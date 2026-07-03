IND vs ENG 2nd T20: संजूचा पत्ता कट? दुसऱ्या टी-20 आधी वैभव सूर्यवंशीबाबत मोठी अपडेट! दुसऱ्या ट्वेंटी-२०साठी भारताची संभाव्य Playing XI

Will Vaibhav Sooryavanshi Make His India Debut?: भारत आणि इंग्लंड(IND vs ENG) यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला. मात्र, त्याआधी भारतीय फलंदाजांनी दमदार कामगिरी करत ७ बाद १८९ धावांचा मोठा डोंगर उभा केला होता. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना भारताकडून अभिषेक शर्मा(Abhishek Sharma) आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर यांनी अर्धशतके झळकावली, तर शिवम दुबेनेही महत्त्वाची खेळी केली..पाऊस आल्यामुळे भारतीय गोलंदाजांना आपली ताकद दाखवण्याची संधी मिळाली नाही. मात्र, काही फलंदाजांची खराब कामगिरी पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरली. संजू सॅमसन पुन्हा एकदा स्वस्तात बाद झाला. आयर्लंडविरुद्ध शून्यावर बाद झाल्यानंतर आता त्याच्या शेवटच्या तीन टी-20 आंतरराष्ट्रीय डावांमध्ये त्याने केवळ ६ धावा केल्या आहेत..IND vs IRE 1st T20I: १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचा 'डेब्यू' होणार? पहिल्या टी-२० साठी टीम इंडियाची अशी असेल Playing XI.ईशान किशनचे पुनरागमनही निराशाजनक ठरले. तो अवघ्या दोन चेंडूंत शून्यावर धावबाद झाला. उपकर्णधार तिलक वर्मालाही लय सापडलेली नाही. त्याने १३ चेंडूत फक्त १३ धावा केल्या..अभिषेकने रचला मोठा विक्रमया सामन्यात अभिषेक शर्माने २४ चेंडूत ५९ धावांची स्फोटक खेळी केली. त्याने ६ चौकार आणि ४ षटकार ठोकले. विशेष म्हणजे, त्याने केवळ २० चेंडूत अर्धशतक पूर्ण करत इंग्लंडमध्ये कोणत्याही भारतीय फलंदाजाने झळकावलेले सर्वात वेगवान टी-20 आंतरराष्ट्रीय अर्धशतक आपल्या नावावर केले..याचबरोबर अभिषेकने आणखी एक मोठा टप्पा गाठला. त्याच्या नावावर आता ४९ टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांत १०२ षटकार झाले असून, टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १०० षटकार पूर्ण करणारा तो पाचवा भारतीय फलंदाज ठरला आहे..वैभव सूर्यवंशीला मिळणार का संधी?मालिकेतील दुसरा टी-20 सामना शनिवारी मँचेस्टरमध्ये खेळवला जाणार आहे. या सामन्यासाठी भारतीय संघात बदल होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी पदार्पणासाठी सज्ज आहे. मात्र, त्याला आयर्लंडविरुद्ध संधी मिळाली नाही आणि इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यातही तो बाकावरच बसला. त्यामुळे आता दुसऱ्या सामन्यात त्याला संधी मिळते का, याची उत्सुकता आहे. संजू सॅमसनचा खराब फॉर्म पाहता त्याच्या जागी वैभवला सलामीची संधी मिळणार की संघ व्यवस्थापन पुन्हा एकदा संजूवर विश्वास दाखवणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..IND vs IRE, 2nd T20I: वैभव सूर्यवंशीचं पदार्पण, पण कोणाला डच्चू - सॅमसन, ईशान की अभिषेक? पाहा कशी असू शकते भारताची Playing XI.भारताची संभाव्य प्लेइंग-11 (दुसरा टी-20):अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (किंवा वैभव सूर्यवंशी), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, रवी बिश्नोई..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.