IND vs AFG, Viral Video: कर्णधार श्रेयस अय्यरने मालिका जिंकलीच, पण मनंही जिंकली; अफगाणिस्तानच्या कर्णधाराला बोलावलं अन्...

Afghanistan vs India, T20I: भारतीय टी२० संघाने कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या (Shreyas Iyer) नेतृत्वात अफगाणिस्तानविरुद्ध नवी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर झालेली तीन सामन्यांची टी२० मालिका सहज जिंकली. गुरुवारी (१७ सप्टेंबर) या मालिकेतील तिसरा सामना पार पडला, जो भारताने तब्बल १२७ धावांनी जिंकला. भारताचा हा अफगाणिस्तानवरील टी२० मधील सर्वात मोठा विजय होता. पण ही मालिका जिंकल्यानंतर भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने दाखवलेल्या खिलाडूवृत्तीने सर्वांचीच मनं जिंकली. .IND vs AFG 3rd T20I: इथे-तिथे-सगळीकडे राशिद खान... भन्नाट रन आऊट अन् दोन अविश्वसनीय झेलने फिरवली मॅच; Video Viral.झाले असे की मालिका झाल्यानंतर ट्रॉफी उचलताना कर्णधार श्रेयसने अफगाण्स्तानचा कर्णधार इब्राहिम झाद्रानला पोडियमवर बोलावले. त्यानंतर श्रेयस आणि इब्राहिम या दोघांनी मिळून ट्रॉफी उचलली. त्यानंतर इब्राहिमने ती ट्रॉफी भारतीय खेळाडूंपर्यंत नेण्यात श्रेयसला मदतही केली. त्यानंतर मात्र श्रेयसने आणि संजू सॅमसनसह इतर भारतीय खेळाडूंनी इब्राहिमला संघाच्या फोटोमध्येही येण्याची विनंती केली आणि नंतर त्याच्यासोबत फोटो काढला. श्रेयसच्या या कृतीचे सध्या कौतुक होत आहे..खरंतर या मालिकेचे नावही 'फ्रेंडशिप कप' असे होते. बीसीसीआयने आत्तापर्यंत नेहमीच अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाला मदत केली आहे. अफगाणिस्तानमध्ये स्वत:चे चांगले क्रिकेट स्टेडियम नसल्याने त्यांचे घरचे सामनेही भारत आणि युएईमध्ये होतात. विशेष म्हणजे आत्ता नवी दिल्लीमध्ये झालेल्या मालिकेचे आयोजकही अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्ड होते, तर भारतीय संघ पाहुणा संघ म्हणून या मालिकेत खेळला होता. अफगाणिस्तानविरुद्ध भारतीय संघ पहिल्यांच द्विपक्षीय मालिकेत पाहुणा म्हणून खेळला..भारताचा दणदणीत विजयया सामन्यात अभिषेक शर्माने फटकेबाजी करत ३० चेंडूत शतक साजरे केले. त्याने ३४ चेंडूत ९ चौकार आणि ११ षटकारांसह १०८ धावांची खेळी केली. तसेच संजू सॅमसनने ३५ चेंडूत ५० धावांची खेळी केली. त्यामुळे भारताने २० षटकात ७ बाद २२१ धावा केल्या. अफगाणिस्तानकडून अझमतुल्ला ओमरझाईने २ विकेट्स घेतल्या..IND vs AFG 3rd T20I: अभिषेक शर्माचा विश्वविक्रम अन् भारताचा मालिका विजय! जसप्रीत, नितीशचे खतरनाक यॉर्कर Video.त्यानंतर २२२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना अफगाणिस्तानचा संघ १४.१ षटकात ९४ धावांवर सर्वबाद झाला. भारताकडून नितीश कुमार रेड्डी आणि रवी बिश्नोई यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. अक्षर पटेलने २ विकेट्स घेतल्या. जसप्रीत बुमराह आणि यश ठाकूर यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.