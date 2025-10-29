IND vs AUS 1st T20I : पावसाने वाट लावली, षटकांची संख्या कमी झाली! जाणून घ्या मॅच पुन्हा किती वाजता सुरू होणार

Australia vs India 1st T20I Marathi News : भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यातल्या पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यांत पावसाने खोडा घातला आहे. अभिषेक शर्मा १९ धावांवर झेलबाद झाल्यानंतर सूर्यकुमार यादव व शुभमन गिल मैदानावर उभे राहिले आहेत. पण, पावसाने त्यांना पुन्हा डग आऊटमध्ये पाठवले आहे. आता पाऊस थांबला आहे, परंतु षटकांची संख्या कमी केली गेली आहे. .ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मिचेल मार्श याने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या दुसऱ्या वन डे सामन्यात झालेल्या डाव्या क्वाड्रिसेप्सच्या दुखापतीतून सावरत असलेल्या अष्टपैलू खेळाडू नितीश कुमार रेड्डीने मानेच्या दुखापतीची तक्रार केली होती, ज्यामुळे त्याच्या हालचालीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून त्याला पहिल्या तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांतून माघार घ्यावी लागली आहे. .शुभमन गिल व अभिषेक शर्मा यांनी आक्रमक सुरूवात केली, परंतु चौथ्या षटकांत नॅथन एलिस भारताला धक्का दिला. संथ गतीने आलेल्या चेंडूवर प्रहार करण्याच्या प्रयत्नात अभिषेक ( १९) झेलबाद झाला. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने अप्रतिम षटकार खेचून चाहत्यांना आनंदित केले, परंतु पावसामुळे खेळ थांबवावा लागला आणि तेव्हा भारताच्या ५ षटकांत १ बाद ४३ धावा झाल्या होत्या. .अम्पायरांच्या निर्णयानुसार आता सामना १८ षटकांचा करण्यात आला असून दुपारी ३ वाजता पुन्हा सुरू होणार आहे. पॉवरप्ले ५.२ षटकांचा असणार आहे. मैदानाची स्थिती तपासल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी सुधारित खेळ वेळ जाहीर केली आहे. तीन वाजता सामना सुरू होणार आहे. भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मिचेल मार्श या दोघांनाही मैदानावर पुन्हा उतरायला तयारी सुरू आहे. पावसाच्या व्यत्ययानंतर सामना रोमांचक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..भारत - अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, संजू सॅमसन, हर्षित राणा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराहऑस्ट्रेलिया संघ - ट्रॅव्हिस हेड, मिचेल मार्श, जॉश इंग्लिस, टीम डेव्हिड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टॉयनिस, जॉश फिलिपे, झेव्हियर बार्टलेट, नॅथन एलिस, मॅथ्यू कुहनेमन, जॉश हेझलवूड .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.