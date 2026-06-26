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IND vs IRE 1st T20I: १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचा 'डेब्यू' होणार? पहिल्या टी-२० साठी टीम इंडियाची अशी असेल Playing XI

India's Probable Playing XI for the 1st T20I vs Ireland: भारत-आयर्लंड पहिल्या टी-20 सामन्यात 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीच्या पदार्पणाची शक्यता आहे. संधी मिळाल्यास तो सचिन तेंडुलकरचा सर्वात युवा पदार्पणाचा विक्रम मोडू शकतो.
IND vs IRE 1st T20I

IND vs IRE 1st T20I

esakal

Varsha Balhe
Updated on

IND vs IRE 1st T20I: भारत आणि आयर्लंड(IND vs IRE) यांच्यात आजपासून म्हणजेच २६ जूनपासून टी-२० मालिकेला सुरुवात होत आहे. या मालिकेत २ टी-२० सामने खेळले जाणार आहेत. या सामन्यात सगळ्यांचे लक्ष १५ वर्षीय युवा वैभव सूर्यवंशीकडे असणार आहे.

या मालिकेसाठी भारतीय संघात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. संघाच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी श्रेयस अय्यरवर(Shreya sIyer) सोपवण्यात आली आहे, तर उपकर्णधार म्हणून युवा तिलक वर्मावर विश्वास दाखवण्यात आला आहे.

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