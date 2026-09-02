IND vs AFG : अभिषेक शर्मा OUT, वैभव सूर्यवंशीला पुन्हा संधी; टीम इंडियाच्या Playing XI मध्ये मोठा ट्विस्ट, काय आहे ५-२-४ फॉर्म्युला?

India Playing XI with two wicketkeepers : अफगाणिस्तानविरुद्धच्या तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांच्या मालिकेसाठी मंगळवारी भारतीय संघाची घोषणा केली गेली. १५ सदस्यीय संघातील चार खेळाडू अजूनही पूर्णपणे तंदुरुस्त नसल्याने टीम इंडियाची प्लेइंग इलेव्हन निश्चित मानली जात आहे. पण, यातही ट्विस्ट येणार आहे. १३ सप्टेंबरपासून AFG vs IND मालिकेला सुरूवात होत आहे आणि प्लेइंग इलेव्हनमध्ये नवीन समीकरण पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. .भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI) जाहीर केलेल्या संघात अभिषेक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी व संजू सॅमसन हे तीन सलामीवीर आहेत आणि इशान किशन हाही राखीव ओपनर संघात आहेत. या परिस्थितीत सलामीला कोणती जोडी, येईल हा प्रश्न आहेच. इंग्लंड दौऱ्यावर भारतीय संघाने अभिषेक व वैभव या जोडीचा प्रयोग करून पाहिला, परंतु तो फार यशस्वी ठरला नाही. त्यात अभिषेक व संजू या जोडीलाही प्रभाव पाडता आला नाही. त्यामुळे अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेत सलामीला वेगळी जोडी पाहायला मिळेल..India T20I Squad: संजू सॅमसनचं कमबॅक! अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेसाठी भारतीय संघ जाहीर;बुमराह खेळणार की नाही?.अभिषेकला मागील १० ( ४९,०, ५९, ४३, १०, १६, ३, १,१ ८, २) ट्वेंटी-२० सामन्यांत सातत्य दाखवता आले नाही. त्याने केवळ एक अर्धशतक झळकावले आहे. त्यामुळे त्याला अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेत विश्रांती दिली जाऊ शकते आणि संजू सॅमसन व वैभव ही जोडी सलामीला येऊ शकते. तिसऱ्या क्रमांकासाठी श्रेयस अय्यर आहेच आणि त्यानंतर तिलक वर्मा व दुसरा यष्टिरक्षक-फलंदाज इशान किशन अशी फलंदाजांची फळी मैदानावर उतरवली जाईल..अष्टपैलू खेळाडू म्हणून शिवम दुबे व अक्षर पटेल हे संघात दिसतील. नितीश कुमार रेड्डीचे खेळणे त्याच्या तंदुरुस्तीवर अवलंबून असल्याने त्याचा विचार सध्या तरी केला जाणार नाही. वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, रवी बिश्नोई हे गोलंदाजीचे पर्याय आहेत. जसप्रीत बुमराह, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा यांचेही खेळणे तंदुरुस्तीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे गोलंदाजीत भारताची बाजू थोडी कमकुवत पडेल..India probable Playing XI : वैभव सूर्यवंशी, संजू सॅमसन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, इशान किशन, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, रवी बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह किंवा हर्षित राणा ( तंदुरुस्त झाल्यास)भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान टी२० मालिका१३ सप्टेंबर - पहिला टी२० सामना, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली१५ सप्टेंबर - दुसरा टी२० सामना, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली१७ सप्टेंबर - तिसरा टी२० सामना, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.