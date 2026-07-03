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IND vs ENG 2nd T20: संजूचा पत्ता कट? दुसऱ्या टी-20 आधी वैभव सूर्यवंशीबाबत मोठी अपडेट! दुसऱ्या ट्वेंटी-२०साठी भारताची संभाव्य Playing XI

Will Vaibhav Sooryavanshi Make His India Debut?: दुसऱ्या टी-20 सामन्यापूर्वी वैभव सूर्यवंशीच्या पदार्पणाची चर्चा रंगली आहे. संजू सॅमसनच्या खराब फॉर्मनंतर भारताच्या संभाव्य प्लेइंग-11 मध्ये बदल होणार का, जाणून घ्या.
IND vs ENG 2nd T20

IND vs ENG 2nd T20

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Will Vaibhav Sooryavanshi Make His India Debut?: भारत आणि इंग्लंड(IND vs ENG) यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला. मात्र, त्याआधी भारतीय फलंदाजांनी दमदार कामगिरी करत ७ बाद १८९ धावांचा मोठा डोंगर उभा केला होता.

नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना भारताकडून अभिषेक शर्मा(Abhishek Sharma) आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर यांनी अर्धशतके झळकावली, तर शिवम दुबेनेही महत्त्वाची खेळी केली.

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