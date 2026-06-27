IND A vs SL A, Test: श्रीलंकन फलंदाजांची झुंज भारतीय फिरकीसमोर अपुरी; तिसऱ्याच दिवशीच गमावले ९ विकेट्स; सामन्यावर टीम इंडियाची मजबूत पकड

India A vs Sri Lanka A Test: भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ(India A vs Sri Lanka) संघात गॉल येथे सुरू असलेल्या पहिल्या अनऑफिशियल कसोटी सामन्यात भारतीय संघाने तिसऱ्या दिवशीही आपले वर्चस्व कायम राखले आहे.पहिल्या डावात ४५२ धावांचा डोंगर उभारल्यानंतर भारतीय गोलंदाजांनी श्रीलंकेच्या फलंदाजांना चांगलेच अडचणीत आणले. तिसऱ्या दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत श्रीलंका अ संघाने ९ बाद ३३० धावा केल्या आणी अजूनही ते भारतापेक्षा १२२ धावांनी पिछाडीवर आहेत..या सामन्यात भारताच्या पहिल्या डावात साई सुदर्शन आणि कर्णधार ध्रुव जुरेल यांच्या शानदार शतकांच्या जोरावर भारत अ संघाने ४५२ धावांचा डोंगर उभा केला होता त्यानंतर भारतीय गोलंदाजांनी सुरुवातीपासूनच चांगली आणी अचूक मारा करत श्रीलंकेवर दबाव कायम ठेवला..IND A vs SL A, ODI: महागात पडली १० धावांची पेनल्टी; भारताने हातातला सामना सुपर ओव्हरमध्ये गमावला....भारतीय गोलंदाजांचा दणका!दुसऱ्या दिवसाअखेर श्रीलंकेची धावसंख्या २ बाद ११३ अशी होती. तिसऱ्या दिवशी नुवानिदु फर्नांडोने संयमी फलंदाजी करत ८४ धावांची खेळी केली. मात्र, यश ठाकूरने त्याला बाद करत भारताला मोठे यश मिळवून दिले..यानंतर आशेन बंदारा (७०) आणि सहान अराचिगे (७२) यांनी अर्धशतके झळकावत श्रीलंकेचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. दोघांनी काही काळ भारताच्या गोलंदाजांचा चांगला सामना केला. मात्र, भारतीय गोलंदाजांनी शेवटच्या सत्रात पुन्हा सामन्यावर पूर्ण नियंत्रण मिळवले..हर्ष दुबेने आपल्या फिरकीने श्रीलंकेच्या फलंदाजांना अडचणीत टाकले, तर यश ठाकूर आणि आकिब नबी यांनीही अचूक मारा करत प्रत्येकी दोन-दोन विकेट्स घेतल्या. भारतीय गोलंदाजांच्या भेदक माऱ्यासमोर श्रीलंकेच्या खालच्या फळीचा टिकाव लागला नाही आणि तिसऱ्या दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत त्यांची अवस्था ९ बाद ३३० अशी झाली..IND A vs SL A, ODI: शेवटच्या चेंडूवर मोठा ड्रामा अन् मग सुपर ओव्हरचा थरार... अखेर भारताचा सलग दुसरा पराभव; आता फायनल कशी गाठणार?.भारत विजयाच्या उंबरठ्यावरश्रीलंका अ संघ अजूनही भारताच्या पहिल्या डावापेक्षा १२२ धावांनी मागे आहे. त्यामुळे चौथ्या आणि अखेरच्या दिवशी भारतीय संघाचे पहिले लक्ष्य श्रीलंकेची शेवटची विकेट लवकर घेण्याचे असेल. त्यानंतर फॉलोऑन द्यायचा की दुसऱ्या डावात फलंदाजी करायची, याचा निर्णय भारतीय संघ घेऊ शकतो. एकूणच तिसऱ्या दिवसाचा खेळ भारतीय गोलंदाजांनी गाजवला असून, सामन्यावर भारत अ संघाची मजबूत पकड कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.