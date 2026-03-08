Cricket

India win T20 World Cup: विश्वविजेता भारत! वर्ल्ड रेकॉर्ड.... सलग दोन वर्ल्ड कप जिंकणारा पहिला संघ अन् सर्वाधिक जेतेपदही नावावर

India most successful team in T20 World Cup history : भारताने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत ऐतिहासिक कामगिरी करत न्यूझीलंडवर विजय मिळवून जेतेपद पटकावले. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या टीम इंडियाने हा किताब जिंकत इतिहास रचला.
Swadesh Ghanekar
India Lift Third T20 World Cup Title : महेंद्रसिंग धोनी व रोहित शर्मा यांच्यानंतर सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेचे जेतेपद पटकावले... रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली जिंकलेल्या २०२४ च्या वर्ल्ड कपमुळे गतविजेता म्हणून भारत यंदा मैदानावर उतरला होता. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपचे जेतेपद कायम राखणारा भारत हा जगातील पहिला संघ ठरला. शिवाय ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सर्वाधिक ३ जेतेपदं ( २००७, २०२४ व २०२६) भारताच्या नावावर झाली आहेत. यजमान म्हणूनही ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकणारा हा पहिला संघ ठरला. भारताच्या या विजयी प्रवासात संजू सॅमसन ( Sanju Samson) याचा सिंहाचा वाटा ठरला. आज भारतीय संघाने सर्व आघाड्यांवर उल्लेखनीय कामगिरी केली.

