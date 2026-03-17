World Cup 2027 खेळण्यासाठी चुरस वाढली! १० जागांसाठी मोठमोठ्या संघांमध्येही मारामारी

World Cup 2027 Qualification Race: बांगलादेशने नुकतीच पाकिस्तानविरुद्ध वनडे मालिका २०१ अशा फरकाने जिंकली. मात्र यामुळे आता वनडे वर्ल्ड कप २०२७ साठीची पात्रता मिळवण्याची शर्यतही रंगतदार झाली आहे. बांगलादेशने वनडे क्रमवारीत ९ वे स्थान मिळवले आहे. त्यामुळे वेस्ट इंडिजची मात्र चिंता वाढली आहे. गेल्यावेळीही वेस्ट इंडिज २०२३ वनडे वर्ल्ड कपसाठी पात्र ठरू शकले नव्हते..T20 WC 2026 Prize Money : भारतीय संघाला २४.२७ कोटी; पाकिस्तानच्या वाट्याला किती? ICC ने जाहीर केली बक्षीस रकमेची विभागणी.२०२७ चा वर्ल्ड कप (World Cup 2027) स्पर्धा दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया या देशात खेळवला जाणार आहे. त्यामुळे यातील दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे पूर्ण सदस्य संघ आहेत, तसेच स्पर्धेचे यजमान म्हणून थेट पात्र (Qualification) ठरणार आहेत. याशिवाय २०२७ वर्ल्ड कप पात्रतेसाठी यजमान संघांशिवाय वनडे क्रमवारीत अव्वल ८ संघांना पात्रता मिळणार आहे. म्हणजेच एकूण १० संघ स्पर्धेत खेळणार आहे..दक्षिण आफ्रिका आधीच पहिल्या ८ क्रमांकामध्ये आहे, तर झिम्बाब्वेची क्रमवारी १० पेक्षा खाली आहे. पण ते यजमान आहेत. त्यामुळे साधारण क्रमवारीत ९ क्रमांकापर्यंत असलेले संघ थेट पात्र ठरतील.सध्या भारतीय संघ क्रमवारीत अव्वल क्रमांकावर आहे, तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर अनुक्रमे न्यूझीलंड व ऑस्ट्रेलिया आहे. त्यानंतर पाकिस्तान, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका, अफगाणिस्तान आणि इंग्लंड यांचा क्रमांक लागतो. .लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की २०२७ वर्ल्ड कपच्या पात्रतेसाठी ३१ मार्च २०२७ वेळी असलेली क्रमवारी अंतिम समजली जाणार आहे. त्यामुळे तोपर्यंत जे संघ पहिल्या ९ क्रमांकामध्ये असतील, ते या वर्ल्ड कपसाठी खेळतील.दरम्यान, वार्षिक क्रमवारी मे २०२६ मध्ये बदलणार आहे, त्यामुळे त्यावेळीही येणारी ताजी क्रमवारी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल. .स्मृती मानधना जगात नंबर १! ODI Ranking मध्ये भारतीय बॅटरची झेप, चार वर्षांनी गोलंदाजीतील इक्लेस्टोनचं सिंहासन खालसा.सध्या तरी भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या संघांना फारशी चिंता नाही. मात्र अन्य संघांना आपापलं स्थान टिकवून ठेवण्याचे आव्हान आहे. त्यामुळे साधारण पुढचे एक वर्ष तरी सर्वच संघांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या वर्षभरात होणाऱ्या वनडे मालिका पुढच्या वर्षीच्या वर्ल्ड कपसाठी तयारीच्या आणि पात्रतेच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचं असणार आहे.