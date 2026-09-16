ICC Rankings : अभिषेक शर्माने पाकिस्तानी फलंदाजाला लोळवले! Ishan Kishan ने त्याचे अव्वल स्थान कायम राखले

Abhishek Sharma surpasses Pakistan batter in latest ICC rankings: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने बुधवारी जाहीर केलेल्या ट्वेंटी-२० क्रमवारीत भारतीय फलंदाजांनी मोठी झेप घेतली आहे. भारताचा यष्टिरक्षक-फलंदाज इशान किशन अव्वल स्थानी काय आहे, तेच अफगाणिस्तानविरुद्धच्या पहिल्या दोन ट्वेंटी-२०त दमदार खेळ करणाऱ्या अभिषेक शर्मानेही मोठी झेप घेताना पाकिस्तानचा फलंदाज साहिबजादा फरहान याला मागे सोडले. .अभिषेकने IND vs AFG मालिकेतील पहिल्या सामन्यात ८२ धावांची आणि दुसऱ्या सामन्यात ३९ धावांची खेळी केली होती. याच कामगिरीच्या जोरावर तो ८६२ रेटींग गुणांसह दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. इशान किशन ९१३ गुणांसह अव्वल स्थानावर आपली पकड मजबूत करून आहे. साहिबजादा या क्रमवारीत ८४८ गुणांसह तिसरा आहे. तिलक वर्माला मात्र फटका बसला आहे आणि तो सातवरून आठव्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. माजी कर्णधार सूर्यकुमार यादवही २० व्या क्रमांकावर गेला आहे. संजू सॅमसन ४ स्थानांच्या सुधारणेसह ३०व्या क्रमांकावर आला आहे..IND vs AFG : मॅच विनिंग खेळीनंतरही संजू सॅमसनला बाकावर बसवणार? श्रेयस अय्यरने दिले संकेत; कशी असेल टीम इंडियाची Playing XI? .गोलंदाजांच्या क्रमवारीत वरुण चक्रवर्ती दोन स्थानांच्या सुधारणेसह पाचव्या स्थानावर, जसप्रीत बुमराह सात स्थानांनी वर चढून १०व्या स्थानावर, अर्शदीप सिंग ११ स्थानांनी वर चढून १४व्या स्थानावर आणि अक्षर पटेल सहा स्थानांनी वर चढून २७व्या स्थानावर आला आहे. अष्टपैलू खेळाडूंमध्ये अझमतुल्ला ओमरझाई दोन स्थानांच्या सुधारणेसह पाचव्या क्रमांकावर आला आहे. झिम्बाब्वेचा सिकंदर रझा या क्रमवारीत अव्वल आरे, तर भारताच्या हार्दिक पांड्याची दोन स्थानांनी घसरण झाली आहे. तो सातव्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. शिवम दुबे ३ स्थानांच्या घसरणीसह १६व्या आणि अभिषेक दोन स्थानांच्या सुधारणेसह १७व्या क्रमांकावर आहे..शुभमन गिल टॉपर...वन डे फलंदाजांच्या क्रमवारीत शुभमन गिल पहिल्या क्रमांकावर कायम आहे, तर विराट कोहली तिसऱ्या आणि रोहित शर्मा चौथ्या क्रमांकावर आहे. डॅरिल मिचेल दुसऱ्या तर इब्राहिम झद्रान पाचव्या क्रमांकावर आहे. बाबर आझम सहाव्या क्रमांकावर आहे. गोलंदाजांच्या क्रमवारीतही रशीद खान पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर कुलदीप यादवने एक स्थान वर झेप घेत १० व्या क्रमांकावर स्थान मिळवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.