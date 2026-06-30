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IND vs ENG 1st T20I : गौतम गंभीर चूक सुधारणार, Vaibhav Sooryavanshi ला संधी देणार! इंग्लंडविरुद्ध तगडी प्लेइंग इलेव्हन...

India likely playing XI for 1st T20I against England: आयर्लंडविरुद्धच्या मालिकेनंतर आता भारतीय संघाचे लक्ष इंग्लंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेकडे लागले आहे. पहिल्या सामन्यात मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर संघात बदल करणार का, याची उत्सुकता क्रिकेट चाहत्यांमध्ये आहे.
Vaibhav Sooryavanshi is in contention for his maiden India

Vaibhav Sooryavanshi is in contention for his maiden India

Swadesh Ghanekar
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Will Vaibhav Sooryavanshi make his India debut vs England? आयर्लंडविरुद्धची मालिका गमावल्यानंतर भारतीय संघात आगामी इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत बदल पाहायला मिळणे अपेक्षित आहे. १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीला आयर्लंडविरुद्ध खेळण्याची संधी मिळेल, अशी हवा तयार केली गेली होती. पण, दोन्ही सामन्यात नवीन कर्णधार श्रेयस अय्यर आपल्या अनुभवी खेळाडूंवर कायम राहिला. मात्र, आघाडीच्या सर्व अनुभवी फलंदाजांना आलेल्या अपयशामुळे भारताला मालिका गमवावी लागली. त्यामुळे आता तरी वैभवला पदार्पणाची संधी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर व कर्णधार अय्यर १ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या ENG vs IND मालिकेत वैभवला संधी देण्याची शक्यता आहे.

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