IND vs AUS 1st T20I: जर भारताची इनिंग इथेच थांबवली, तर ऑस्ट्रेलियासमोर किती धावांचे असेल आव्हान? शेवटच्या चार चेंडूंनी फिरवलाय सर्व डाव..

Australia vs India 1st T20I Marathi News : भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यात कॅनबेरा येथे सुरू असलेल्या सामन्यात मुसळधार पाऊस पडतोय. ५ षटकं झाली तेव्हा पावसाने प्रथम खोडा घातला होता आणि त्यामुळे दोन्ही संघांची प्रत्येकी २ षटकं कमी केली गेली. त्यामुळे सामना १८-१८ षटकांचा होईल असे जाहीर केले गेले. त्यानंतर पुन्हा पावसाने हजेरी लावली आहे आणि आता तो थांबायचं नाव घेत नाही. अशा परिस्थितीत भारताचा डाव इथेच संपल्याचे जाहीर झाल्यास ऑस्ट्रेलियासमोर किती धावांचे आव्हान असू शकते? .कॅनबेरावर पावसाच्या बॅटिंगमुळे क्रिकेट चाहते निराश झाले आहेत. ऑस्ट्रेलियन कर्णधार मिचेल मार्शने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि पावसाचा अंदाज घेऊन त्याने हा निर्णय घेतल्याचे आता सिद्ध होत आहे. सामन्यापूर्वी भारताला मोठा धक्का बसला. अष्टपैलू खेळाडू नितीश कुमार रेड्डी ( Nitish Kumar Reddy) याला दुखापतीमुळे तीन सामन्यांना मुकावे लागणार आहे. पाऊस पडण्यापूर्वी भारताच्या ५ षटकांत १ बाद ४३ धावा झाल्या होत्या. अभिषेक शर्मा १९ धावांवर झेलबाद झाला..IND vs AUS 1st T20I: ओव्हर्स कमी होण्यामागे पाऊस नव्हे, तर भलतंच कारण! तुम्हाला कळलं तर म्हणाल, आमच्या इथे असं कधी होत नाही... .त्यानंतर सामना सुरू झाला तेव्हा सूर्यकुमार यादव व शुभमन गिल यांना चौकार मिळता मिळत नव्हते. पण, शुभमनने उत्तुंग षटकार खेचला अन् त्यांनतर सूर्यालाही जोर आला. त्याने सलग दोन चौकारांसह नंतर एक षटकारही खेचला. ९.४ षटकानंतर भारताच्या १ बाद ९७ धावा झाल्या असताना पुन्हा पाऊस सुरू झाला आणि आता त्याचा जोर वाढला आहे. त्यामुळेच आता सामना थांबवून ऑस्ट्रेलियासमोर लक्ष्य ठेवायचे झाले, तर ते किती असेल हे जाणून घेऊयात..Australia DLS score calculation in reduced overs५ षटकांत - ७१ धावांचे लक्ष्य६ षटकांत - ८३ धावांचे लक्ष्य७ षटकांत - ९५ धावांचे लक्ष्य८ षटकांत - १०६ धावांचे लक्ष्य९ षटकांत - ११७ धावांचे लक्ष्य.IND vs AUS 1st T20I : एवढा लाड! Harshit Rana वरून नेटिझन्सनी गौतम गंभीरला झोडले; फलंदाजीतही दिलंय प्रमोशन, अर्शदीप पुन्हा बळीचा बकरा....महत्त्वाचे सूर्या व शुभमन यांनी पाऊस पडण्यापूर्वी चार अधिकृत चेंडूंत ६, ४,४,६ अशी फटकेबाजी केली आणि या २० धावा भारतासाठी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. त्यामुळेच ऑस्ट्रेलियासमोर DLS नुसार तगडे लक्ष्य असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.