IND A vs AFG A: ३४९ धावा करूनही भारत हरला... अफगाणिस्तानचा संघ २५.५ षटकांत विजयी झाला; नेमकं काय घडलं?

India A shocking defeat against Afghanistan A: भारतीय अ संघाला तिरंगी मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात अफगाणिस्तानच्या अ संघाकडून हार पत्करावी लागली. प्रभसिमरन सिंग, ऋतुराज गायकवाड, तिलक वर्मा यांच्या अर्धशतकी खेळीला वैभव सूर्यवंशी व सूयांश शेडगे यांच्या आक्रमक फटकेबाजीची साथ मिळाली. भारतीय संघाने ९ बाद ३४८ धावांचा डोंगर उभा केला, तरीही अफगाणिस्तानकडून २५.५ षटकांत त्यांना पराभव पत्करावा लागला..प्रभसिमरन व वैभव यांनी भारताला आक्रमक सुरूवात करून देताना ७.१ षटकांत ७४ धावा जोडल्या. वैभव २२ चेंडूंत ९ चौकारांसह ४४ धावांची वादळी खेळी करून माघारी परतला. त्यानंतर आलेला प्रियांश आर्य ( ८) अपयशी ठरला. पण, प्रभसिमरन व ऋतुराज यांनी डावाला आकार दिला. ऋतुराजने मागील सामन्यात श्रीलंका अ संघाविरुद्ध शतक झळकावले होते. आज त्याने ६६ धावांची खेळी केली..ODI WC 2027 Date: रोहित शर्मा, विराट कोहलीचा शेवटचा वर्ल्ड कप? स्पर्धेच्या तारखा आल्या समोर; जाणून घ्या महत्त्वाचे अपडेट्स.प्रभसिमरन ६९ चेंडूंत १४ चौकारांसह ८४ धावांवर माघारी परतला, कर्णधार तिलक वर्मानेही ६६ धावांची खेळी केली. सूयांशने २७ चेंडूंत ४० धावा चोपून संघाला ३४९ धावांपर्यंत पोहोचवले. अफगाणिस्तानच्या अब्दोल्लाह अहमदजाईने ६८ धावांत ५ विकेट्स घेतल्या, तर फरमनुल्लाहने ३ बळी टिपले..लक्ष्याचा पाठलाग करताना कर्णधार इम्रान आणि हसन ऐसाखिल यांनी आक्रमक खेळ करून पहिल्या विकेटसाठी ६३ धावा जोडल्या. हसनला ३४ धावांवर अर्शद खानने माघारी पाठवले आणि त्यानंतर अनुकूल रॉयने खालिद तनिवालला २ धावांवर पायचीत केले. पण, इम्रान व बहिर शाह ही जोडी मैदानावर उभी राहिली आणि दोघांनी तिसऱ्या विकेटसाठी १०८ धावांची भागीदारी करताना संघाला २५.५ षटकांत २ बाद १७७ धावांपर्यंत पोहोचवले. बहिर ५१ आणि इम्रान ७५ धावांवर नाबाद असताना पावसाचा खेळ सुरू झाला..Anvay Dravid In India U19 Team : राहुल द्रविडच्या मुलाची भारतीय संघात निवड! श्रीलंका दौऱ्यासाठी BCCI ची घोषणा, संपूर्ण वेळापत्रक.त्यामुळे खेळपट्टी झाकण्यात आली आणि तेव्हाच्या स्थितीनुसार अफगाणिस्तान 'अ' संघ डकवर्थ-लुईस-स्कोअरच्या ( DLS_ सरासरी धावसंख्येपेक्षा तीन धावांनी पुढे होता. पाऊस न थांबल्याने खेळ थांबवण्याचा निर्णय घेतला गेला अन् अफगाणिस्तानचा संघ ४ धावांनी विजयी झाला. अफगाणिस्तानला DLS नियमानुसार ४ धावांनी विजयी जाहीर केले गेले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.