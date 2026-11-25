Latest ICC Test Rankings: क्रिकेटविश्वात सध्या कसोटी क्रिकेटचा माहोल आहे. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात कसोटी मालिका सुरू असतानाच दक्षिण आफ्रिका बांगलादेशविरुद्ध कसोटी मालिका खेळत आहे. भारत - न्यूझीलंड यांच्यातील वेलिंग्टनला झालेला पहिला सामना अनिर्णित राहिला आहे, तर बांगलादेशविरुद्ध दक्षिण आफ्रिकेने जोहान्सबर्गला झालेला सामना ९ विकेट्सने जिंकला होता. या सामन्यांनंतर आता बुधवारी (२५ नोव्हेंबर) आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) ताजी कसोटी क्रमवारी जाहीर केली आहे. .IND A vs UAE: २८ षटकार अन् ७ चौकार... वैभव सूर्यवंशीची वादळी डबल सेंच्युरी! भारताने फक्त १५ ओव्हरमध्ये जिंकली ODI मॅच.ताज्या क्रमवारी भारताचा वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) आणि दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार तेंबा बावूमाने (Temba Bavuma) उल्लेखनीय प्रगती केली असून त्यांची वाटचाल आता अव्वल क्रमांकाच्या दिशेने झाली आहे. बुमराहने न्यूझीलंडविरुद्ध पहिल्या कसोटीत ५ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्याचा त्याला फायदा झाला असून तो आता तीन स्थानांची प्रगती करत दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. त्याच्यासह इंग्लंडचा ऑली रॉबिन्सनही ८५६ पाँइंट्ससह दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. त्यामुळे मार्को यान्सिन चौथ्या आणि मॅट हेन्री पाचव्या क्रमांकावर घसरले आहेत. गोलंदाजांच्या क्रमवारीत मिचेल स्टार्क अव्वल क्रमांकावर कायम आहे. त्याचे ८८१ रेटिंग पाँइंट्स आहेत. त्याच्यात आणि दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या बुमराह व रॉबिन्सन यांच्यात २५ रेटिंग पाँइंट्सचा फरक आहे..दरम्यान, गोलंदाजांच्या क्रमवारीत दक्षिण आफ्रिकेच्या कागिसो रबाडाने (Kagiso Rabada) दोन स्थानांनी पुढे येत ६ वा क्रमांका मिळवला आहे. तो बांगलादेशविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीतील सामनावीर होता. त्याने ८ विकेट्स घेतल्या होत्या. पहिल्या १० गोलंदाजांमध्ये बुमराह एकमेव भारतीय गोलंदाज आहे. तसेच पहिल्या २० गोलंदाजांमध्ये मोहम्मद सिराज १७ व्या आणि रवींद्र जडेजा १८ व्या क्रमांकावर आहे..बावूमाचीही प्रगतीतेंबा बावूमा आता कसोटी क्रमवारीत फलंदादांच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. त्याने ट्रॅव्हिस हेडला मागे टाकले आहे. हेड चौथ्या क्रमांकावर आहे. पहिल्या दोन क्रमांकावर इंग्लंडचे हॅरी ब्रुक आणि जो रुट आहेत. या क्रमवारीत भारताचा कसोटी कर्णधार शुभमन गिलने ३ स्थानांची झेप घेतली असून तो आता ७ व्या क्रमांकावर आला आहे. रिषभ पंतही ६ व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. न्यूझीलंडविरुद्ध पहिल्या कसोटीत गिलने ९८ धावांची, तर पंतने १२८ धावांची खेळी केली होती. याशिवाय या सामन्यात ८५ धावा करणाऱ्या यशस्वी जैस्वालनेही (Yashasvi Jaiswal) ५ स्थानांची झेप घेत टॉप-१०मध्ये प्रवेश केला आहे. तो आता ९ व्या क्रमांकावर आला आहे..IND vs NZ: कोविड संपून वर्षे झाली, मग 'हा' नियम अजून का? शुभमन गिल वेलिंग्टन कसोटीत विजय हुकल्यानंतर थेट ICC वर भडकला.याशिवाय दक्षिण आफ्रिकेच्या रायन रिकल्टन आणि न्यूझीलंडच्या ग्लेन फिलिफ्सनेही गरुडझेप घेतली आहे. रिकल्टनने १० स्थानांची प्रगती करत १५ वा क्रमांक मिळवला, तर फिलिप्सने १३ स्थानांची प्रगती करत १७ वे स्थान मिळवले आहे. न्यूझीलंडविरुद्ध वेलिंग्टन कसोटीत १३६ धावांची खेळी करणारा केएल राहुल ४ क्रमांकांनी पुढे आला असून २५ वा क्रमांक मिळवला आहे, तर बांगलादेशच्या लिटन दासने ९ स्थानांची झेप घेत २४ वा क्रमांक मिळवला आहे.अष्टपैलू खेळाडूअष्टपैलू खेळाडूंच्या क्रमवारीत फारसा बदल झालेला नाही. अव्वल क्रमांकावर यान्सिन कायम असून दुसऱ्या क्रमांकावर भारताचा रवींद्र जडेजा कायम आहे. याशिवाय फिलिप्स ४ स्थानांनी पुढे येत १२ व्या क्रमांकावर आणि कागिसो रबाडा ३ स्थानांनी पुढे येत १० व्या क्रमांकावर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.