Girl Chasing Abhishek Sharma: अभिषेक शर्माच्या दिशेने पळाली तरुणी; रडली, ओरडायला लागली... हॉटेलमध्ये नेमकं काय घडलं? Video

Girl chases Abhishek Sharma at team hotel Video : भारताचा सलामीवीर अभिषेक शर्मा याने अफगाणिस्तानविरुद्धच्या तिसऱ्या ट्वेंटी-२०त विक्रमांचा पाऊस पाडला. अभिषेकने ३० चेंडूंत शतक पूर्ण केले आणि कसोटी खेळणाऱ्या देशांमधील संघातील खेळाडूने ट्वेंटी-२०त झळकावलेले हे वेगवान शतक ठरले. अभिषेकचे हे आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०तील तिसरे आणि एकूण १० ट्वेंटी-२० शतक आहे. त्याने ट्वेंटी-२०त सर्वाधिक शतक झळकावणाऱ्या भारतीय खेळाडू विराट कोहलीच्या विक्रमाशी बरोबरी केली. या विक्रमी खेळीनंतर अभिषेक जेव्हा हॉटेलमध्ये परतला, तेव्हा तिथे वेगळाच ड्रामा पाहायला मिळाला..अभिषेकच्या ३४ चेंडूंत १०८ धावांच्या जोरावर भारताने २२१ धावांचा डोंगर उभा केला आणि नंतर अफगाणिस्तानला ९४ धावांवर गुंडाळून १२७ धावांनी विजय पक्का केला. भारताने ही मालिका ३-० अशी जिंकली. अभिषेक भारताकडून ट्वेंटी-२० वेगवान शतक झळकावणारा फलंदाज ठरला. रोहित शर्माने २०१७ मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध ३५ चेंडूंत शतक झळकावले होते. .Vaibhav Sooryavanshi : वैभवला पुन्हा संधी केव्हा मिळणार? गौतम गंभीरच्या उत्तराने सारेच गार; संजू सॅमसनचं नाव घेऊन विषयच संपवला.अभिषेकने सलामीला संजू सॅमसनसह १४२ धावांची भागीदारी केली. या जोडीने पॉवर प्लेमध्ये १०० धावा चोपल्या, ज्या भारताच्या पहिल्या सहा षटकांत सर्वाधिक ठरल्या. यात अभिषेकच्या ७६ धावा होत्या आणि ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये डावात पॉवर प्लेमधील ही सर्वोत्तम वैयक्तिक कामगिरी ठरली..या विक्रमी कामगिरीनंतर अभिषेकचा एक Video Viral झाला आहे. त्यात एक तरूणी भारतीय क्रिकेटपटूच्या मागे पळताना दिसतेय. सध्या या Video ची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे. ही तरुणी अभिषेकसह फोटो काढण्यासाठी आग्रह धरतेय.. हॉटेल स्टाफचे ४-५ सदस्य तिला पकडण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत, तरीही त्यांना ती जुमानत नाही. फोटो न मिळाल्याने ती रडताना व आरडाओरड करताना दिसतेय.. भारताचा गोलंदाज प्रशिक्षक मॉर्ने मॉर्केलसह संघाचे अनेक जण हा प्रकार पाहून थक्क झाले....सामन्यात काय झालं..अभिषेकच्या १०८ धावांसह संजू सॅमसन ( ५०) व कर्णधार श्रेयस अय्यर ( २९) यांनी चांगला खेळ केला. गोलंदाजी नितीश कुमार रेड्डी ( ३-२५) व रवी बिश्नोई ( ३-२६) यांनी प्रत्येकी ३, तर अक्षर पटेलने दोन बळी घेतले. अफगाणिस्तानचा संपूर्ण संघ १४.१ षटकांत ९४ धावांवर तंबूत पाठवून भारताने सामन्यासह मालिका ३-० अशी जिंकली. अभिषेक शर्माला सामनावीर व मालिकावीर ( २२९ धावा) या पुरस्काराने गौरविण्यात आले..Team India Schedule : अफगाणिस्तानला लोळवलं, आता भारत पुढे कोणाकोणाचा कार्यक्रम करणार? Asian Games ते ऑस्ट्रेलियाचा भारत दौरा, जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.