Cricket

IND vs AFG 3rd T2OI: वैभव सूर्यवंशीला संधी नाहीच... श्रेयस अय्यरने Playing XI मध्ये केलाय एक बदल; जाणून घ्या संघ

IND vs AFG 3rd T20I playing XI Vaibhav Suryavanshi: अफगाणिस्तानविरुद्धच्या तिसऱ्या आणि अखेरच्या T20I सामन्यातही युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीला भारतीय प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळालेली नाही.
Vaibhav Sooryavanshi

Vaibhav Sooryavanshi

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs Afghanistan 3rd T20I Marathi Live Update : मालिकेत विजयी आघाडी घेतल्यानंतर भारतीय संघ प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदलासह मैदानावर उतरला. अफगाणिस्तानचा संघ याच संधीचा फायदा उचलून मालिकेतील शेवट गोड करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
India vs Afghanistan
cricket news today
Vaibhav Suryavanshi
Marathi cricket news
Marathi News Esakal
www.esakal.com