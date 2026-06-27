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IND A vs SL A, Test: श्रीलंकन फलंदाजांची झुंज भारतीय फिरकीसमोर अपुरी; तिसऱ्याच दिवशीच गमावले ९ विकेट्स; सामन्यावर टीम इंडियाची मजबूत पकड

India A vs Sri Lanka A Day 3 match highlights: भारत अ संघाने श्रीलंका अ विरुद्धच्या पहिल्या अनऑफिशियल कसोटीत तिसऱ्या दिवशीही वर्चस्व कायम ठेवले. यश ठाकूर, हर्ष दुबे आणि आकिब नबी यांच्या प्रभावी गोलंदाजीमुळे श्रीलंका अ संघ १२२ धावांनी पिछाडीवर आहे.
IND A vs SL A, Test

IND A vs SL A, Test

esakal

Varsha Balhe
Updated on

India A vs Sri Lanka A Test: भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ(India A vs Sri Lanka) संघात गॉल येथे सुरू असलेल्या पहिल्या अनऑफिशियल कसोटी सामन्यात भारतीय संघाने तिसऱ्या दिवशीही आपले वर्चस्व कायम राखले आहे.

पहिल्या डावात ४५२ धावांचा डोंगर उभारल्यानंतर भारतीय गोलंदाजांनी श्रीलंकेच्या फलंदाजांना चांगलेच अडचणीत आणले. तिसऱ्या दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत श्रीलंका अ संघाने ९ बाद ३३० धावा केल्या आणी अजूनही ते भारतापेक्षा १२२ धावांनी पिछाडीवर आहेत.

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