ICC Test Rankings: बुमराह खेळत नसूनही अव्वल, तर ट्रॅव्हिस हेडनं गमावलं पहिल्या क्रमांकाचं सिंहासन! आता कोण झालं 'नंबर वन'?

ICC Men's Test Rankings 2026 Update: भारतीय संघाने नुकतेच बुधवारी श्रीलंका क्रिकेट संघाला कसोटी मालिकेतील गॉलला झालेल्या पहिल्या कसोटीत पराभवाचा धक्का दिला. या विजयामुळे भारतीय संघाने दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. याशिवाय दोन दिवसांपूर्वी बांगलादेश क्रिकेट संघानेही ऑस्ट्रेलियाला डार्विल कसोटीत पराभूत करत मोठा उलटफेर केला होता. या सामन्यानंतर आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) ताजी कसोटी क्रमवारी जाहीर केली आहे. .ICC ODI Ranking: भारताचा दबदबा! गिल, रोहित, विराट टॉप-४ मध्ये; पहिल्या क्रमांकासाठी काट्याची टक्कर.या सामन्यांपूर्वी ऑस्ट्रेलियाचा सलामीवीर ट्रॅव्हिस हेड (Travis Head) फलंदाजांच्या क्रमवारीत अव्वल क्रमांकावर होता, पण बांगलादेशविरुद्ध त्याला २२ आणि १७ धावाच करता आल्याने पहिला क्रमांक गमवावा लागला आहे. त्यामुळे इंग्लंडच्या हॅरी ब्रुकने (Harry Brook) पुन्हा पहिला क्रमांक मिळवला असून जो रुट दुसऱ्या आणि स्टीव्ह स्मिथ तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. स्मिथने बांगलादेशविरुद्ध चांगली फलंदाजी करत पहिल्या डावात अर्धशतक केले होते, तर दुसऱ्या डावात ४४ धावा केल्या होत्या.. हेड तीन स्थानांनी घसरत चौथ्या क्रमांकावर आलाय..दरम्यान, पहिल्या १० फलंदाजांमध्ये भारताचा कर्णधार शुभमन गिल आणि यशस्वी जैस्वाल आहेत. गिल ७ व्या क्रमांकावर आणि जैस्वाल ७ व्या क्रमांकावर कायम आहेत. जैस्वाल आणि गिललाही श्रीलंकेविरुद्ध गॉल कसोटीत फार काही खास करता आले नव्हते. गिल १६ आणि ८ धावांवर बाद झालेला. तसेच जैस्वाल ३२ आणि शून्य धावेवर बाद झालेला. रिषभ पंतने दुसऱ्या डावातील अर्धशतकानंतर एक स्थानाची प्रगती केली असून तो १३ व्या क्रमांकावर आहे.बांगलादेशचा कर्णधार नजमुल हुसैन शान्तोने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिल्या डावात ८४ धावांची खेळी केली होती. त्याने ९ स्थानांची झेप घेतली असून तो आता २० व्या क्रमांकावर आहे. तसेच मोमिनुल हक ३१ व्या क्रमांकावर आला आहे, तर दुसऱ्या डावात बांगलादेशविरुद्ध शतक करणारा ऑस्ट्रेलियाचा कॅमेरॉन ग्रीन ३० व्या क्रमांकावर आला आहे..गोलंदाजांच्या क्रमवारीत जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) दुखापतीमुळे श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेचा भाग नाही. पण असं असलं तरी त्याने अव्वल क्रमांक कायम ठेवण्यात यश मिळवले आहे. याशिवाय ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध दमदार गोलंदाजी करणाऱ्या मेहदी हसन मिराज आणि हसन मोहमुद यांनी मोठी झेप घेतली आहे. मेहदी हसन २४ व्या क्रमांकावर आला आहे, तर हसन मेहमुद ३८ व्या क्रमांकावर आला आहे. मेहदी हसनने दुसऱ्या डावात ५ विकेट्स घेतल्या होत्या, तर हसन मेहमुदने दोन्ही डावात ९ विकेट्स घेत सामनावीर पुरस्कार जिंकला होता..Vaibhav Sooryavanshi : पोट्ट्याची मोठी झेप! वैभव ICC Ranking मध्ये २३० स्थानांनी पुढे आला; बघा जगात कितव्या क्रमांकावर पोहोचला?.दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार पॅट कमिन्स आणि नॅथन लायन यांची घसरण झाली आहे. कमिन्स ५ व्या क्रमांकावर घसरला असून लायन १२ व्या क्रमांकावर घसरला आहे. गोलंदाजांमध्ये बुमराह पाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकावर न्यूझीलंडचा मॅट हेन्री आहे, तर तिसऱ्या क्रमांकावर मिचेल स्टार्क आहे. पहिल्या १० गोलंदाजांमध्ये बुमराह एकमेव भारतीय आहे. त्याच्यानंतर १४ व्या क्रमांकावर कुलदीप यादव आहे.अष्टपैलू खेळाडूंच्या यादीत रवींद्र जडेजा अव्वल क्रमांकावर कायम आहे. मार्को यान्सिन आणि मेहदी हसन मिराज दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर कायम आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.