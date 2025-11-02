IND vs AUS 3rd T20I : भारताने केला विक्रमी लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग, ऑस्टेलियाला नमवून मालिका बरोबरीत; अर्शदीप, सुंदर ठरले लकी

Australia vs India 3rd T20I Live Marathi Cricket Update: भारतीय संघाने तिसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करून मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. अर्शदीप सिंग ( Arshdeep Singh) याचे पुनरागमने भारतीय संघासाठी फायद्याचे ठरले. ऑस्ट्रेलियाने हॉबार्टवर १८६ धावा उभ्या केल्या आणि भारताने हे लक्ष्य पार करून इतिहास घडवला. येथील हा सर्वोत्तम लक्ष्याचा पाठलाग ठरला. वॉशिंग्टन सुंदरनेही ( Washington Sundar) नाबाद ४९ धावा करून त्याची निवड सार्थ ठरवली..बऱ्याच सामन्यानंतर अखेर अर्शदीपला संधी देण्याची बुद्धी संघ व्यवस्थापनाला सुचली.. त्यानेही पहिल्या स्पेलमध्ये ऑस्ट्रेलियाला दोन धक्के देत, तो भारताचा ट्वेंटी-२०मधील सर्वात यशस्वी गोलंदाज का आहे, हे दाखवून दिले. जसप्रीत बुमराहची त्याला सुरुवातीला साथ मिळाली असती, तर मजा आली असती. पण, तसे न झाल्याने कर्णधार सूर्यकुमार यादवने फिरकीपटूंना आणले. टीम डेव्हिडने हात साफ केले..IND vs AUS 3rd T20I : अर्शदीपने सुरुवात दणक्यात करून दिली, पण सूर्याची रणनीती फसली; टीम डेव्हिड, स्टॉयनिसने वाट लावली .डेव्हिडने तिसऱ्या विकेटसाठी मिचेल मार्शसह ( ११) ५९ धावा जोडल्या आणि त्यानंतर मार्कस स्टॉयनिसस २७ चेंडूंत ४५ धावांची भागीदारी केली. वरुण चक्रवर्थीने मार्श व मिचेल ओवेन ( ०) यांना सलग चेंडूवर बाद करून सामन्यात रंगत आणली होती. पण, डेव्हिडने ३८ चेंडूंत ८ चौकार व ५ षटकारांसह ७४ धावा चोपल्या. स्टॉयनिसनेही ३९ चेंडूंत ८ चौकार व २ षटकारांसह ६४ धावांची खेळी केली. मॅथ्यू शॉर्ट ( २६) सोबत स्टॉयनिसने ३९ चेंडूंत ६४ धावांची भागीदारी करून ऑस्ट्रेलियाला ६ बाद १८६ धावांपर्यंत पोहोचवले..भारताकडून अर्शदीपने ( ३-३५) सर्वाधिक विकेट्स घेतल्या, तर वरुणने ३३ धावांत २ बळी टिपले. शिवम दुबेने ३-०-४३-१ असा महागडा स्पेल टाकला. भारताला अभिषेक शर्मा व शुभमन गिल पुन्हा एकदा दमदार सुरुवात करून देण्यापासून चुकले. नॅथन एलिसने दोन्ही सलामीवीर अभिषेक ( २५) व शुभमन ( १५) यांना बाद केले. सूर्यकुमार यादवने ११ चेंडूंत २४ धावांची खेळी केली, परंतु मार्कस स्टॉयनिसने त्याला बाद केले. एलिसने आणखी एक धक्का देताना अक्षर पटेलची ( १७) विकेट मिळवली..तिलक वर्मा व वॉशिंग्टन सुंदर ही जोडी मैदानावर उभी राहिली. या दोघांनी १९ चेंडूंत ३५ धावांची भागीदारी केली. झेव्हियर बार्टलेटने भारताला पाचवा धक्का देताना तिलकला ( २९) बाद केले. वॉशिंग्टनला सहाव्या विकेटसाठी जितेश शर्माची साथ मिळाली. संजू सॅमसनच्या जागी मिळालेल्या संधीचं जितेशने सोनं केलं. १८व्या षटकात त्याचा झेल टाकला अन् ऑस्ट्रेलियाच्या हातून सामना निसटला. सुंदरने २३ चेंडूत ३ चौकार व ४ षटकारांसह नाबाद ४९ धावा केल्या, तर जितेशही २२ धावांवर नाबाद राहिला. भारताने १८.३ षटकांत ५ बाद १८८ धावा केल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.