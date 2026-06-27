IND vs IRE: आयर्लंडविरुद्धच्या करो या मरो सामन्यात 'हे' ३ खेळाडू ठरणार श्रेयस अय्यरचे हुकमी एक्के; मालिका वाचवण्यासाठी खास रणनीती!

India vs Ireland second T20 match preview: भारत सध्या आयर्लंडविरुद्ध दोन सामन्यांची टी-२० मालिका खेळत आहे. मालिकेतील पहिला सामना शुक्रवारी खेळवण्यात आला. या सामन्यात आयर्लंडने भारताचा ३४ धावांनी पराभव करत मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. विशेष म्हणजे, टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारताविरुद्धचा आयर्लंडचा हा पहिलाच विजय ठरला. आता दोन्ही संघ दुसऱ्या आणि अखेरच्या सामन्यासाठी सज्ज झाले आहेत. भारताला ही मालिका बरोबरीत सोडवायची असेल, तर २८ जून रोजी होणारा सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकावाच लागणार आहे..पहिल्या सामन्यातील चुका मागे टाकत आता कर्णधार श्रेयस अय्यर संघासह नवी रणनीती आखणार आहे. या करो या मरोच्या लढतीत हे तीन खेळाडू श्रेयस अय्यरचे हुकमी एक्के ठरू शकतात..IND vs IRE 1st T20I: धक्कादायक! विश्वविजेता भारत हरला; आयर्लंडने करेक्ट कार्यक्रम केला, श्रेयसच्या नेतृत्वाची खराब सुरुवात; नेमकं काय घडलं?.अभिषेक शर्मापहिल्या टी-२० सामन्यात भारताचे बहुतांश फलंदाज अपयशी ठरले. मात्र, सलामीवीर अभिषेक शर्माने केवळ २० चेंडूत ४९ धावांची स्फोटक खेळी करत भारतीय डावाला वेगवान सुरुवात करून दिली. दुसऱ्या सामन्यातही भारताला दमदार सुरुवात हवी असेल, तर अभिषेकची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. पॉवरप्लेमध्ये वेगाने धावा करण्याची त्याची क्षमता आयर्लंडच्या गोलंदाजांवर दबाव निर्माण करू शकते..हर्षित राणापहिल्या सामन्यात आयर्लंडने १८२ धावांचा डोंगर उभा केला असला, तरी भारताकडून हर्षित राणाने प्रभावी गोलंदाजी केली. त्याने ४ षटकांत २४ धावा देत ३ महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या. मधल्या षटकांमध्ये विकेट्स मिळवण्याची आणि धावगती रोखण्याची क्षमता असल्यामुळे दुसऱ्या सामन्यातही हर्षित राणा श्रेयस अय्यरचा मोठा ट्रम्प कार्ड ठरू शकतो..IND vs IRE 1st T20I : श्रेयस अय्यरच्या नावावर नकोसा विक्रम; टीम इंडियाचीही झाली नाचक्की... भारताला हरवणारा आयर्लंड ११ वा संघ... .अक्षर पटेलआयर्लंडच्या परिस्थितीत फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्ही आघाड्यांवर संघाला संतुलन देणारा खेळाडू म्हणजे अक्षर पटेल. पहिल्या सामन्यात त्याने २ विकेट्स घेतल्या होत्या. गरज पडल्यास मोठी भागीदारी फोडणे आणि खालच्या फळीत उपयुक्त धावा करणे, या दोन्ही भूमिका तो प्रभावीपणे पार पाडू शकतो. त्यामुळे निर्णायक सामन्यात श्रेयस अय्यर अक्षरच्या अनुभवावर मोठा भरवसा ठेवणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.