IND vs IRE 1st T20I: १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचा 'डेब्यू' होणार? पहिल्या टी-२० साठी टीम इंडियाची अशी असेल Playing XI

IND vs IRE 1st T20I: भारत आणि आयर्लंड(IND vs IRE) यांच्यात आजपासून म्हणजेच २६ जूनपासून टी-२० मालिकेला सुरुवात होत आहे. या मालिकेत २ टी-२० सामने खेळले जाणार आहेत. या सामन्यात सगळ्यांचे लक्ष १५ वर्षीय युवा वैभव सूर्यवंशीकडे असणार आहे. या मालिकेसाठी भारतीय संघात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. संघाच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी श्रेयस अय्यरवर(Shreya sIyer) सोपवण्यात आली आहे, तर उपकर्णधार म्हणून युवा तिलक वर्मावर विश्वास दाखवण्यात आला आहे..पदार्पण करताच वैभव सूर्यवंशी मोडणार सचिन तेंडुलकरचा विक्रमआज म्हणजे २६ जून रोजी होणाऱ्या आयर्लंडविरुद्धच्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशी पदार्पणासाठी सज्ज झाला आहे. या सामन्यात त्याला संधी मिळाल्यास तो दिग्गज सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडणार आहे. सर्वात कमी वयात भारताकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा खेळाडू म्हणून वैभवच्या नावावर हा विक्रम नोंदवला जाईल. .सचिन तेंडुलकरने १९८९ मध्ये वयाच्या १६ वर्षे २०५ दिवसांनी आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले होते. मात्र, वैभव केवळ १५ वर्षांचा असल्याने आज त्याला संधी मिळाल्यास तो सचिनचा ३७ वर्षांपासून कायम असलेला विक्रम मोडेल..नुकत्याच झालेल्या भारत अ, श्रीलंका अ आणि अफगाणिस्तान अ यांच्या तिरंगी मालिकेच्या अंतिम सामन्यात वैभवने धडाकेबाज खेळी करत संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्याने अवघ्या २९ चेंडूत ९४ धावांची तुफानी खेळी केली होती. त्याचबरोबर आयपीएल २०२६ हंगामातही वैभवने आपल्या जबरदस्त फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते. त्याने स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करत ऑरेंज कॅप पटकावली होती. तसेच हंगामात विविध प्रकारचे ५ वैयक्तिक पुरस्कार जिंकत त्याने आपली छाप पाडली होती..पहिल्या टी-२० सामन्यासाठी भारताची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हनअभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सॅमसन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), इशान किशन (यष्टिरक्षक), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवी बिश्नोई, अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा..IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीला संधी नाहीच... संजू सॅमसन IN; आयर्लंडविरुद्ध पहिल्या सामन्यासाठी अशी असेल भारताची Playing XI.सामने कुठे पाहाल?हे सामने 'सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क'वर थेट पाहता येतील. तसेच ज्यांना मोबाईलवर सामना पाहायचा असेल, त्यांच्यासाठी हे सामने सोनी लिव्ह (Sony LIV) ॲपवर उपलब्ध असतील. भारतीय संघ उद्या म्हणजेच २६ जून रोजी श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली आयर्लंडला भिडण्यासाठी सज्ज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.