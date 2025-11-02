Cricket

IND vs AUS 3rd T20I : भारताने केला विक्रमी लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग, ऑस्टेलियाला नमवून मालिका बरोबरीत; अर्शदीप, सुंदर ठरले लकी

India vs Australia 3rd T20I Marathi Cricket News: हॉबार्टमध्ये खेळवलेल्या तिसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात भारताने ऑस्ट्रेलियावर निर्धारपूर्वक विजय मिळवून मालिका १-१ अशी बरोबरी केली.
India chased down Australia’s 186 in Hobart  level the T20I series 1–1.

India chased down Australia’s 186 in Hobart  level the T20I series 1–1.

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Australia vs India 3rd T20I Live Marathi Cricket Update: भारतीय संघाने तिसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करून मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. अर्शदीप सिंग ( Arshdeep Singh) याचे पुनरागमने भारतीय संघासाठी फायद्याचे ठरले. ऑस्ट्रेलियाने हॉबार्टवर १८६ धावा उभ्या केल्या आणि भारताने हे लक्ष्य पार करून इतिहास घडवला. येथील हा सर्वोत्तम लक्ष्याचा पाठलाग ठरला. वॉशिंग्टन सुंदरनेही ( Washington Sundar) नाबाद ४९ धावा करून त्याची निवड सार्थ ठरवली.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
ind vs aus
ind vs aus matches
Washington Sundar
Surya kumar Yadav
cricket news today
Shubman Gill
Tilak Varma
Abhishek Sharma

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com