ICC T20I Rankings: इशान किशन, शिवम दुबेची टॉप-१० मध्ये एन्ट्री! अभिषेक शर्मा तीन डकनंतरही अव्वल क्रमांकावर कायम

Latest T20I Rankings: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा सध्या सुरु असून याचदरम्यान टी२० क्रमवारीत मोठे उलटफेर पाहायला मिळत आहेत. सध्या अष्टपैलू खेळाडूंच्या क्रमवारीत पहिल्या क्रमांकावरील जागेसाठी मोठी शर्यत पाहायला मिळत आहे. ही शर्यत पाकिस्तानचा युवा क्रिकेटपटू सईम आयुब आणि झिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रझा यांच्यात होत आहे. आता यादरम्यान, सिकंदर रझाला मागे टाकत सईम आयुबने अव्वल क्रमांक पटकावला आहे. याशिवाय फलंदाजी आणि गोलंदाजी क्रमवारीत (ICC T20I Rankings) भारतीय खेळाडूंचे वर्चस्व दिसून आले आहे..ODI Rankings: किंग इज बॅक! विराट रोहितला मागे टाकत पुन्हा सिंहासनावर विराजमान, कोणत्याच भारतीयाला न जमलेला पराक्रमही केला.पाकिस्तानसाठी सलामीला फलंदाजी करणारा सईम (Saim Ayub) चांगला गोलंदाज देखील आहे. त्याने भारताविरुद्ध नुकतेच टी२० वर्ल्ड कपच्या (T20 World Cup) सामन्यात ३ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यामुळे आता तो ३०३ रेटिंगसह अव्वल क्रमांकावर आहे. सिकंदर रझाचे २९७ रेटिंग्स आहेत. याशिवाय नेपाळच्या टी२० वर्ल्डकपमधील पहिल्या विजयात मोलाचा वाटा उचलणाऱ्या दीपेंद्र सिंग ऐरेने दोन स्थानांची झेप घेत चौथा क्रमांक मिळवला आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर भारताचा हार्दिक पांड्या कायम आहे. अफगाणिस्तानच्या अझमतुल्ला ओमरझाई आणि भारताच्या शिवम दुबेनेही (Shivam Dube) उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. ओमरझाईने ४ स्थानांची झेप घेत चौथा क्रमांक मिळवला आहे आणि दीपेंद्रची बरोबरी केली आहे. शिवम दुबेने ३ स्थानांची झेप घेत नववा क्रमांक मिळवला आहे. त्यामुळे आता भारताचे हार्दिक पांड्या आणि शिवम दुबे हे दोघेही पहिल्या १० जणांमध्ये आहेत. अफगाणिस्तानचा कर्णधार राशिद खानही ३ स्थानांनी पुढे येत १० व्या क्रमांकावर आला आहे..इशान किशनची मोठी भरारीदरम्यान, फलंदाजांच्या यादीत भारताचा अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) अद्यापही अव्वल क्रमांकावर कायम आहे. तो टी२० वर्ल्ड कपमध्ये सलग तीन सामन्यात शून्यावर बाद झाला होता. पण तरी त्याने अव्वल क्रमांक कायम ठेवला आहे. तसेच त्याचा सहकारी इशान किशनने तब्बल १७ स्थानांची गरुडझेप घेतली आहे. त्यामुळे तो पहिल्या १० जणांमध्ये आला असून त्याने ८ वा क्रमांक मिळवला आहे. तो सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये असून पाकिस्तानविरुद्ध अर्धशतक करत त्याने सामनावीर पुरस्कारही जिंकला होता. याशिवाय फलंदाजी क्रमवारीत दक्षिण आफ्रिकेचे रायन रिकल्टन २२ स्थानांची पुढे येत ११ व्या क्रमांकावर, तर एडेन मार्करमने ६ स्थानांची झेप घेत १५ वा क्रमांक मिळवला आहे. इंग्लंडचा युवा क्रिकेटपटू जेकॉब बेथलनेही २२ स्थानांची झेप घेत ३२ वा क्रमांक मिळवला आहे..ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध शतक करणारा श्रीलंकेचा पाथुम निसंकाने तीन स्थानांची प्रगती करत तिसरा क्रमांक मिळवला आहे. भारताचा तिलक वर्मा पाचवरून चौथ्या क्रमांकावर आला आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर फिल सॉल्ट कायम आहे. भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवही ६ व्या क्रमांकावर कायम आहे. पहिल्या १० फलंदाजांमध्ये अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, इशान किशन हे चार भारतीय फलंदाज आहेत..ICC T20I Rankings: शफाली वर्मासह रेणूका सिंगची गरुड झेप, टॉप-१० मध्ये एन्ट्री; स्मृती मानधना कोणत्या क्रमांकावर?.वरुण चक्रवर्ती अव्वल क्रमांकावर कायमगोलंदाजांच्या टी२० क्रमवारीत अफगाणिस्तानचा राशिद खान (Rashid Khan) दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. त्याने पाकिस्तानच्या अब्रार अहमदला मागे टाकले आहे. या क्रमवारीत भारताचा फिरकीपटू वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy) अव्वल क्रमांकावर कायम आहे. याशिवाय झिम्बाब्वेच्या ब्रॅड इव्हान्सने १० स्थानांची भरारी घेतली असून पाचवा क्रमांक मिळवला आहे. भारताच्या अक्षर पटेलनेही प्रगती केली असून तो आता १४ व्या क्रमांकावर आला आहे, तर जसप्रीत बुमराह ६ स्थानांची प्रगती करत १५ व्या क्रमांकावर आहे. पहिल्या १० गोलंदाजांमध्ये भारताचा एकमेव वरुण चक्रवरती आहे.