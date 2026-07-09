IND vs ENG: संजू सॅमसन in तर दोन खेळडू out! चौथ्या T20I साठी भारतीय संघाची कशी असेल Playing XI

England vs India 4th T20I: भारत आणि इंग्लंड संघात टी२० मालिकेतील चौथा सामना ब्रिस्टोलला आज (९ जुलै) खेळवला जाईल. हा सामना मालिकेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. पहिला सामना रद्द झाल्यानंतर पुढेच दोन्ही सामने जिंकून इंग्लंडने २-० अशी आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे आता चौथा सामना जिंकून मालिका खिशात टाकण्याची त्यांना संधी आहे. पण भारताला मालिकेतील पराभव टाळण्यासाठी चौथ्या सामन्यात विजय गरजेचाच आहे. .IND vs ENG: भारताला ऐतिहासिक लॉर्ड्स कसोटीपूर्वी धक्का! प्रमुख फलंदाज संघातून बाहेर, बदली खेळाडूची BCCI कडून घोषणा.दुसऱ्या आणि तिसऱ्या सामन्यात भारतीय फलंदाज फारशी चांगली कामगिरी करू शकले नाहीत. त्यातच या दोन्ही सामन्यात संजू सॅमसनला न खेळवल्याने बरीच टीका भारतीय संघव्यवस्थापनेवर झाली होती. आता अशात भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे..उपकर्णधार तिलक वर्मा सध्या फारशा चांगल्या फॉर्ममध्ये नाही. त्याला इंग्लंडविरुद्धच्या चालू टी२० मालिकेत अनुक्रमे १३, नाबाद २४ आणि ३ धावाच करता आल्या आहेत. त्यामुळे त्याच्या जागेवर संजू सॅमसनला संधी मिळण्याची शक्यता आहे. तो १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीसह सलामीला फलंदाजीला उतरू शकतो आणि अभिषेक शर्मा तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करू शकतो. त्यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, शिवम दुबे मधल्या फळीत खेळू शकतात..अक्षर पटेल हा देखील फिरकी अष्टपैलू संघात कायम राहू शकतो. पण गोलंदाजी फळीत वरुण चक्रवर्तीच्या जागेवर वॉशिंग्टन सुंदरला संधी मिळू शकतो. त्याच्या संघात असल्याने फलंदाजीलाही सखोलता मिळेल. याशिवाय प्रिन्स यादव, हर्षित राणा आणि अर्शदीप सिंग हे वेगवान गोलंदाज संघात कायम राहू शकतात..IND vs ENG, 4th T20I: भारतासमोर मालिका वाचवण्याचे आव्हान, चौथ्या सामन्याची नेमकी वेळ काय अन् कुठे पाहाणार?.चौथ्या टी२० सामन्यासाठी भारताचा संभावित प्लेइंग इलेव्हन - अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), ईशान किशन (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.