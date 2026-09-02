Cricket

IND vs AFG : अभिषेक शर्मा OUT, वैभव सूर्यवंशीला पुन्हा संधी; टीम इंडियाच्या Playing XI मध्ये मोठा ट्विस्ट, काय आहे ५-२-४ फॉर्म्युला?

India vs Afghanistan T20 probable playing XI: भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील आगामी सामन्यापूर्वी टीम इंडियाच्या Playing XI बाबत मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. सलामीवीर अभिषेक शर्मा याला विश्रांती दिली जाण्याची शक्यता आहे.
IND vs AFG

IND vs AFG India probable playing XI

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India Playing XI with two wicketkeepers : अफगाणिस्तानविरुद्धच्या तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांच्या मालिकेसाठी मंगळवारी भारतीय संघाची घोषणा केली गेली. १५ सदस्यीय संघातील चार खेळाडू अजूनही पूर्णपणे तंदुरुस्त नसल्याने टीम इंडियाची प्लेइंग इलेव्हन निश्चित मानली जात आहे. पण, यातही ट्विस्ट येणार आहे. १३ सप्टेंबरपासून AFG vs IND मालिकेला सुरूवात होत आहे आणि प्लेइंग इलेव्हनमध्ये नवीन समीकरण पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.

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