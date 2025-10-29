Cricket

IND vs AUS 1st T20I : पावसाने वाट लावली, षटकांची संख्या कमी झाली! जाणून घ्या मॅच पुन्हा किती वाजता सुरू होणार

India vs Australia 1st T20I Marathi News: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पहिला ट्वेंटी-२० सामना पावसामुळे थांबवावा लागला आहे. सुरुवातीला चांगली सुरुवात झाल्यानंतर अचानक पावसाने खेळात अडथळा आणला.
Rain interrupts play during the IND vs AUS 1st T20I; match reduced to 18 overs per side and scheduled to resume at 3 PM.

Swadesh Ghanekar
Australia vs India 1st T20I Marathi News : भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यातल्या पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यांत पावसाने खोडा घातला आहे. अभिषेक शर्मा १९ धावांवर झेलबाद झाल्यानंतर सूर्यकुमार यादव व शुभमन गिल मैदानावर उभे राहिले आहेत. पण, पावसाने त्यांना पुन्हा डग आऊटमध्ये पाठवले आहे. आता पाऊस थांबला आहे, परंतु षटकांची संख्या कमी केली गेली आहे.

