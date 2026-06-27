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IND vs IRE: आयर्लंडविरुद्धच्या करो या मरो सामन्यात 'हे' ३ खेळाडू ठरणार श्रेयस अय्यरचे हुकमी एक्के; मालिका वाचवण्यासाठी खास रणनीती!

India vs Ireland second T20 match preview: भारतासाठी आयर्लंडविरुद्धचा दुसरा टी-20 सामना करो किंवा मरोचा आहे. मालिका बरोबरीत आणण्यासाठी श्रेयस अय्यर अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा आणि अक्षर पटेल या तीन खेळाडूंवर मोठा विश्वास ठेवणार आहे.
IND vs IRE

IND vs IRE

esakal

Varsha Balhe
Updated on

India vs Ireland second T20 match preview: भारत सध्या आयर्लंडविरुद्ध दोन सामन्यांची टी-२० मालिका खेळत आहे. मालिकेतील पहिला सामना शुक्रवारी खेळवण्यात आला. या सामन्यात आयर्लंडने भारताचा ३४ धावांनी पराभव करत मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली.

विशेष म्हणजे, टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारताविरुद्धचा आयर्लंडचा हा पहिलाच विजय ठरला. आता दोन्ही संघ दुसऱ्या आणि अखेरच्या सामन्यासाठी सज्ज झाले आहेत. भारताला ही मालिका बरोबरीत सोडवायची असेल, तर २८ जून रोजी होणारा सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकावाच लागणार आहे.

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