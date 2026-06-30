IND vs ENG 1st T20I : गौतम गंभीर चूक सुधारणार, Vaibhav Sooryavanshi ला संधी देणार! इंग्लंडविरुद्ध तगडी प्लेइंग इलेव्हन...

Will Vaibhav Sooryavanshi make his India debut vs England? आयर्लंडविरुद्धची मालिका गमावल्यानंतर भारतीय संघात आगामी इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत बदल पाहायला मिळणे अपेक्षित आहे. १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीला आयर्लंडविरुद्ध खेळण्याची संधी मिळेल, अशी हवा तयार केली गेली होती. पण, दोन्ही सामन्यात नवीन कर्णधार श्रेयस अय्यर आपल्या अनुभवी खेळाडूंवर कायम राहिला. मात्र, आघाडीच्या सर्व अनुभवी फलंदाजांना आलेल्या अपयशामुळे भारताला मालिका गमवावी लागली. त्यामुळे आता तरी वैभवला पदार्पणाची संधी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर व कर्णधार अय्यर १ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या ENG vs IND मालिकेत वैभवला संधी देण्याची शक्यता आहे..संजू सॅमसन ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू ठरला असला तरी आयर्लंडविरुद्धच्या दोन्ही सामन्यांत त्याला अपयश आलेले दिसले. त्याने दोन्ही सामन्यांत एकूण ५ धावाच केल्या. त्यामुळे इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यात संजू सलामीवीर म्हणून त्याचे स्थान गमावू शकतो, तो यष्टिरक्षक म्हणून संघात दिसेल का, हा प्रश्न आहे. कारण, आयर्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या सामन्यात इशान किशन यष्टिंमागे दिसला होता. त्यामुळे संजूचे प्लेइंग इलेव्हनमधील स्थान धोक्यात आले आहे. किशनलाही दोन सामन्यांत फक्त १३ धावा करता आल्या आहेत..IND vs ENG Full Fixture : भारत-इंग्लंड ट्वेंटी-२० मालिका केव्हापासून सुरू होणार? सामने कुठे पाहायला मिळणार? पूर्ण वेळापत्रक क्लिकवर.भारतीय संघ व्यवस्थापनाने इंग्लंडविरुद्ध आघाडीच्या फलंदाजांमध्ये तीन डावखुरे खेळाडू खेळवण्याचे ठऱवल्यास इशान, वैभव व अभिषेक हे त्रिकुट दिसू शकते. अभिषेकने आयर्लंडविरुद्ध पहिल्या ट्वेंटी-२०त २० चेंडूंत ४९ धाव केल्या होत्या. तो आणि वैभव इंग्लंडविरुद्ध सलामीला दिसू शकतील. याशिवाय भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल दिसत नाही. सूर्यांश शेडगे त्याचे स्थान टिकवतो का, हे पाहावे लागेल. आयर्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या सामन्यात त्याने पदार्पण केले, परंतु छाप पाडण्यात तो अपयशी ठरला. सूर्यांशला डावलल्यास वॉशिंग्टन सुंदरचे पुनरागमन होऊ शकते..India’s likely playing XI for 1st T20I against England- अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, प्रिंस यादव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.