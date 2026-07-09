IND vs ENG 4th T20I : भरवशाच्या म्हशीला टोणगा! भारताच्या फलंदाजांनी माती खाल्ली, श्रेयस अय्यरच्या खेळीने लाज वाचवली

England vs India, 4th T20I Marathi Cricket Update : वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन या आघाडीच्या फलंदाजांनी पुन्हा एकदा निराशाजनक कामगिरी केली. मालिकेतील आव्हान टीकवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सामन्यातही हे फलंदाज अपयशी ठरले. इंग्लंडच्या वेगवान गोलंदाजांनी सुरुवातीला दिलेल्या धक्क्यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यराने भारताला सावरले. त्याला शिवम दुबेची काही काळ साथ मिळाली, परंतु श्रेयसने अखेरपर्यंत खिंड लढवली. त्याच्या अर्धशतकाच्या जोरावर भारताने सन्मानजनक धावसंख्या उभी केली. .वैभव सूर्यवंशीला ( १५) बाद करण्याचे डावपेच जोफ्रा आर्चरला समजले आहेत आणि त्याने चौथ्या सामन्यातही भारताला धक्का दिला. वैभव व अभिषेक शर्मा यांनी सुरुवात आक्रमक केली खरी, पंरतु वैभवला आखूड चेंडूवर तिसऱ्याच षटकात माघारी जावे लागले. त्यानंतर आलेला इशान किशनही ( ४) स्वस्तात बाद झाला. श्रेयस अय्यरने यांच्याच जीवावर टॉस जिंकून फलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. भारताला पॉवर प्लेमध्ये २ बाद ४४ धावा करता आल्या. त्यात पुढच्याच षटकात आदील राशीदने आणखी एक धक्का दिला. .अभिषेक १४ चेंडूंत १६ धावांवर कॉट अँड बोल्ड झाला. T20I मध्ये तिसऱ्यांदा भारतीय संघ प्लेइंग इलेव्हनमध्ये ८ डावखुऱ्या फलंदाजांसह मैदानावर उतरला. यापूर्वी आशियाई स्पर्धा २०२३च्या उपांत्य फेरी व अंतिम फेरीत हा योग जुळून आला होता. तिसऱ्या विकेटनंतर तिलक वर्मा येणे अपेक्षित होता, परंतु शिवम दुबेला वरच्या क्रमांकावर पाठवले गेले. श्रेयसला आज त्याचा आक्रमक अवतार दाखवणे भाग होते आणि तो शिवमसह भागीदारी जमवण्यासाठी जोर लावताना दिसला..१४ व्या षटकात धावांचा वेग वाढवण्याच्या प्रयत्नात शिवम ( २२) विल जॅक्सच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला आणि श्रेयससह त्याची ५३ धावांची भागीदारी तुटली. श्रेयसने ३३ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणइ संघाला सावरले. तिलक वर्मा ( ११) आजही अपयशी ठरला आणि टंगने त्याला बाऊन्सवर झेल देण्यास भाग पाडले. श्रेयसने ८० धावांचा टप्पा ओलांडून इंग्लंडमध्ये ट्वेंटी-२०त सर्वोत्तम वैयक्तिक धावांचा भारतीय कर्णधाराचा विक्रम मोडला. विराट कोहलीने २०२१ मध्ये ८० धावांची खेळी केली होती. .ZIM vs BAN 2nd ODI: झिम्बाब्वेचा नाद करू नका... बांगलादेशला पाणी पाजले, निसटलेला सामना खेचून आणला; मालिका जिंकली.जोफ्रा आर्चरने डावातील त्याची दुसरी विकेट घेताना वॉशिंग्टन सुंदरला ( ५) झेलबाद केले. त्याने २०व्या षटकात भारताच्या धावगतीवर लगाम लावली. श्रेयस ४९ चेंडूंत ४ चौकार व ५ षटकारांसह नाबाद ८० धावा केल्या. भारताला ७ बाद १५८ धावांपर्यंत पोहोचता आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.