांत्य आणि अंतिम सामन्यात अडीचशे धावांचा टप्पा पार केला होता. अंतिम सामन्यात १८ चेंडूत अर्धशतक ठोकणारा अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) अव्वल क्रमांकावर कायम आहे. पण आता त्याच्या अव्वल क्रमांकाला आव्हान इशान किशनकडून (Ishan Kishan) मिळणार आहे. कारण या संपूर्ण स्पर्धेत ३१७ धावा ठोकलेला इशान किशन आता दोन स्थानांची प्रगती करत दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. अभिषेक आणि इशान यांच्यामध्ये केवळ ४ रेटिंग पाँइंट्सचा फरक आहे. अभिषेकचे ८७५ रेटिंग पाँइंट्स, इशानचे ८७१ रेटिंग पाँइंट्स होते. पण यामुळे पाकिस्तानचा साहिबजादा फरहान आणि फिल सॉल्ट अनुक्रमे तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकावर घसरले आहे..सलग तीन सामन्यात नाबाद ९७, ८९, ८९ अशा खेळी करणाऱ्या संजू सॅमसनने (Sanju Samson) तब्बल १८ स्थानांची गरुडझेप घेतली असून आता तो २२ व्या क्रमांकावर आला आहे. या स्पर्धेत तळामध्ये आक्रमक फलंदाजी करताना २३५ धावा करणारा शिवम दुबेही फलंदाजांच्या क्रमवारीत आता ४ स्थानांची प्रगती करत २७ व्या क्रमांकावर आला आहे. मात्र तिलक वर्मा ७ व्या आणि सूर्यकुमार यादव ९ व्या क्रमांकावर घसरला आहे. मात्र पहिल्या १० मध्ये भारताचे ४ फलंदाज आहेत.न्यूझीलंडकडून अंतिम सामन्यात अर्धशतक केलेल्या टीम सायफर्टनेही ४ स्थानांची उडी घतली असून ६ वा क्रमांक मिळवला आहे. तसेच भारताविरुद्ध उपांत्य सामन्यात शतक केलेला इंग्लंडचा जेकॉब बेथल आता १७ स्थानांची झेप घेत १६ व्या क्रमांकावर आला आहे. तसेच उपांत्या फेरीत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ३३ चेंडूत शतक करणारा न्यूझीलंजचा फिन ऍलेन आता ७ स्थानांची उडी घेत २० व्या क्रमांकावर आला आहे..वरुण चक्रवर्तीने गमावला पहिला क्रमांकवरुण चक्रवर्तीने (Varun Chakravarthy) टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ९ सामन्यांत १४ विकेट्स घेतल्या, मात्र त्याला अपेक्षित प्रभाव पाडता आला नाही. त्यामुळे आता त्याने त्याचा टी२० क्रमवारीतील (ICC T20I Rankings) गोलंदाजांच्या यादीतील पहिला क्रमांक गमावला आहे. तो दुसऱ्या क्रमांकावर घसरल्याने एक आठवड्यापासून सामना न खेळताही अफगाणिस्तानचा राशिद खान (Rashid Khan) अव्वल क्रमांकावर आला आहे. राशिद आणि वरुण यांच्यापोठापाठ तिसऱ्या क्रमांकावर पाकिस्तानचा अब्रार अहमद कायम आहे. अंतिम सामन्यात ४ विकेट्स घेतलेला जसप्रीत बुमराह एका स्थानाने वर येत ६ व्या क्रमांकावर आला आहे. अक्षर पटेल ६ स्थानांची उडी घेत १७ व्या क्रमांकावर आला आहे, तर अर्शदीप सिंगची क्रमवारी घसरली असून तो १६ व्या क्रमांकावर आहे. तसेच इंग्लंडचा आदिल राशिद चौथ्या क्रमांकावर पोहचला आहे..ODI Rankings: किंग इज बॅक! विराट रोहितला मागे टाकत पुन्हा सिंहासनावर विराजमान, कोणत्याच भारतीयाला न जमलेला पराक्रमही केला.अष्टपैलू खेळाडूंच्या क्रमवारीत मात्र फारसे बदल झालेले नाहीत. झिम्बाब्वेचा सिकंदर रझा अव्वल क्रमांकावर कायम आहे, तर भारताचा हार्दिक पांड्या दुसऱ्या क्रमांकावर कायम आहे. पहिल्या १० जणांमध्ये हार्दिक एकमेव भारतीय आहे. शिवम दुबे ११ व्या क्रमांकावर घसरला आहे. न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटेनर पहिल्या १० मध्ये आला असून तो आता ९ व्या क्रमांकावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.