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IND vs ENG: संजू सॅमसन in तर दोन खेळडू out! चौथ्या T20I साठी भारतीय संघाची कशी असेल Playing XI

India's Predicted Playing XI: ब्रिस्टोलमध्ये होणाऱ्या चौथ्या टी२० सामन्यात भारताला मालिका वाचवण्यासाठी विजय अनिवार्य आहे. या सामन्यासाठी भारतीय संघाच्या प्लेइंग ११ मध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.
India vs England 4th T20I

Team India

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

England vs India 4th T20I: भारत आणि इंग्लंड संघात टी२० मालिकेतील चौथा सामना ब्रिस्टोलला आज (९ जुलै) खेळवला जाईल. हा सामना मालिकेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. पहिला सामना रद्द झाल्यानंतर पुढेच दोन्ही सामने जिंकून इंग्लंडने २-० अशी आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे आता चौथा सामना जिंकून मालिका खिशात टाकण्याची त्यांना संधी आहे. पण भारताला मालिकेतील पराभव टाळण्यासाठी चौथ्या सामन्यात विजय गरजेचाच आहे.

India vs England 4th T20I
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