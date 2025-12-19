IND U19 vs SL U19 SF: जेतेपदासाठी India vs Pakistan भिडणार? उपांत्य फेरीत माफक धावांचे लक्ष्य; श्रीलंका, बांगलादेशला अपयश

India U-19 Vs Sri Lanka U-19 Asia Cup Semifinal Marathi News: १९ वर्षांखालील मुलांसाठीच्या आशिया चषक स्पर्धेतील उपांत्य फेरीचा भारत-श्रीलंका सामना पावसाच्या व्यत्ययामुळे २०-२० षटकांचा खेळवण्याचा निर्णय घेतला गेला. दुसरीकडे बांगलादेश विरुद्ध पाकिस्तान लढतही २७-२७ षटकांची होत आहे. भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला. दोन्ही संघांच्या गोलंदाजांनी चांगला मारा करून अंतिम फेरीच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले. श्रीलंका व बांगलादेश यांनी ठेवलेले लक्ष्य पाहता भारत व पाकिस्तान हे अंतिम फेरीत प्रवेश करतील असेच दिसतेय. त्यामुळे चाहत्यांना India vs Pakistan सामना पाहायला मिळू शकतो. .दुबईत सुरू असलेल्या या स्पर्धेतील उपांत्य फेरीचे दोन्ही सामने भारतीय वेळेनुसार सकाळी १०:३० वाजता सुरू होणे अपेक्षित होते. पण, पावसामुळे खेळपट्टी ओली झाली आणि त्यानंतर सामना सुरू होण्यास सातत्याने विलंब झाला. दुपारी साडेबारा वाजता खेळपट्टीची पाहणी केली गेली, कव्हर्सही हटवण्यात आले होते, परंतु पावसाने पुन्हा हजेरी लावली आणि सामना लांबणीवर पडला. अखेर ३:१५ मिनिटांनी अपडेट्स समोर आले आणि भारत-श्रीलंका सामना २०-२० षटकांचा खेळवण्याचा निर्णय झाला.. दोन्ही संघ सहा वेळा समोरासमोर आले आहेत आणि भारताने सर्व सामने जिंकले आहेत. विरान चमुदीथाने आक्रमक सुरूवात केली, परंतु दुसरा सलामीवीर दुलनिथ सिगेरा ( १) याला तिसऱ्या षटकात किशन सिंगने झेलबाद केले. चौथ्या षटकात दीपेश देवेंद्रन याला गोलंदाजीला आणले आणि त्याने विरानला ( १९) बाद करून भारताला मोठे यश मिळवून दिले. सहाव्या षटकात कविजा ( २) रन आऊट झाला आणि लंकेला २८ धावांत तीन धक्के बसले. विमथ दिंसारा आणि चमिका हिनातिगाला यांनी डाव सावरला आणि १० षटकांत संघाला ७३ धावांपर्यंत पोहोचवले..कनिष्क चौहानने ११ व्या षटकात वेगाने चेंडू टाकला आणि विमथ त्यावर फटका मारण्याच्या प्रयत्नात झेलबाद झाला. विमथ ३२ धावांवर माघारी परतला आणि ४५ धावांची भागीदारी तुटली. किथमा विथानापथिराणाने षटकाराने खाते उघडले, परंतु तसाच फटका मारण्याच्या प्रयत्नात तो पुढच्या चेंडूवर झेलबाद झाला. पुढच्याच षटकात किरण पटेलने श्रीलंकेच्या आधम हिल्मीला ( १) झेलबाद केले.सेथमिका सेनेविरात्ने व चमिका हिनातिगाला यांनी सातव्या विकेटसाठी उल्लेखनीय योगदान दिले. या दोघांच्या अर्धशतकीय भागीदारीने श्रीलंकेला सन्मानजनक धावसंख्या उभारून दिल्या. सेथमिकाने २२ चेंडूंत ३० धावा केल्या, तर चमिका ४२ धावांवर बाद झाला. श्रीलंकेला ८ बाद १३८ धावा केल्या. .पाकिस्तानचे गोलंदाज चमकलेदरम्यान, बांगलादेश विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यातल्या सामन्यात दुपारी २:१० वाजता सकारात्मक बाब दिसली. पावसाने विश्रांती घेतल्यानंतर ही मॅच सुरू झाली. पण, ५० षटकांऐवजी २७-२७ षटकांचा सामना खेळवण्याचा निर्णय झाला. पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. पाकिस्तानी गोलंदाजांनी चांगला मारा करताना बांगलादेशचा निम्मा संघ ६५ धावांत माघारी पाठवला होता. कर्णधार अजिजूल हकिम ( २०) व रिफात बेग ( १४) हे दुहेरी आकडा गाठणारे फलंदाज ठरले. आठव्या क्रमांकावर आलेल्या समिनुल बसीरनेही सर्वाधिक ३३ धावा केल्या. बांगलादेशचा संपूर्ण संघ १२१ धावांत तंबूत परतला. अब्दुल सुभानने ४ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.