IND vs AFG 3rd T2OI: वैभव सूर्यवंशीला संधी नाहीच... श्रेयस अय्यरने Playing XI मध्ये केलाय एक बदल; जाणून घ्या संघ

India vs Afghanistan 3rd T20I Marathi Live Update : मालिकेत विजयी आघाडी घेतल्यानंतर भारतीय संघ प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदलासह मैदानावर उतरला. अफगाणिस्तानचा संघ याच संधीचा फायदा उचलून मालिकेतील शेवट गोड करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. .भारतीय संघाने पहिल्या दोन ट्वेंटी-२० सामन्यात सहज विजय मिळवला. अभिषेक शर्माने दोन्ही सामन्यांत दमदार खेळ केला, तर संजूने दुसऱ्या लढतीत अर्धशतक झळकावून टीकाकारांची बोलती बंद केली. त्यामुळे वैभव सूर्यवंशीसाठी कोणाला बाहेर बसवले जाते, याची उत्सुकता होती. इंग्लंड दौऱ्यावर संजूला विश्रांती दिली गेली होती आणि वैभवचे पदार्पण झाले होते. आता घरच्या मैदानावर पहिलाच आंतरराष्ट्रीय खेळण्यासाठी उत्सुक आहे. अफगाणिस्तानने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला..Fact Check : विराट कोहली २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप इंग्लंडसाठी खेळणार? भारतीय क्रिकेटला हादरवून टाकणाऱ्या वृत्तामागचे सत्य.पण, वैभवला आजही संधी मिळालेली नाही. भारतीय संघ एका बदलासह मैदानावर उतरला आहे आणि तो बदल अर्शदीप सिंग याचा आहे. त्याच्याजागी यश ठाकूरला संधी मिळाली आहे.भारत : संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवी बिश्नोई, यश ठाकूर, जसप्रीत बुमराह.अफगाणिस्तान : इब्राहिम झद्रान, रहमानउल्ला गुरबाज, सेदीकुल्लाह अटल, अब्दुल्ला अहमदझाई, दरविश रसूली, नूर उल रहमान, अजमातुल्ला उमरझाई, मोहम्मद नबी, रशीद खान, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारुकी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.