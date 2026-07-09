IND vs ENG 4th T20I : पुन्हा तेच... वैभव सूर्यवंशी IPL समजून खेळायला गेला अन् जोफ्रा आर्चरने पुन्हा कार्यक्रम केला... Video

England vs India, 4th T20I Marathi Cricket Update : एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चौकार अन् अपर कटने थर्ड मॅनवर षटकार मारल्यानंतर वैभव सूर्यवंशी ( Vaibhav Sooryavanshi) आज मोठी खेळी करेल असे वाटले होते. पण, आयपीएल समजून दाखवलेला उतावळेपणा त्याला पुन्हा एकदा महागात पडला. जोफ्रा आर्चरला ( Jofra Archer) युवा फलंदाजाला बाद करण्याची युक्ती सापडली आहे आणि त्याने पुन्हा एकदा सापळा रचून त्याला माघारी पाठवले. १४, १३ धावांनंतर वैभव १५ धावांवर आज माघारी परतला. .इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत आधीच ०-२ अशा पिछाडीवर गेलेल्या भारतीय संघाला आणखी दोन धक्के बसले आहेत.वरुण चक्रवर्थी व हर्षित राणा यांना दुखापतीमुळे मालिकेतूनच माघार घ्यावी लागली. श्रेयस अय्यरने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय ज्या सलामीवीरांच्या जीवावर घेतला, त्यांनीच घात केला. श्रेयसने सलग सहाव्या सामन्यात टॉस जिंकून विराट कोहलीच्या विक्रमाशी बरोबरी केली. महेंद्रसिंग धोनीने सलग ७ टॉस जिंकले आहेत..IND vs ENG 4th T20I : भारतीय संघाला धक्के... चौथ्या सामन्यापूर्वी दोन खेळाडूंची मालिकेतूनच माघार; BCCI ने दिले अपडेट्स.पूर्ण सदस्य संघांमधील कर्णधारांपैकी, श्रेयसने कर्णधार म्हणून आपल्या पहिल्या सहा ट्वेंटी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये नाणेफेक जिंकणारा पहिला खेळाडू होण्याचा मान मिळवला आहे. यापूर्वीचा विक्रम शादाब खानच्या नावावर होता (डिसेंबर २०२० ते मार्च २०२३ दरम्यान पाच वेळा). तो आज मोडला गेला. वैभव व अभिषेक शर्मा यांनी सुरुवात आक्रमक केली. दुसऱ्या षटकात दोघांनी १५ धावा चोपल्या, त्यात वैभवच्या चौकार-षटकाराचा समावेश होता..पण, तिसऱ्या षटकात जोफ्रा आर्चरने सापळ्यात त्याला अडकवले. जोफ्राच्या आखूड लांबीच्या आणि ऑफ स्टंपच्या किंचित बाहेर टाकलेल्या चेंडूवर वैभवला फटका मारायला भाग पाडले. चेंडू बॅटच्या वरच्या भागाला लागून वर गेला आणि मिड-ऑनला उभा असलेल्या सॅम कुरन सोपा झेल घेतला. वैभव १० चेंडूंत १५ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर आलेला इशान किशन ( ४) जॉश टंगच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. हा झेलही कुरनने टिपला. भारताला ३३ धावांवर दोन धक्के बसले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.