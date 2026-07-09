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IND vs ENG 4th T20I : पुन्हा तेच... वैभव सूर्यवंशी IPL समजून खेळायला गेला अन् जोफ्रा आर्चरने पुन्हा कार्यक्रम केला... Video

Vaibhav Sooryavanshi wicket vs England 4th T20I: भारत-इंग्लंड चौथ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात युवा सलामीवीर वैभव सूर्यवंशी पुन्हा एकदा मोठी खेळी करण्यात अपयशी ठरला. इंग्लंडचा वेगवान गोलंदाज जोफ्रा आर्चर याने सलग दुसऱ्या सामन्यात त्याची विकेट घेत भारताला सुरुवातीलाच धक्का दिला.
Vaibhav Sooryavanshi wicket vs England 4th T20I

Vaibhav Sooryavanshi wicket vs England 4th T20I

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

England vs India, 4th T20I Marathi Cricket Update : एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चौकार अन् अपर कटने थर्ड मॅनवर षटकार मारल्यानंतर वैभव सूर्यवंशी ( Vaibhav Sooryavanshi) आज मोठी खेळी करेल असे वाटले होते. पण, आयपीएल समजून दाखवलेला उतावळेपणा त्याला पुन्हा एकदा महागात पडला. जोफ्रा आर्चरला ( Jofra Archer) युवा फलंदाजाला बाद करण्याची युक्ती सापडली आहे आणि त्याने पुन्हा एकदा सापळा रचून त्याला माघारी पाठवले. १४, १३ धावांनंतर वैभव १५ धावांवर आज माघारी परतला.

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