Cricket

World Cup 2025: भारताविरुद्ध पाकिस्तानने टॉस जिंकला, प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल; हस्तांदोलन झालं की नाही?

India vs Pakistan Women Playing XI: भारत आणि पाकिस्तान महिला संघांमध्ये वर्ल्ड कप २०२५ चा सामना कोलंबो येथे होणार आहे. पाकिस्तानने टॉस जिंकला आहे. यावेळी दोन्ही देशांच्या कर्णधारांमध्ये हस्तांदोलन झाले की नाही जाणून घ्या.
ICC Womens World Cup 2025 India vs Pakistan

ICC Womens World Cup 2025 India vs Pakistan

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना कोलंबो येथे रंगणार आहे.

  • पाकिस्तानने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे.

  • दोन्ही संघांच्या कर्णधारांमध्ये हस्तांदोलन झाले नाही.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Pakistan Cricket Team
cricket news today
India vs Pakistan
ODI captain
ICC Women's World Cup
Cricket World Cup
India Pakistan handshake issue

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com