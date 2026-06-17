IND A vs AFG A: दोन जीवदान मिळूनही वैभव सूर्यवंशी अपयशी ठरला; अफगाणिस्तानच्या गोलंदाजाने त्याला कसा बाद केला? Video Viral

IND A vs AFG A Vaibhav Sooryavanshi innings analysis: वैभव सूर्यवंशीला पुन्हा एकदा अपयश आले.. श्रीलंकेत सुरू असलेल्या तिरंगी मालिकेत वैभवला भारत अ संघासाठी काही खास कामगिरी करता आलेली नाही आणि आजच्या अफगाणिस्तानविरुद्धच्या साखळी फेरीतील शेवटच्या सामन्यात त्याला सूर सापडेल अशी अपेक्षा होती. त्याला दोन जीवदानही मिळालेले, पंरतु त्याला संधीचं सोनं करता आले नाही. अफगाणिस्तानचा गोलंदाज फरिदून दावूदझाईने चतुराईने वैभवला बाद केले आणि 'Silence' असे सेलिब्रेशन केले..नाणेफेक जिंकून अफगाणिस्तानने भारताला प्रथम फलंदाजीला बोलावले. भारतीय संघ तीन बदलांसह मैदानावर उतरला. त्यात प्रभसिमरन सिंग याच्याजागी आलेला प्रियांश आर्य, हा महत्त्वाचा बदल होता. वैभवकडून आज फार अपेक्षा होत्या, परंतु दुसऱ्याच षटकात तो झेलबाद झालेला... फारूदूनने हवेत झेपावत अफालतून झेल घेतला अन् निर्णय तिसऱ्या अम्पायरकडे गेला.. सुरूवातीला फारूदूनने क्लिन कॅच घेतल्याचे दिसले, परंतु त्याने चेंडू जमिनीवर टेकल्याचे दिसल्याने निर्णय वैभवच्या बाजूने लागला. गोलंदाज शाम्स उल रहमानसह अफगाणिस्तानच्या सर्वच खेळाडूंनी नाराजी व्यक्त केली. .तिसऱ्या षटकातही वैभवला जीवदान मिळाले आणि वैभव स्वतःच्याच कामगिरीवर आता नाराज दिसला. यानंतरही त्याला आणखी दोन जीवदान मिळाले. वैभवला सातत्याने जीवदान मिळत राहिले आणि त्याच्या देहबोलीत तो आत्मविश्वासही दिसत नव्हता. त्यामुळे त्याचे बरेच फटके फसलेले दिसले, नशीबाने झेल टिपण्यासाठी क्षेत्ररक्षक तिथे नव्हते. तरीही वैभवला मोठी खेळी करता आली नाही. त्याने प्रियांशसह पहिल्या विकेटसाठी ८ षटकांत ७५ धावा जोडल्या. वैभव २८ चेंडूंत ४ चौकार व २ षटकारांसह ३८ धावांवर झेलबाद झाला. . फरीदूनने टाकलेला आखूड चेंडू मारण्याच्या प्रयत्न फसला अन् बॅटच्या एजवर आदळून तो जागच्याजागी उडाला आणि पॉइंटवर खलिद तनिवालने झेल टिपला. वैभवला या मालिकेत १४, ४४, २१ व ३८ अशा धावा करता आल्या आहेत. तो आता आयर्लंड दौऱ्यासाठी २२ जूनला रवाना होणार आहे. हे वृत्त लिहिले तेव्हा भारताने ११.४ षटकांत १ बाद ९६ धावा केल्या होत्या. प्रियांश ३४ चेंडूंत ५० धावांवर, तर ऋतुराज गायकवाड ८ धावांवर खेळत होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.