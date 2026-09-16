Cricket

ICC Rankings : अभिषेक शर्माने पाकिस्तानी फलंदाजाला लोळवले! Ishan Kishan ने त्याचे अव्वल स्थान कायम राखले

India players dominate ICC T20I batting rankings: आयसीसी ट्वेंटी-२० फलंदाजी क्रमवारीत टीम इंडियाच्या खेळाडूंनी पुन्हा आपला दबदबा कायम ठेवला आहे.
ICC T20I rankings

ICC T20I rankings Abhishek Sharma

esakal

Swadesh Ghanekar
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Abhishek Sharma surpasses Pakistan batter in latest ICC rankings: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने बुधवारी जाहीर केलेल्या ट्वेंटी-२० क्रमवारीत भारतीय फलंदाजांनी मोठी झेप घेतली आहे. भारताचा यष्टिरक्षक-फलंदाज इशान किशन अव्वल स्थानी काय आहे, तेच अफगाणिस्तानविरुद्धच्या पहिल्या दोन ट्वेंटी-२०त दमदार खेळ करणाऱ्या अभिषेक शर्मानेही मोठी झेप घेताना पाकिस्तानचा फलंदाज साहिबजादा फरहान याला मागे सोडले.

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