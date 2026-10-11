IND A vs AUS A: सूर्यांश शेडगेची झुंज! भारत अ संघाने ऑस्ट्रेलियासमोर ठेवलं २७६ धावांचं लक्ष्य

IND A VS AUS A 3RD ODI: भारत अ आणि ऑस्ट्रेलिया अ संघांमध्ये आज (११ ऑक्टोबर) तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील तिसरा आणि अंतिम सामना खेळवला जात आहे. या मालिकेतील पहिले दोन्ही सामने जिंकून ऑस्ट्रेलिया अ संघाने २-० अशी आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे शेवटचा सामना जिंकून व्हाईटवॉश टाळण्याचं आव्हान भारतीय संघासमोर आहे.या सामन्यात ऑस्ट्रेलिया अ संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या भारत अ संघाने ४७ षटकांत २७५ धावा केल्या. आता हा सामना जिंकण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया अ संघाला २७६ धावांचं लक्ष्य गाठावं लागणार आहे..सलामीवीरांची चांगली सुरुवातभारत अ संघाकडून प्रभसिमरन सिंग आणि प्रियंश आर्या यांनी डावाची सुरुवात केली. दोघांनी पहिल्या विकेटसाठी ८३ धावांची भागीदारी केली. मात्र, प्रभसिमरन बाद झाल्यानंतर भारतीय संघाला मोठी धावसंख्या उभारण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. प्रियंश आर्याने डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो ४९ धावांवर बेन ड्वार्शिसच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. त्यामुळे त्याचं अर्धशतक अवघ्या एका धावेने हुकलं. ४५ चेंडूंच्या खेळीत त्याने तीन चौकार आणि दोन षटकार मारले..IPL 2027 Cricket News: दिल्ली कॅपिटल्सने नव्या मुख्य प्रशिक्षकाची घोषणा केली! 'दादा' कर्णधाराच्या Video ने प्रतिस्पर्ध्यांची झोप उडवली.प्रियंश आर्या बाद झाल्यानंतर देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार आणि निशांत सिंधू यांना मोठी खेळी करता आली नाही. त्यामुळे भारत अ संघाची अवस्था ६ बाद १५९ अशी झाली होती. या परिस्थितीत सूर्यांश शेडगे आणि खालच्या फळीतील फलंदाजांनी डावाला आकार दिला..भारताचा सातवा गडी २४४ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर विप्रज निगमने ४० धावांची उपयुक्त खेळी करत संघाला २७५ धावांपर्यंत पोहोचवण्यात हातभार लावला. ऑस्ट्रेलिया अ संघाकडून बेन ड्वार्शिस आणि विल सदरलँड यांनी प्रभावी गोलंदाजी केली. भारत अ संघाने ऑस्ट्रेलियासमोर २७६ धावांचं लक्ष्य ठेवलं आहे. .India A vs Australia A, 2nd ODI: मालिका पराभव टाळण्याचं ऋतुराजच्या भारतीय संघासमोर आव्हान; कुठे पाहाणार सामना?.मालिकेतील पहिले दोन्ही सामने गमावल्यामुळे भारतीय संघासाठी हा सामना महत्त्वाचा आहे. आता भारतीय गोलंदाज ऑस्ट्रेलिया अ संघाच्या फलंदाजांना रोखण्यात कितपत यशस्वी होतात, यावर सामन्याचा निकाल अवलंबून असेल. भारताला हा सामना जिंकायचा असेल, तर गोलंदाजांना लवकर विकेट्स घेऊन प्रतिस्पर्धी संघावर दबाव निर्माण करावा लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.