IND U19 vs SL U19 SF: जेतेपदासाठी India vs Pakistan भिडणार? उपांत्य फेरीत माफक धावांचे लक्ष्य; श्रीलंका, बांगलादेशला अपयश

India U-19 Vs Sri Lanka U-19 Asia Cup Semifinal: आशिया चषक स्पर्धेत पुन्हा एकदा भारत-पाकिस्तान हे दोन प्रतिस्पर्धी समोर येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. भारत आणि पाकिस्तान यांनी उपांत्य फेरीच्या सामन्यात अनुक्रमे श्रीलंका व बांगलादेशच्या फलंदाजांना गुंडाळले. त्यामुळे दोघांसमोर माफक धावांचे लक्ष्य आहे.
India U19 players

Swadesh Ghanekar
India U-19 Vs Sri Lanka U-19 Asia Cup Semifinal Marathi News: १९ वर्षांखालील मुलांसाठीच्या आशिया चषक स्पर्धेतील उपांत्य फेरीचा भारत-श्रीलंका सामना पावसाच्या व्यत्ययामुळे २०-२० षटकांचा खेळवण्याचा निर्णय घेतला गेला. दुसरीकडे बांगलादेश विरुद्ध पाकिस्तान लढतही २७-२७ षटकांची होत आहे. भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला. दोन्ही संघांच्या गोलंदाजांनी चांगला मारा करून अंतिम फेरीच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले. श्रीलंका व बांगलादेश यांनी ठेवलेले लक्ष्य पाहता भारत व पाकिस्तान हे अंतिम फेरीत प्रवेश करतील असेच दिसतेय. त्यामुळे चाहत्यांना India vs Pakistan सामना पाहायला मिळू शकतो.

