IND vs AFG 2nd T20I: वैभव सूर्यवंशीला संधी नाहीच, तरीही संघात एक बदल! भारताच्या Playing XI मध्ये कोणाची एन्ट्री?

Afghanistan vs India 2nd T20I Marathi Update: पहिल्या सामन्यात दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर भारतीय संघ मालिका खिशात घालण्यासाठी मैदानावर उतरली आहे. संजू सॅमसन अपयशी ठरल्यामुळे अफगाणिस्तानविरुद्धच्या दुसऱ्या T20 त वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळतेय का, याची उत्सुकता होती. श्रेयस अय्यरने पुन्हा टॉस जिंकला आणि प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. वरुण चक्रवर्थीला दुखापतीमुळे माघार घ्यावी लागल्याने त्याच्या जागी कोण येईल, याचीही उत्सुकता होतीच..अभिषेक मोडणार रोहितचा विक्रम?अभिषेकने आजच्या सामन्यात मॅच विनिंग खेळी करून प्लेअर ऑफ दी मॅचचा पुरस्कार जिंकल्यास तो पाकिस्तानच्या साहिबजादा फरहानला मागे सोडेल. या दोघांनी आतापर्यंत प्रत्येकी ६ प्ले ऑफ दी मॅच पुरस्कार जिंकले आहेत. त्याचसोबत त्याने पहिल्याच षटकात षटकार खेचल्यास तो रोहित शर्माचा विक्रम मोडेल. रोहित व अभिषेक यांनी ट्वेंटी-२०त पहिल्या षटकात आतापर्यंत प्रत्येकी १२ षटकार खेचले आहेत आणि अभिषेकला हा विक्रम मोडण्याची आज संधी आहे. रोहितने ४०१ चेंडूंत १२ षटकार खेचले आहेत, तर अभिषेके १५२ चेंडूत हा पराक्रम केलाय. इसान किशन या विक्रमात ( ८) दुसऱ्या, तर संजू सॅमसन ( ७) तिसऱ्या क्रमांकावर आहे..Team India : अजित आगरकरची शेवटची मिटींग अन् रोहित शर्माच्या भविष्याचा फैसला; नेमकं काय शिजतंय? उद्याचा दिवस महत्त्वाचा.श्रेयसने टॉस जिंकल्यानंतर लगेच गोलंदाजी करणार असल्याचे जाहीर केले. तो म्हणाला, खेळपट्टी कशी खेळते याची तुम्हाला बऱ्यापैकी कल्पना येते आणि त्यामुळे गोलंदाजांना थोडा फायदा मिळतो. वरुण चक्रवर्थी जखमी आहे आणि रवी बिश्नोई संघात आला आहे..भारत : संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, रवी बिश्नोईअफगाणिस्तान: रहमानउल्ला गुरबाज , इब्राहिम झद्रान, सेदीकुल्लाह अटल, गुलबदिन नायब, दरविश रसूली, अजमातुल्ला उमरझाई, मोहम्मद नबी, रशीद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारुकी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.