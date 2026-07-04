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IND vs ENG 2nd T20I: भारत-इंग्लंड सामन्याची वेळ बदलली... जाणून घ्या कुठे, किती वाजता अन् कोणत्या चॅनेलवर पाहाल मॅच...

When and Where to Watch IND vs ENG Live?: भारत विरुद्ध इंग्लंड दुसरा टी-20 सामना आज कुठे, किती वाजता आणि कोणत्या चॅनेलवर पाहता येणार? लाईव्ह स्ट्रीमिंग, टीव्ही प्रक्षेपण आणि वैभव सूर्यवंशीच्या संभाव्य पदार्पणाची संपूर्ण माहिती वाचा.
IND vs ENG 2nd T20I

IND vs ENG 2nd T20I

esakal

Varsha Balhe
Updated on

When and Where to Watch IND vs ENG Live?: भारत आणि इंग्लंड(IND vs ENG) यांच्यात पाच सामन्यांची टी-20 मालिका सुरू आहे. मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. त्यामुळे आता आज (४ जुलै) होणाऱ्या दुसऱ्या टी-20 सामन्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

विशेष म्हणजे, १५ वर्षीय युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीला(Vaibhav Sooryavanshi) आज पदार्पणाची संधी मिळणार का? याचीही क्रिकेट चाहत्यांना मोठी उत्सुकता आहे.

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