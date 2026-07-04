IND vs ENG 2nd T20I: भारत-इंग्लंड सामन्याची वेळ बदलली... जाणून घ्या कुठे, किती वाजता अन् कोणत्या चॅनेलवर पाहाल मॅच...

When and Where to Watch IND vs ENG Live?: भारत आणि इंग्लंड(IND vs ENG) यांच्यात पाच सामन्यांची टी-20 मालिका सुरू आहे. मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. त्यामुळे आता आज (४ जुलै) होणाऱ्या दुसऱ्या टी-20 सामन्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे, १५ वर्षीय युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीला(Vaibhav Sooryavanshi) आज पदार्पणाची संधी मिळणार का? याचीही क्रिकेट चाहत्यांना मोठी उत्सुकता आहे..टी-20 विश्वचषक विजेता भारतीय संघ आयर्लंडविरुद्धची मालिका गमावल्यानंतर श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली इंग्लंड दौऱ्यावर उतरला आहे. मात्र, इंग्लंडविरुद्धचा पहिला सामना पावसामुळे पूर्ण होऊ शकला नाही. त्यामुळे मालिकेत आघाडी मिळवण्यासाठी आजचा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा असणार आहे..Fact Check: वैभव सूर्यवंशीने Laila Faisal ची रिल केली रिपोस्ट; अभिषेक शर्माच्या कथित गर्लफ्रेंडला फॉलो करतोय पठ्ठ्या.भारतीय संघासाठी सलामीवीर संजू सॅमसनचा खराब फॉर्म चिंतेचा विषय ठरत आहे. आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यांत त्याला मोठी खेळी करता आलेली नाही. दुसरीकडे, त्याचा सलामीचा जोडीदार अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्ममध्ये असून त्याने मागील तीन डावांपैकी दोन डावांत ४९ आणि ५९ धावा केल्या आहेत..संजू सॅमसन सातत्याने अपयशी ठरत असल्यामुळे १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला संधी द्यावी, अशी चर्चा रंगू लागली आहे. आयपीएलमधील दमदार कामगिरीनंतर वैभवला भारतीय संघात स्थान मिळाले असले, तरी त्याला अद्याप पदार्पणाची संधी मिळालेली नाही. आजच्या सामन्यात संघ व्यवस्थापन त्याच्यावर विश्वास दाखवते का, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल..दरम्यान, मधल्या फळीत तिलक वर्माचाही फॉर्म चिंतेचा विषय ठरत आहे. फिनिशरची भूमिका निभावताना त्याला अपेक्षित कामगिरी करता आलेली नाही. त्यामुळे त्यालाही आजच्या सामन्यात स्वतःला सिद्ध करण्याची मोठी संधी असणार आहे..मँचेस्टरच्या खेळपट्टीवर फिरकी गोलंदाजांना मदत मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारताकडून अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर आणि रवी बिश्नोई यांच्यावर मोठी जबाबदारी असेल. इंग्लंडकडून कर्णधार हॅरी ब्रूक, फिल सॉल्ट आणि टॉम बँटन हे भारतासाठी मोठे आव्हान ठरू शकतात..सामना कुठे पाहता येईल?भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील दुसऱ्या टी-20 सामन्याचे थेट प्रक्षेपण Sony Sports Network वर पाहता येईल. Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 3 आणि Sony Sports Ten 4 या चॅनेल्सवर इंग्रजी, हिंदी तसेच प्रादेशिक भाषांमध्ये सामना प्रसारित केला जाईल.मोबाईलवर सामना पाहणाऱ्या चाहत्यांसाठी JioHotstar अॅप आणि वेबसाइटवर सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल..IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीच्या पदार्पणाची उत्सुकता; पण प्लेइंग XI मधून बाहेर बसणार कोण?.किती वाजता सुरू होणार सामना?भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील दुसरा टी-20 सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ७.०० वाजता सुरू होईल. तर संध्याकाळी ६.३० वाजता नाणेफेक होणार आहे. पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाल्याने आजचा सामना जिंकून मालिकेत आघाडी घेण्याचा दोन्ही संघांचा प्रयत्न असेल. त्याचबरोबर वैभव सूर्यवंशीला पदार्पणाची संधी मिळते का, हे पाहणेही तितकेच उत्सुकतेचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.