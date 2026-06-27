IND vs IRE, 2nd T20I: वैभव सूर्यवंशीचं पदार्पण, पण कोणाला डच्चू - सॅमसन, ईशान की अभिषेक? पाहा कशी असू शकते भारताची Playing XI

भारतीय संघाला शुक्रवारी (२६ जून) आयर्लंडने मोठा धक्का दिला. टी२० मालिकेतील पहिल्या सामन्यात आयर्लंडने ३४ धावांनी भारतीय संघाला पराभूत केले. हा आयर्लंडचा भारताविरूद्धचा पहिलाच आंतरराष्ट्रीय विजय ठरला. यामुळे आता आयर्लंडला दोन सामन्यांची ही टी२० मालिका जिंकण्याची संधी निर्माण झाली आहे, तर भारताला दुसऱ्या टी२० सामन्यात प्रतिष्ठा राखण्याचे आव्हान असणार आहे. ही दोन सामन्यांची मालिका आगामी इंग्लंड दौऱ्यातील टी२० मालिकेची तयारी म्हणूनही पाहिले जात आहे. याशिवाय दोन कर्णधारासाठी टी२० मध्ये नेतृत्वाची सुरुवात मालिकेत झाली आहे. आयर्लंडसाठी लॉर्कन टकर आणि भारतासाठी श्रेयस अय्यर यांनी टी२० कर्णधार म्हणून नेतृत्वाला सुरुवात केली. .IND vs IRE, T20I: '...तिथंच आम्ही फेल ठरलो', अभिषेक शर्माने भारताच्या लाजिरवाण्या पराभवाचं सांगितलं कारण.दरम्यान, श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात मात्र भारताची सुरुवात पराभवाने झाली आहे. आता रविवारी (२८ मे) होणाऱ्या दुसऱ्या टी२० सामन्यात भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला पहिल्या सामन्यात संधी देण्यात आली नव्हती. पण त्याच्या पदर्पणासाठी क्रिकेट जगतात उत्सुकता पाहायला मिळत आहे. पहिल्या सामन्यातील पराभवानंतर वैभवला न खेळवण्याबाबत बरीच चर्चाही झाली..तथापि, दुसऱ्या सामन्यात सलामीसाठी वैभव सूर्यवंशीला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. जर त्याला संधी मिळाली, तर इतिहास घडणार आहे. तो सर्वात कमी वयात भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा खेळाडू ठरेल. पण जर वैभव सूर्यवंशीला संधी दिली, तर ईशान किशनला बाहेर बसवले जाण्याची शक्यता आहे, तर संजू सॅमसनला तिसऱ्या क्रमांकावर खेळवले जाऊ शकते. अभिषेक शर्मा सलामीला कायम राहू शकतो. वैभव, सॅमसन, अभिषेक आणि ईशान हे वरच्या फळीतील फलंदाजांना एकाचवेळी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळवणे सध्या तरी कठीण दिसत आहे. कारण नंतर मधल्या फळीत कर्णधार श्रेयस अय्यर आणि उपकर्णधार तिलक वर्मा आहेत..अष्टपैलू म्हणून शिवम दुबे आणि वॉशिंग्टन सुंदरला खेळवले जात आहे. दरम्यान, वॉशिंग्टन सुंदरला पहिल्या सामन्यात १६ व्या षटकात गोलंदाजी देण्याच्या निर्णयावरही बरीच टीका झाली होती. त्यावेळी दोन उजवे हाताचे फलंदाज फलंदाजी करत होते. त्यामुळे त्यांना त्याच्याविरुद्ध धावा करणं सोपं गेलं. पण सध्यातरी दुसऱ्या सामन्यात त्याला कायम खेळवले जाण्याची शक्यता आहे. यासोबतच पहिल्या सामन्यात महागड्या ठरलेल्या प्रसिद्ध कृष्णाच्या जागेवर प्रिन्स यादवला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे..IND vs IRE, T20I: पोरं तर पोरं, आयर्लंडच्या पोरींनी पण भारताला हरवल्याचं केलं भन्नाट सेलिब्रेशन; Video Viral.दुसरा टी२० सामना रविवारी बेलफास्टलाच खेळवला जाणार आहे. या सामन्याला संध्याकाळी ६ वाजता सुरुवात होईल.दुसऱ्या टी२० सामन्यासाठी भारताची संभावित प्लेइंग इलेव्हनवैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, वॉशिंग्टन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा/प्रिन्स यादव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.